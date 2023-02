Casino lớn nhất Quảng Ninh lỗ bốn năm liền

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia (RIC) - đơn vị quản lý khách sạn, casino ở Hạ Long - cho thấy doanh thu đạt 119 tỉ đồng, tăng gần 60% so với năm 2021. Trong đó, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng đem về cho RIC hơn 32 tỉ đồng, còn lại 87 tỉ đồng là nguồn thu từ khách sạn - biệt thự.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy, doanh thu hoạt động tài chính năm nay của RIC đạt gần 6,7 tỉ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Dù vậy, công ty vẫn bị lỗ sau thuế hơn 61 tỉ đồng. Nhưng mức lỗ này đã giảm đáng kể so với con số 104 tỉ đồng năm 2021.

Chủ casino lớn nhất Hạ Long thua lỗ 4 năm liên tiếp RIC

Chi phí hoạt động tài chính của công ty năm vừa qua đạt gần 12 tỉ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2021. Mức tăng này chủ yếu do lãi tiền vay tăng khi ngân hàng nâng lãi suất cho vay đồng thời dư nợ gốc vay của công ty cũng tăng. Doanh nghiệp này hiện đang vay PVcombank và Công ty TNHH Bất động sản Lam Xuân tổng cộng hơn 155 tỉ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng của RIC cũng đội lên gần 40% chủ yếu do trợ cấp thôi việc và chi phí lương cho nhân viên...



Như vậy chủ casino lớn nhất ở Quảng Ninh đã có 4 năm thua lỗ liên tiếp. Lũy kế đến nay, RIC đã bị lỗ gần 476 tỉ đồng sau thuế, nợ phải trả gần 285 tỉ đồng.

Trước đó, sau 3 năm lỗ liên tục, cổ phiếu RIC của Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia đã bị hủy niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 4.2022 và chuyển sang giao dịch ở sàn UPCOM kể từ ngày 26.5.2022.

Công ty CP Quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD, hoạt động trong ngành kinh doanh khách sạn và kinh doanh trò chơi có thưởng cho người nước ngoài. Mục tiêu của công ty là xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao, các khu vui chơi giải trí tại Hạ Long. Sau đó 8 năm, công ty tăng vốn lên 22 triệu USD và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi có mở thưởng cho người nước ngoài.