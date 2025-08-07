Cặp tình nhân lừa đảo hơn 20 tỉ bằng chiêu trò 'bán thiên thạch'

Ngày 7.8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi) và Đặng Hoàng Giao (67 tuổi) lần lượt 20 năm tù và 16 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND TP.Hà Nội, nơi xét xử vụ án ẢNH: TP

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.Hà Nội, 2 bị cáo trên hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, sống với nhau như vợ chồng. Từ năm 2017 - 2022, các bị cáo quen 3 người đàn ông, biết họ có tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo bằng việc đưa ra thông tin gian dối bản thân đang sở hữu thiên thạch và tiền USD trôi nổi.

Một trong số các bị hại là ông Tuấn. Tuyết và Giao nói với ông này rằng có khả năng giao tiếp với người âm, đang sở hữu 3 khối thiên thạch do tổ tiên để lại, với tên gọi lần lượt là "ông Mặt Trời", "ông Mặt Trăng" và "Trấn Yểm". Trong đó, các bị cáo nói dối đang chuyển nhượng "cụ Trấn Yểm" cho một tập đoàn của Mỹ với giá 8,5 tỉ USD và "việc này đã được chính phủ 2 nước đồng ý".

Tuyết và Giao cho hay, để giao dịch thành công thiên thạch thì cần kinh phí rất lớn, hiện đã có khoảng 20 người đầu tư. Nếu ông Tuấn góp tiền sẽ được "chiết khấu" 170 triệu USD. Tin lời, người đàn ông bị lừa hơn 17,7 tỉ đồng.

Trường hợp khác là ông Lâm. Cũng từ thông tin gian dối do Tuyết đưa ra, ông này tin rằng có việc các thiên thạch đang chuẩn bị bán cho tập đoàn của Mỹ, nên chủ động liên hệ với bị cáo, đến tận nhà để gặp.

Qua trao đổi, Tuyết nói thiên thạch có giá 3 tỉ USD/kg, nhưng cần tiền để làm các thủ tục, giấy tờ với cơ quan chức năng. Nếu ông Lâm tham gia, đưa 1 tỉ đồng sẽ được nhận lại 10 triệu USD sau khi bán thành công.

Để tạo lòng tin, Tuyết và Giao đưa ra nhiều loại giấy tờ liên quan đến việc mua bán thiên thạch, bao gồm "Danh sách thành viên thụ hưởng nhận tiền theo hợp đồng chuyển nhượng vật gia bảo". Ông Lâm tin tưởng nên từ tháng 6.2018 đến tháng 10.2022 đã chuyển cho bị cáo hơn 1,3 tỉ đồng.

Bị hại còn lại là ông Bảo. Năm 2017, Tuyết loan tin đang có nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi chưa được kích hoạt, chưa lưu thông sử dụng. Ông Bảo biết tin, bèn liên hệ gặp Tuyết và đề nghị đứng ra làm thủ tục hợp thức hóa nguồn tiền.

Tháng 11.2019, Tuyết gọi ông Bảo đến gặp, nói sẽ chuyển giao trước 1 tỉ USD để ông đi làm thủ tục kích hoạt. Tuy nhiên, số tiền này đang giấu tại kho ở tỉnh Thái Nguyên (cũ), cần có kinh phí để thuê quần áo bảo hộ, quần áo chống độc mới vào kho lấy được.

Tưởng thật, ông Bảo chuyển 50 triệu đồng để mua quần áo chống độc, đồng thời nộp thêm 1,1 tỉ đồng để tham gia việc bán thiên thạch với lời hứa khi thành công sẽ nhận lại 61 triệu USD.

Cơ quan tố tụng cáo buộc tổng số tiền 2 bị cáo lừa của các bị hại là hơn 20 tỉ đồng.