Viện KSND TP.HCM thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng và tặng quà gia đình chính sách

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở, các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Mẹ Nguyễn Thị Ở có chồng là liệt sĩ Lê Văn Còn và con là liệt sĩ Lê Văn Thắng, đã hy sinh trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, ông Lê Văn Đông chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở sống vui, sống khỏe và tiếp tục là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đoàn đại biểu Viện KSND TP.HCM đến thăm, chúc tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong buổi sáng cùng ngày, đoàn đã tham dự buổi họp mặt các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại UBND xã Hiệp Phước (thuộc huyện Nhà Bè cũ), TP.HCM. Chương trình nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với các gia đình chính sách.

Ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM tặng quà các gia đình chính sách, có công với cách mạng ẢNH: NGUYỄN ANH

Trong khuôn khổ chương trình, Viện KSND TP.HCM đã trao tặng các phần quà tết, với tổng trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhân dịp tết đến xuân về.

"Những phần quà tuy bé nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành và trách nhiệm. Mong bà con sẽ dành tình cảm cũng như động viên, kiểm tra, giám sát đối với ngành tư pháp. Để ngành tư pháp TP.HCM thực sự là của nhân dân, chăm lo tốt hơn cho quyền lợi chính đáng của người dân", ông Lê Văn Đông chia sẻ.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Viện KSND TP.HCM đã trao tặng các phần quà tết, có tổng trị giá 60 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng ẢNH: NGUYỄN ANH

Là một trong những hộ gia đình chính sách nhận được phần quà trong chương trình, ông Trần Ngọc Vân, ở xã Hiệp Phước cho biết năm nào cũng nhận được quà của chính quyền địa phương chăm lo vào mỗi dịp lễ, tết. "Năm nay, sự quan tâm có tăng hơn. Đặc biệt, còn có thêm các phần quà từ Viện KSND TP.HCM. Tôi rất biết ơn vì sự quan tâm đó từ chính quyền địa phương cũng như Viện KSND TP.HCM", ông Vân chia sẻ.