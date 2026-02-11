Viện trưởng Viện KSND TP.HCM: Lắng nghe, chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp người dân

Đây là hoạt động thường niên đầy ý nghĩa của Viện KSND TP.HCM mỗi dịp tết đến xuân về, nhằm tri ân những người có công và lan tỏa hơi ấm đến những mầm non tương lai của đất nước trước thềm năm mới Bính Ngọ 2026.

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông chúc tết các gia đình chính sách tại UBND phường Tân Thuận (TP.HCM) ẢNH: P.T

Theo đó, Viện KSND TP.HCM đã phối hợp cùng UBND phường Tân Thuận trao tặng 49 phần quà tết gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM cho biết dù giá trị vật chất không quá lớn, nhưng mỗi phần quà đều gói trọn tấm lòng của cán bộ, công chức ngành kiểm sát đối với cộng đồng.

Viện trưởng Lê Văn Đông ẢNH: P.T

Phát biểu trong không khí ấm áp của những ngày giáp tết, ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM, không giấu được sự xúc động. Ông nhấn mạnh, hòa bình và sự phát triển ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương máu và công lao to lớn của các thế hệ cha ông đi trước, trong đó có các gia đình có công với cách mạng.

"Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo cho gia đình có công với cách mạng và gia đình thuộc diện chính sách, Viện KSND TP.HCM gửi đến bà con món quà nhỏ như một lời tri ân sâu sắc. Chúng tôi luôn ghi nhớ đạo lý 'uống nước nhớ nguồn' của dân tộc", ông Đông chia sẻ.

Bảo vệ người yếu thế là nhiệm vụ trọng tâm

Đáng chú ý, Viện trưởng Lê Văn Đông cho biết trong năm 2026, bên cạnh công tác chuyên môn, Viện KSND TP.HCM sẽ quyết liệt thực hiện Nghị quyết 205/2025. Đây là kim chỉ nam trong việc bảo vệ lợi ích công và đặc biệt là bảo vệ những người yếu thế trong xã hội.

Viện KSND TP.HCM và lãnh đạo phường Tân Thuận trao quà cho trẻ em khó khăn ẢNH: P.T

Ông khẳng định ngành kiểm sát thành phố sẽ luôn lắng nghe, sẵn sàng chia sẻ và cam kết bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân. Đồng thời, ông cũng mong muốn chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục giám sát, đồng hành để ngành kiểm sát hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bà Hàng Thị Thu Nga, Bí thư Đảng ủy phường Tân Thuận, cho biết trong bối cảnh địa phương đang nỗ lực vận hành mô hình chính quyền hai cấp (triển khai từ năm 2025), sự hỗ trợ từ các cơ quan như Viện KSND TP.HCM là nguồn động viên tinh thần rất lớn để địa phương hoàn thành mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Nụ cười rạng rỡ, và cái bắt tay thắt chặt nghĩa tình Có mặt tại buổi nhận quà từ sớm, ông Nguyễn Minh Khuê, một người có công với cách mạng tại địa phương, bày tỏ sự xúc động: "Sự quan tâm của lãnh đạo viện và chính quyền khiến những người già như chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tết như đến sớm hơn với gia đình tôi". Trong khi đó, chị Nguyễn Ngọc Băng bế con nhỏ mới 2 tuổi đến nhận hỗ trợ, chia sẻ rằng món quà là sự giúp đỡ thiết thực, giúp chị có thêm điều kiện để sắm sửa một cái tết tươm tất cho con trẻ. Chuyến thăm kết thúc trong những lời chúc mừng năm mới rộn ràng. Những nụ cười và cái bắt tay thắt chặt nghĩa tình người cán bộ với nhân dân, góp phần tô điểm thêm nét đẹp nhân văn của TP.HCM trong những ngày chuẩn bị bước sang năm mới Bính Ngọ.



