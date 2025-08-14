Cặp xe đạp 'vợ chồng' gần 100 tuổi bằng nhôm độc lạ Sài Gòn

Ông Pháp (sinh năm 1969, ở phường Bình Trị Đông, TP.HCM) cho biết, 4 năm trước, ông sưu tầm được 2 chiếc sườn xe đạp dành cho nam (nhãn hiệu Aviac, của Pháp, sản xuất vào những năm 1940 - 1950) và sườn xe đạp thường dùng cho nữ (Meca Dural cũng của Pháp sản xuất giai đoạn 1930 - 1950).

Ông Pháp (phải) cùng một người bạn bên chiếc xe đạp cổ của mình ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Cả 2 chiếc xe đạp “vợ chồng” này đều được làm bằng nhôm. Ông Pháp tìm hiểu nguyên trạng của chiếc xe khi xưa, rồi từng bước sưu tầm các phụ tùng đi kèm, để ráp thành cặp xe đạp “vợ chồng” độc lạ như hiện tại.

“Phải mất 4 năm, tôi mới sưu tầm xong. “Các món từ yên xe, đùm, dĩa, xích, bánh xe… tôi sưu tầm cả trong và ngoài nước, rất khó khăn và mất nhiều thời gian mới có được. Đặc biệt, tất cả các bộ phận của chiếc xe phải là hàng zin không qua chỉnh sửa, thao tác gì”, ông Pháp nói.

Đèn của chiếc xe là loại đèn, mà theo ông Pháp, cũng gần cả 100 tuổi, sử dụng dầu và tim đèn như đèn dầu xưa. Kèn xe kêu tiếng kêu của con tắc kè. Giò đạp, bàn đạp (pê-đan)... mỗi món ông Pháp mua trên dưới chục triệu đồng. “Ví dụ cái pê-đan mua 8 triệu đồng. Cặp đùm xe tổ ong, đời đầu tiên, giá 22 triệu đồng, yên xe zin 6 triệu đồng, cặp giò đạp là 10 triệu đồng…”, ông Pháp cho biết.

Cái tẩu thuốc, ông Pháp dùng để trang trí, giúp chiếc xe tăng thêm giá trị “đồ xưa” ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Ông Pháp sưu tầm đèn xe Pháp, đốt bằng dầu và xài tim đèn. Kính đèn xe đã nứt, nhưng ông Pháp vẫn giữ, vì đây là hàng zin ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Đặc biệt, cái giò đạp của xe, theo ông Pháp nó đắt là có 3 khung 3 chữ. “Giò xe đạp Pháp cũng có nhiều loại, nhưng loại có 3 khung 3 chữ hiếm lắm. Trên thị trường có nhiều loại chỉ có 1 khung 1 chữ”, ông Pháp chia sẻ thêm.

“Mình 'vô đồ' phải đúng đời, tra cứu từ những anh em chơi đồ xưa có kinh nghiệm. “Cặp niềng xe cũng cả trăm năm, tôi phải đặt mua ở nước ngoài về. Nhiều món ở Việt Nam cũng có, nhưng bị hư hao, nên không gắn vào được. Muốn mua đồ thiệt, đồ zin, xịn thì phải đặt mua từ nước ngoài. Chiếc xe này toàn bộ đồ zin hết, không có 'dao kéo', không ráp đồ... chợ”, ông Pháp nói.

Kèn xe, kêu tiếng con tắc kè rất... độc lạ ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Phần ống bơm xe “mắt mía”, được gắn vào sườn xe. Ống bơm “mắt mía” có 3 vân tròn”, đồng bộ với sườn xe - ở các mối nối zin cũng có 3 vân tròn ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Yên xe "zin", dù đã nhuốm màu thời gian, nhưng vẫn toát lên nét xưa cũ hoài niệm ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Trong chiếc xe đạp này, chỉ có chân chống là đồ Thuỵ Sĩ (nhưng chân chống vẫn đóng chữ Pháp), còn lại đều là đồ Pháp.

Đặt vấn đề, người ta sưu tầm đồ giả hoặc gia công giả cổ thì sao? Ông Pháp nói không làm giả được: “Làm giả bán cho ai. Cặp giò 8 triệu đồng, làm giả sao được. Với dân sưu tầm đồ xưa, nhìn qua là biết liền. Đồ theo xe, hợp, mới có giá trị. Chớ đưa đồ giả vô thì ai chơi, chiếc xe cũng không có giá trị”.

Ông Pháp bên cặp xe đạp "vợ chồng" gần 100 năm tuổi ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Chiếc xe đạp “chồng” của ông Pháp còn có cặp đèn “xi-nhan”. Khi đạp xe, một bánh quay ma sát vào bánh xe, tạo nguồn điện và cung cấp cho đèn cháy. Ông cũng sưu tập cái hộp quẹt của Thuỵ Sĩ năm 1919, gọi là hộp quẹt lửa “con gà”, làm đạo cụ cho xe, cho thêm phần “xưa cũ”.

Đèn nhôm và các hệ thống đồ nhôm ở đầu “xe đạp vợ” ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

Logo hãng sản xuất xe đạp Meca Dural, ổ khóa số, đồng hồ đo vận tốc, bình đựng nước bằng nhôm... ẢNH: LAM YÊN - MINH LUÂN

“Cái hộp quẹt này 7 triệu đồng, trang trí theo xe cho hợp và đẹp. Trên xe cũng có cái ổ khóa số, cả trăm tuổi”, ông Pháp cho biết thêm.

Chiếc xe đạp “vợ” cũng được trang bị đầy đủ hệ thống, nhưng theo ông Pháp, “đồ chơi” không nhiều bằng chiếc xe đạp “chồng”. Cũng như xe đạp “chồng”, xe đạp “vợ” toàn đồ Pháp, duy nhất chân chống là của Thuỵ Sĩ.