Vụ cấp phiếu thử nghiệm giả: Lãnh đạo nhận sai, chỉ xin xem xét cho nhân viên

Sáng 19.2, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm bắt đầu thẩm vấn lần lượt 100 bị cáo phát hành hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả giúp nhiều sản phẩm, trong đó có kẹo Kera và sữa Hiup được hợp thức hóa hồ sơ để lưu hành trái quy định.

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong số 100 bị cáo đưa ra xét xử, bị cáo Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch Công ty TSL), Hồ Thị Thanh Phương (cựu Giám đốc Công ty TSL, Giám đốc Công ty Avatek) được xác định đóng vai trò chủ chốt.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 - tháng 5.2025, Đoàn Hữu Lượng bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương làm phiếu thử nghiệm giả cung cấp cho khách hàng có nhu cầu kiểm nghiệm, thử nghiệm các chỉ tiêu sinh hóa đối với các mẫu sản phẩm làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm sản xuất, kinh doanh sản phẩm là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nước, thủy sản…

Trong đó, cáo trạng cáo buộc Đoàn Hữu Lượng chỉ đạo làm giả 118.046 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính hơn 98,5 tỉ đồng. Hồ Thị Thanh Phương chỉ đạo làm giả 190.337 phiếu thử nghiệm giả, thu lợi bất chính trên 99,4 tỉ đồng.

'Xin xem xét cho các bị cáo cấp dưới vì làm công ăn lương'

Tại tòa, 2 bị cáo trên thừa nhận hành vi theo cáo trạng. Bị cáo Lượng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và nhận thức được đầy đủ các sai phạm của mình. Rằng Công ty TSL có chủ trương phát hành phiếu kết quả thử nghiệm giả bằng hình thức: không có mẫu kiểm nghiệm nhưng vẫn phát hành phiếu kết quả thử nghiệm, có mẫu nhưng không tiến hành kiểm nghiệm, chỉnh sửa kết quả kiểm nghiệm, điều chỉnh lùi ngày phát hành...

Bị cáo Đoàn Hữu Lượng (ngoài cùng, bên phải) và đồng phạm tại tòa ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Phương khai mình là người có chủ trương xây dựng 30 phần mềm quản lý trực tiếp việc làm phiếu thử nghiệm giả tại 2 công ty.

Về số tiền thu lợi bất chính, cả hai bị cáo đều khai dùng chiết khấu cho khách hàng, đầu tư các hoạt động công ty, chi phí khác cũng như quản trị kinh doanh.

Tại tòa, Phương trình bày thêm: “Bị cáo nhận thức rõ sai phạm của mình và hậu quả xã hội đối với sai phạm này. Lỗi của bị cáo đã được cáo trạng thể hiện, bị cáo chỉ mong HĐXX xem xét khoan hồng cho bị cáo và các bị cáo còn lại trong công ty. Những bị cáo này chỉ làm công cho bị cáo, không hưởng lợi”.

Hành vi cấp hơn 220.000 phiếu thử nghiệm giả của Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và đồng phạm bị xét xử về tội “giả mạo trong công tác”.

Đưa hối lộ 3,38 tỉ đồng

Các trạng cũng cáo buộc Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương, Nguyễn Hà Linh (Phó giám đốc Công ty TSL - chi nhánh Hà Nội, Phó giám đốc kinh doanh Công ty Avatek) đưa cho bị cáo Nguyễn Nam Khánh (cựu cán bộ Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ) 3,38 tỉ đồng nhằm hối lộ các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ thẩm định tại 2 công ty TSL, Avatek.

Một số bị cáo giúp sức trong việc làm phiếu thử nghiệm giả tại Công ty TSL, Avatek ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, bị cáo Khánh chỉ chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, tết cho một số cá nhân trong vòng 5 năm, tổng số 920 triệu đồng; với 2,46 tỉ đồng còn lại, bị cáo Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn nhằm trục lợi.

Hành vi của các bị cáo Lượng, Phương, Linh bị xét xử về tội “đưa hối lộ”. Trong đó, bị cáo Lượng phải chịu trách nhiệm hình sự với 3,18 tỉ đồng; Phương chịu trách nhiệm 3,38 tỉ đồng; còn bị cáo Linh chịu trách nhiệm 410 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Nam Khánh bị xét xử về tội “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Tại tòa, bị cáo Phương khai Khánh không có vai trò cổ đông nhưng biết Khánh có mối quan hệ với các bộ ngành liên quan, nên bị cáo Phương thỏa thuận với Lượng, chi cố định mỗi tháng 50 đến 100 triệu đồng, nhờ Khánh tiếp khách, mua quà chúc tết, dịp lễ cho các cá nhân đã hỗ trợ Công ty TSL, Avatek sau khi xong việc.

Cầm tiền từ chồng đi 'ngoại giao', vợ chồng cùng vướng lao lý

Thừa nhận, Nguyễn Nam Khánh khai từ đầu năm 2020 - tháng 5.2025, bị cáo đã nhiều lần liên hệ, tác động cá nhân thuộc 6 vụ, cục của 3 bộ, ngành nhờ tạo điều kiện trong việc thẩm định hồ sơ, ra 8 quyết định cấp phép kiểm nghiệm cho Công ty TSL, Avatek, thu lợi bất chính 2,46 tỉ đồng.

“Tổng số tiền 3,98 tỉ đồng Phương chuyển khoản cho bị cáo, bị cáo chia thành 2 phần: phần duy trì ngoại giao cố định, và phần cảm ơn các cá nhân tại bộ, ngành sau khi hỗ trợ, ban hành 8 quyết định cấp phép”, bị cáo Khánh khai.

Bị cáo Nguyễn Hà Linh (vợ của bị cáo Khánh) thừa nhận dù làm lãnh đạo tại Công ty TSL, Avatek, nhưng bản thân không có chuyên môn nghiệp vụ gì, chỉ được nhận nhiệm vụ "đi ngoại giao".

Linh trình bày, năm 2020, chồng bị cáo là Nguyễn Nam Khánh quen biết Phương. Khi đó, bị cáo đang nghỉ sau sinh sản nên chưa có công việc ổn định. Vì vậy, bị cáo Phương đã đề nghị bị cáo vào công ty của Phương làm việc để có thêm thu nhập.

“Làm việc tại đây, bị cáo chỉ hỗ trợ Phương đi chúc tết một số cá nhân tại bộ, ngành liên quan”, bị cáo Linh khai và thừa nhận cầm 410 triệu đồng từ chồng để đi chúc tết một số cá nhân tại bộ ngành và không hưởng lợi gì.

HĐXX đang tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.