Đề nghị mức án 100 bị cáo trong vụ cấp hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả

Sáng 23.1, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã luận tội và đề nghị mức án đối với 100 bị cáo liên quan đến hành vi phát hành hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng. Việc làm sai trái này đã giúp nhiều sản phẩm, trong đó có kẹo Kera và sữa Hiup được hợp thức hóa hồ sơ để lưu hành trái quy định.

Đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại phiên tòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo đại diện Viện kiểm sát (VKS), các bị cáo là người có học thức, nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi, thu lợi bất chính vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Phạm tội bất chấp sức khỏe người tiêu dùng

Đặc biệt nguy hiểm, các bị cáo đã làm giả phiếu kết quả kiểm nghiệm nhằm phục vụ việc công bố, tự công bố sản phẩm... để sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe...

Những sản phẩm này sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, điển hình như kẹo Kera của Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs hay vụ sữa Hiup… Những sản phẩm này đã lưu hành ra thị trường trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

VKS đánh giá bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu; trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác; phân công nhân viên tìm kiếm khách hàng; lan truyền thông tin về việc có thể làm phiếu kiểm nghiệm mà không cần mẫu sản phẩm, qua đó thu lợi bất chính gần 200 tỉ đồng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng từ 22 - 24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương từ 24 - 26 năm tù, cùng về 2 tội “Giả mạo trong công tác” và tội “Đưa hối lộ” ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, bị cáo Đoàn Hữu Lượng chỉ đạo làm 118.046 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính hơn 98,5 tỉ đồng. Bị cáo Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo làm 190.337 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 99,4 tỉ đồng.

Theo VKS, với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly 2 bị cáo khỏi đời sống xã hội trong một thời gian dài mới đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Cạnh đó, VKS cũng đánh giá, nhiều bị cáo trong vụ án không có vai trò quyết định, nhiều bị cáo vai trò thứ yếu, không hưởng lợi hoặc hưởng lợi ít, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng; có nhiều tình tiết giảm nhẹ… nên cần xem xét, khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt hoặc cho hưởng án treo.

Từ đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng từ 22 - 24 năm tù, Hồ Thị Thanh Phương từ 24 - 26 năm tù cùng về 2 tội “Giả mạo trong công tác” và tội “Đưa hối lộ”.

Trục lợi, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ bị đề nghị từ 3 - 4 năm tù

Về hành vi nhận 3,38 tỉ đồng từ Công ty TSL và Công ty Avatek để đưa cho các cá nhân tại các bộ ngành có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thẩm định cho 2 công ty trên, bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) bị VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 3 - 4 năm tù về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Các bị cáo trong vụ án ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sau khi nhận 3,38 tỉ đồng, bị cáo Khánh dùng để chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân trong vòng 5 năm, tổng số 920 triệu đồng; với 2,46 tỉ đồng còn lại, bị cáo Khánh sử dụng cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (cựu Phó giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Phó giám đốc kinh doanh Công ty Avatek; vợ bị cáo Nguyễn Nam Khánh) bị VKS đề nghị từ 5 - 5 năm 6 tháng tù về 2 tội "Giả mạo trong công tác", và tội "Đưa hối lộ".

96 bị cáo còn lại, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 17 năm tù.

Sau phần luận tội của đại diện Viện KSND TP.HCM, luật sư sẽ bào chữa cho các bị cáo.