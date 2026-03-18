Cấp sai chứng chỉ lái xe, cựu giám đốc trung tâm bị đề nghị 30 năm tù

Ngày 18.3, đại diện Viện KSND TP.HCM luận tội và đề nghị mức án đối với 30 bị cáo có hành vi sai phạm trong việc cấp chứng chỉ lái xe trái phép cho gần 16.000 học viên.

Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp, cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải - GTVT, tổng mức án từ 27 - 30 năm tù

ẢNH: THẢO NHÂN

Theo Viện kiểm sát, một số bị cáo là lãnh đạo nhưng vì vụ lợi, động cơ cá nhân hoặc vì nhận thức pháp luật mà đã làm trái công vụ, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực quản lý đào tạo, cấp phép lái xe nói chung, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ và làm suy giảm uy tín của cơ quan quản lý nhà nước; gây bức xúc, tạo dư luận không tốt và tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên khi lượng hình phạt, Viện kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử phân hóa vai trò từng bị cáo để có mức án tương xứng.

Từ đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải - GTVT) tổng mức án từ 27 - 30 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc trung tâm) từ 26 - 30 năm tù cùng 4 tội danh: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Liên quan vụ án, 2 cựu cán bộ thuế là Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An (Cục Thuế TP.HCM) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 7 - 8 năm tù về tội “nhận hối lộ” 446 triệu đồng.

Viện kiểm sát đề nghị bị cáo Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) từ 5 - 6 năm tù, Hoàng Văn Tân (cựu hiệu phó, quyền hiệu trưởng) từ 7 - 8 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức phạt tiền 300 triệu đồng đến 25 năm tù về một hoặc các tội danh trên.

Sau phần luận tội, luật sư sẽ bào chữa cho các bị cáo.