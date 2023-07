Cắt bao quy đầu bằng máy xăm, nam thanh niên phải vào BV Việt Đức cấp cứu

Theo Trung tâm Nam học (BV hữu nghị Việt Đức), các bác sĩ tại trung tâm mới đây đã tiếp nhận nam thanh niên 30 tuổi ở Lạng Sơn vào cấp cứu trong tình trạng bao quy đầu bị rách và chảy máu nhiều.



Bệnh nhân bị rách, chảy máu sau khi cắt da bao quy đầu tại phòng xăm TRUNG TÂM NAM HỌC

Trước nhập viện, người bệnh có đi khám sức khỏe và được biết mình bị dài da bao quy đầu. Sau khi tìm hiểu qua các quảng cáo trên mạng xã hội, nam thanh niên này đã tìm đến một phòng xăm để giải quyết phần bao quy đầu bị dài.

Tại cơ sở xăm, bệnh nhân được cắt bao quy đầu bằng máy, kê thuốc uống. Sau khi về nhà, vết cắt bị chảy máu nhưng không thể liên hệ được với người đã cắt bao quy đầu cho mình nên người bệnh đã tìm đến các cơ sở y tế tại địa phương sau đó đến BV hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

Khám cho bệnh nhân, bác sĩ Bùi Văn Quang (Trung tâm Nam học), cho biết người bệnh nhập viện trong tình trạng có nhiều điểm chảy máu, nhiều máu cục quanh vị trí cắt bao quy đầu. Bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy máu tụ, cầm máu, cắt lọc và tạo hình lại da bao quy đầu.

Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và được theo dõi, chăm sóc vết mổ tại Trung tâm Nam học, dự kiến được xuất viện trong tuần này.

PGS - TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, cho biết đây không phải trường hợp đầu tiên trung tâm tiếp nhận những ca bệnh gặp phải sự cố y khoa do cắt bao quy đầu, hoặc sau khi gắn bi dương vật tại các cơ sở không uy tín, đặc biệt lại là các cơ sở xăm hình không có giấy phép hành nghề y khoa.

Thậm chí, các nhân viên xăm hình còn không được đào tạo về y khoa nhưng vẫn đăng tin quảng cáo và thực hiện các can thiệp y khoa trên cơ thể người bệnh.

"Chiêu" của các cơ sở này là quảng cáo can thiệp, "điều trị" với chi phí rất thấp. Khách hàng do thấy chi phí thấp sẽ tìm đến nhưng khi bắt đầu đến khám và thực hiện can thiệp thì cơ sở sẽ đưa ra các chi phí phát sinh. Đặc biệt, khi xảy ra biến chứng thì người bệnh sẽ bị "đẩy" đến các bệnh viện để tự giải quyết hậu quả.

"Người bệnh khi gặp bất cứ các vấn đề gì về sức khỏe cũng nên đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị chính xác và hiệu quả, tránh tình trạng tiền mất tật mang như trường hợp kể trên", PGS Nguyễn Quang lưu ý.