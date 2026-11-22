Hình ảnh cực bắc của sao Thủy do sứ mệnh BepiColombo chụp ngày 8.1.2025 Ảnh: AP

Hãng AP ngày 22.11 đưa tin một cặp tàu vũ trụ vừa tiến vào quỹ đạo quanh sao Thủy sau hành trình kéo dài 8 năm băng qua vùng trong của hệ mặt trời, nhằm giải mã vô vàn bí ẩn về hành tinh nhỏ bé này.

Cặp tàu thăm dò rô bốt được kết nối với nhau, một của châu Âu và một của Nhật Bản, sẽ tách rời vào tháng tới để lập bản đồ và nghiên cứu hành tinh nhỏ bé và nóng rực này từ các độ cao khác nhau. Sứ mệnh trị giá 2 tỉ USD này được gọi chung là BepiColombo.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã thông báo về việc BepiColombo đến nơi sau một loạt các lần kích hoạt động cơ để làm chậm tốc độ của tàu vũ trụ, giúp nó bị lực hấp dẫn yếu của hành tinh này giữ lại.

Tuy nhiên, phải mất vài giờ trước khi các chuyên gia điều khiển bay tại Đức, cách đó 152 triệu km, có thể xác nhận rằng BepiColombo đã đi vào quỹ đạo sao Thủy. Các nhóm chuyên gia đã tập trung phân tích dữ liệu được truyền về, trong khi chưa có thông tin chi tiết hơn.

BepiColombo là sứ mệnh thăm dò thứ 3 đến sao Thủy, hành tinh gần mặt trời nhất và chỉ lớn hơn mặt trăng của trái đất một chút. Đây cũng là tàu vũ trụ đầu tiên thực hiện sứ mệnh này trong hơn một thập niên qua.

Tàu vũ trụ Mariner 10 của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bay qua sao Thủy 3 lần vào giữa thập niên 1970. Trong nhóm thực hiện nhiệm vụ này có nhà toán học người Ý quá cố Giuseppe "Bepi" Colombo, người được chọn để đặt tên cho sứ mệnh mới này.

Tàu vũ trụ Messenger của NASA đã đi vào quỹ đạo sao Thủy hồi năm 2011 và đâm xuống hành tinh này vào năm 2015 sau khi cạn kiệt nhiên liệu.

Được phóng vào năm 2018, BepiColombo đã chọn một lộ trình chậm hơn và phức tạp hơn để đến được sao Thủy. Tàu đã bay qua trái đất một lần, sao Kim 2 lần và sao Thủy 6 lần để tận dụng lực hấp dẫn nhằm điều chỉnh quỹ đạo. Những vòng lượn này đã khiến con tàu đi được quãng đường hơn 10 tỉ km.

Sau khi tách ra và đi vào các quỹ đạo khác nhau, thiết bị thăm dò của ESA cùng thiết bị nhỏ hơn của Cơ quan Thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản sẽ nghiên cứu cấu trúc bên trong dày đặc và từ trường bên ngoài của sao Thủy, cũng như mọi đặc điểm bề mặt khác, từ các hố va chạm, đồng bằng núi lửa, cho đến những dãy núi và đỉnh núi cao tới 4,5 km.

Nhiệt độ trên bề mặt sao Thủy có thể lên tới hơn 427 độ C, gây áp lực lớn lên các hệ thống điện tử và kỹ thuật. Các quan chức cơ quan vũ trụ mong muốn duy trì sứ mệnh này trong ít nhất một năm trái đất, tương đương với 4 năm trên sao Thủy.