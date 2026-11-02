Nhóm tình nguyện viên kết thúc 378 ngày sống cô lập mô phỏng điều kiện sao Hỏa

Bốn thành viên tham gia thử nghiệm ẢNH: REUTERS

Tờ Independent ngày 2.11 đưa tin 4 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã bước ra khỏi một mô hình nhà ở được in bằng công nghệ 3D tại Houston (Texas), sau 378 ngày sống tách biệt với thế giới bên ngoài.

Nhóm 4 người đã kết thúc giai đoạn sống cô lập vào ngày 31.10 (giờ địa phương), sau khi hoàn thành thử nghiệm của NASA nhằm chuẩn bị cho các phi hành gia trước một sứ mệnh tới sao Hỏa.

Họ đã sống bên trong một cấu trúc có diện tích 158 m2 tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA kể từ ngày 19.10.2025 trong Chương trình mô phỏng Khám phá sức khỏe và Hiệu suất phi hành đoàn (CHAPEA).

Các nhiệm vụ của họ bao gồm trồng trọt trên loại đất mô phỏng giống như đất trên sao Hỏa, đồng thời liên lạc với các quan chức NASA trong điều kiện có độ trễ tín hiệu, mô phỏng chính xác những thách thức vốn có trong thông tin liên lạc giữa các hành tinh.

Các thành viên trong nhóm gồm chỉ huy sứ mệnh Ross Elder, chuyên gia y tế Ellen Ellis, sĩ quan khoa học Matthew Montgomery và kỹ sư bay James Spicer.

"Đối với sao Hỏa, những rủi ro là rất lớn. Nhưng thông qua việc tìm kiếm sự hiểu biết, tầm nhìn và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, sự sáng tạo, lòng kiên định, tinh thần làm việc chăm chỉ cùng một nền tảng vững chắc đáng kinh ngạc, thì mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa không chỉ nằm trong tầm tay, mà còn là điều tất yếu", theo chỉ huy Elder.

Bà Vanessa Wyche, Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Johnson, đã chào đón các thành viên tham gia sứ mệnh khi họ bước ra khỏi khu vực cách ly. Bà cho biết họ đã xoay xở để sinh sống với nguồn tài nguyên hạn chế, duy trì môi trường sống của mình, đồng thời thực hiện các hoạt động mô phỏng trên sao Hỏa.

Bà cho biết những bài học rút ra từ các thành viên CHAPEA cùng các trải nghiệm của họ sẽ góp phần mở đường cho các sứ mệnh hướng tới mặt trăng và "một ngày nào đó là sao Hỏa".

Hiện nhóm chuẩn bị tham gia hai tuần đánh giá sau nhiệm vụ và trao đổi với các nhà khoa học của NASA. NASA cho biết họ đang đánh giá những điều cần thiết để các phi hành gia thích nghi với thói quen và nhu cầu của cuộc sống hàng ngày trong các sứ mệnh dài hạn ngoài trái đất nhằm giúp họ khỏe mạnh, làm việc hiệu quả và kết nối.

Đây là sứ mệnh CHAPEA thứ hai của NASA, sau khi một nhóm cũng gồm 4 người thực hiện quá trình cách ly tại Trung tâm Vũ trụ Johnson trong 378 ngày bắt đầu vào ngày 25.6.2023 và kết thúc vào ngày 6.7.2024.