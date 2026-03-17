Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Carnaval Hạ Long 2026 sẽ bùng nổ trải nghiệm đường phố

Lã Nghĩa Hiếu
17/03/2026 13:04 GMT+7

Carnaval Hạ Long 2026 được làm mới mạnh mẽ với diễu hành quy mô lớn, sân khấu mở rộng ra vịnh, hứa hẹn mang đến trải nghiệm lễ hội sống động, thu hút đông đảo du khách trong dịp hè năm nay.

Sau nhiều năm gắn với sân khấu trung tâm, Carnaval Hạ Long 2026 đánh dấu bước chuyển mình rõ nét khi mở rộng không gian lễ hội ra toàn đô thị và mặt nước di sản, mang đến trải nghiệm đa chiều cho người dân và du khách.

Tỉnh Quảng Ninh làm mới Carnaval Hạ Long hoàn toàn với đúng nghĩa lễ hội đường phố

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Carnaval Hạ Long 2026 là chương trình khai mạc với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới". Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lễ hội năm nay gây ấn tượng với 64 xe mô hình diễu hành hoành tráng cùng sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ 5 châu lục.

Carnaval trở lại đúng bản chất là lễ hội đường phố dành cho người dân và du khách

Khác với các mùa trước, Carnaval Hạ Long 2026 tăng mạnh yếu tố đường phố và tương tác trực tiếp. Du khách không chỉ xem biểu diễn mà còn hòa mình vào không khí lễ hội với vũ hội "Vũ điệu 5 châu", các chương trình âm nhạc bên bờ vịnh, cùng những màn trình diễn kết hợp xiếc, ảo thuật và nghệ thuật thị giác hiện đại.

Đặc biệt, lần đầu tiên, mặt nước vịnh Hạ Long được kỳ vọng trở thành "sân khấu khổng lồ" trong màn trình diễn "Sóng hội ánh sáng". Hàng chục tàu du lịch tham gia trình diễn sẽ tạo nên điểm nhấn độc đáo, giúp Carnaval Hạ Long 2026 mở rộng không gian từ đất liền ra toàn bộ vùng ven biển.

Không dừng lại ở đêm khai mạc, Carnaval Hạ Long 2026 còn nằm trong chuỗi Tuần văn hóa, thể thao và du lịch chào hè Quảng Ninh 2026 (từ 25.4 - 3.5) với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm khinh khí cầu ngắm vịnh, phố ẩm thực quốc tế, hội chợ OCOP và các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật diễn ra trên toàn tỉnh.

Việc làm mới Carnaval Hạ Long 2026 không chỉ tăng sức hút cho sản phẩm du lịch chủ lực mà còn thể hiện định hướng phát triển kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và dịch vụ của Quảng Ninh. Qua đó, địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, hiện đại, gắn di sản với những trải nghiệm mới. 

Theo ngành du lịch, trong thời gian diễn ra Carnaval Hạ Long 2026, công suất phòng tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn dự kiến đạt 80 - 90%. Chuỗi sự kiện kỳ vọng thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, góp phần đạt mục tiêu quý 2/2026 đón gần 6 triệu lượt khách, doanh thu hơn 18.000 tỉ đồng.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận