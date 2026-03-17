Carnaval Hạ Long 2026 sẽ bùng nổ trải nghiệm đường phố

Sau nhiều năm gắn với sân khấu trung tâm, Carnaval Hạ Long 2026 đánh dấu bước chuyển mình rõ nét khi mở rộng không gian lễ hội ra toàn đô thị và mặt nước di sản, mang đến trải nghiệm đa chiều cho người dân và du khách.

Tỉnh Quảng Ninh làm mới Carnaval Hạ Long hoàn toàn với đúng nghĩa lễ hội đường phố ẢNH: H.D

Theo ban tổ chức, điểm nhấn của Carnaval Hạ Long 2026 là chương trình khai mạc với chủ đề "Kỳ quan bừng sáng kỷ nguyên mới". Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lễ hội năm nay gây ấn tượng với 64 xe mô hình diễu hành hoành tráng cùng sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ 5 châu lục.

Carnaval trở lại đúng bản chất là lễ hội đường phố dành cho người dân và du khách ẢNH: H.D

Khác với các mùa trước, Carnaval Hạ Long 2026 tăng mạnh yếu tố đường phố và tương tác trực tiếp. Du khách không chỉ xem biểu diễn mà còn hòa mình vào không khí lễ hội với vũ hội "Vũ điệu 5 châu", các chương trình âm nhạc bên bờ vịnh, cùng những màn trình diễn kết hợp xiếc, ảo thuật và nghệ thuật thị giác hiện đại.

Đặc biệt, lần đầu tiên, mặt nước vịnh Hạ Long được kỳ vọng trở thành "sân khấu khổng lồ" trong màn trình diễn "Sóng hội ánh sáng". Hàng chục tàu du lịch tham gia trình diễn sẽ tạo nên điểm nhấn độc đáo, giúp Carnaval Hạ Long 2026 mở rộng không gian từ đất liền ra toàn bộ vùng ven biển.

Không dừng lại ở đêm khai mạc, Carnaval Hạ Long 2026 còn nằm trong chuỗi Tuần văn hóa, thể thao và du lịch chào hè Quảng Ninh 2026 (từ 25.4 - 3.5) với hàng loạt hoạt động hấp dẫn như trải nghiệm khinh khí cầu ngắm vịnh, phố ẩm thực quốc tế, hội chợ OCOP và các sự kiện văn hóa, thể thao, nghệ thuật diễn ra trên toàn tỉnh.

Việc làm mới Carnaval Hạ Long 2026 không chỉ tăng sức hút cho sản phẩm du lịch chủ lực mà còn thể hiện định hướng phát triển kinh tế đêm, công nghiệp văn hóa và dịch vụ của Quảng Ninh. Qua đó, địa phương tiếp tục quảng bá hình ảnh điểm đến năng động, hiện đại, gắn di sản với những trải nghiệm mới.

Theo ngành du lịch, trong thời gian diễn ra Carnaval Hạ Long 2026, công suất phòng tại Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn dự kiến đạt 80 - 90%. Chuỗi sự kiện kỳ vọng thu hút khoảng 1,3 triệu lượt khách, góp phần đạt mục tiêu quý 2/2026 đón gần 6 triệu lượt khách, doanh thu hơn 18.000 tỉ đồng.