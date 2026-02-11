Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM: Lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân

Phan Thương
Phan Thương
11/02/2026 17:36 GMT+7

Chiều 11.2, đoàn đại biểu Viện KSND TP.HCM do Viện trưởng Lê Văn Đông làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại phường Tân Thuận (TP.HCM).

Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của Viện KSND TP.HCM mỗi dịp tết đến xuân về, nhằm tri ân những người có công và lan tỏa hơi ấm đến những mầm non tương lai của đất nước trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM: Lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân - Ảnh 1.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông chúc tết các gia đình chính sách tại UBND phường Tân Thuận (TP.HCM)

ẢNH: P.T

Theo đó, Viện KSND TP.HCM đã phối hợp cùng UBND phường Tân Thuận trao tặng 49 phần quà tết gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM cho biết dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng mỗi phần quà đều gói trọn tấm lòng của cán bộ, công chức ngành kiểm sát đối với cộng đồng.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM: Lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân - Ảnh 2.

Viện trưởng Lê Văn Đông

ẢNH: P.T

Phát biểu trong không khí ấm áp của những ngày giáp tết, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, không giấu được sự xúc động. Ông nhấn mạnh, hòa bình và sự phát triển ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương máu và công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, trong đó có các gia đình có công với cách mạng.

"Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo cho gia đình có công với cách mạng và gia đình thuộc diện chính sách, Viện KSND TP.HCM gửi đến bà con món quà nhỏ như một lời tri ân sâu sắc. Chúng tôi luôn ghi nhớ đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc", ông Đông chia sẻ.

Bảo vệ người yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm

Đáng chú ý, Viện trưởng Lê Văn Đông cho biết trong năm 2026, bên cạnh công tác chuyên môn, Viện KSND TP.HCM sẽ quyết liệt thực hiện Nghị quyết 205/2025. Đây là kim chỉ nam trong việc bảo vệ lợi ích công và đặc biệt là bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM: Lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân - Ảnh 3.

Viện KSND TP.HCM và lãnh đạo phường Tân Thuận trao quà cho trẻ em khó khăn

ẢNH: P.T

Ông khẳng định ngành kiểm sát thành phố sẽ luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, ông cũng mong muốn chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục giám sát, đồng hành để ngành kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận, cho biết trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực vận hành mô hình chính quyền hai cấp (triển khai từ năm 2025), sự hỗ trợ từ các cơ quan như Viện KSND TP.HCM là nguồn động viên tinh thần rất lớn để địa phương hoàn thành mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nụ cười rạng rỡ, và cái bắt tay thắt chặt nghĩa tình

Có mặt tại buổi nhận quà từ sớm, ông Nguyễn Minh Khuê, một người có công với cách mạng tại địa phương, bày tỏ sự xúc động: "Sự quan tâm của lãnh đạo viện và chính quyền khiến những người già như chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tết như đến sớm hơn với gia đình tôi".

Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Băng bế con nhỏ mới 2 tuổi đến nhận hỗ trợ, chia sẻ rằng món quà là sự giúp đỡ thiết thực, giúp chị có thêm điều kiện để sắm sửa một cái tết tươm tất cho con trẻ.

Chuyến thăm kết thúc trong những lời chúc mừng năm mới rộn ràng. Những nụ cười và cái bắt tay thắt chặt nghĩa tình người cán bộ với nhân dân, góp phần tô điểm thêm nét đẹp nhân văn của TP.HCM trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ.


Tin liên quan

Viện KSND TP.HCM thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà gia đình chính sách

Viện KSND TP.HCM thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà gia đình chính sách

Ngày 10.2, đoàn đại biểu Viện KSND TP.HCM do ông Lê Văn Đông, Viện trưởng, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở (97 tuổi, ở xã Hiệp Phước).

Viện KSND TP.HCM chung tay ‘vì một cái Tết ấm no’ trọn vẹn

Khám phá thêm chủ đề

Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông trao quà Tết bảo vệ người yếu thế
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận