Cáp quang lập kỷ lục tải 20.000 bộ phim 4K trong 1 giây

Nhóm nghiên cứu và kỹ sư tại Trung Quốc vừa chính thức thiết lập kỷ lục thế giới mới về truyền dẫn cáp quang theo thời gian thực khi đạt tốc độ 3,2 petabit mỗi giây (Pbps) qua một sợi cáp quang đơn lẻ. Thành tựu này vượt qua cột mốc 2,5 Pbps do chính nhóm xác lập hồi đầu năm, phản ánh tốc độ truyền dữ liệu hai chiều cùng lúc qua sợi quang 24 lõi trên khoảng cách 10,3 km.

Cáp quang 24 lõi lập kỷ lục truyền dữ liệu thời gian thực mới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Trung Quốc lập kỷ lục truyền dữ liệu cáp quang 3,2 petabit mỗi giây

Với quy đổi một petabit bằng 1.000 terabit, mức băng thông 3,2 Pbps về mặt lý thuyết cho phép tải hơn 20.000 bộ phim chuẩn 4K trong 1 giây và đáp ứng nhu cầu mạng băng rộng gigabit cho 3,2 triệu hộ gia đình. Kỷ lục được ghi nhận bởi các chuyên gia từ Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia về Công nghệ và Mạng Truyền thông Quang thuộc CICT, Phòng thí nghiệm Bành Thành cùng Công ty FiberHome Fujikura.

Để đạt được cột mốc này, tín hiệu quang học được thiết kế chạy trên hàng nghìn kênh song song trải dài qua ba dải bước sóng, vận hành dựa trên các mô-đun quang do nhóm tự nghiên cứu nội bộ nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn thương mại hiện hành. Khác với các thử nghiệm phòng thí nghiệm trước đây từng đạt tốc độ cao hơn nhưng phụ thuộc vào thiết bị chuyên biệt phức tạp, giải pháp truyền dẫn thời gian thực này mang tính ứng dụng thực tế cao.

Các nhà khoa học nhận định những kênh truyền dữ liệu cấp độ petabit đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo, khi sợi quang đơn mode truyền thống đang dần chạm trần dung lượng trước áp lực lưu lượng khổng lồ. Ngoài trung tâm dữ liệu AI, công nghệ này còn mở ra giải pháp kết nối cho các trung tâm điện toán quy mô lớn và đóng vai trò mạng đường trục cho dịch vụ không dây 6G, đồng thời đã được chọn báo cáo tại Hội nghị Truyền thông Cáp quang năm 2026.

Cột mốc mới xuất hiện đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm phát triển hạ tầng cáp quang thực tế của Trung Quốc, kể từ những nghiên cứu năm 1976 trên các sợi thủy tinh mỏng 0,2 milimet. Thành tựu này đánh dấu bước tiến lớn trong nỗ lực theo đuổi mục tiêu tự chủ công nghệ hoàn toàn của quốc gia này trong lĩnh vực công nghệ thông tin.