Cắt giảm hồ sơ giấy

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh (ảnh), Phó giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết thành phố sẽ đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng cường bồi dưỡng đội ngũ nhân sự chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính.

TP.HCM đã áp dụng dùng dữ liệu thay cho hồ sơ giấy đối với những loại giấy tờ nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh: Thực hiện chủ trương cắt giảm giấy tờ thủ tục hành chính, thay thế bằng việc kết nối, xác thực dựa trên dữ liệu, TP.HCM không yêu cầu người dân nộp thành phần hồ sơ là CCCD, hộ khẩu. Người dân chỉ cần xuất trình CCCD, thông tin trên ứng dụng VNeID hoặc cung cấp số CCCD, cán bộ tiếp nhận hồ sơ sẽ "xác thực danh tính số" với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, Cổng Dịch vụ công quốc gia cho phép lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người dân có thể tái sử dụng cho lần giao dịch hành chính tiếp theo.

Điều này giúp giảm đáng kể việc sao y, chứng thực CCCD, cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm chi phí hành chính. Việc "xác thực danh tính số" cũng giúp cắt giảm quá trình thẩm tra, xác minh, tạo điều kiện cắt giảm thời gian giải quyết hồ sơ hành chính, người dân nhận được kết quả mong muốn nhanh hơn, chính xác hơn.

Việc tái sử dụng dữ liệu là kết quả giải quyết thủ tục hành chính mang lại rất nhiều tiện ích, vậy người dân và công chức cần làm gì để tận dụng?

Nguyên tắc thực hiện Chiến lược dữ liệu quốc gia là "dữ liệu phải được làm dày" đảm bảo chất lượng dữ liệu theo phương châm "đúng, đủ, sạch, sống" nên việc lưu trữ kết quả giải quyết thủ tục hành chính là yêu cầu mặc định. Để đảm bảo việc tái sử dụng dữ liệu, người dân cần quan tâm, tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến, theo dõi và yêu cầu cơ quan hành chính cấp kết quả điện tử và đồng bộ dữ liệu với Kho dữ liệu cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức trả kết quả điện tử đáp ứng quy định về bản chính điện tử, ký số toàn trình. Khi tiếp nhận hồ sơ, công chức cũng cần tra cứu kho dữ liệu, thẩm định giấy tờ điện tử để hạn chế yêu cầu người dân nộp giấy tờ là kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được cấp.

Việc đầu tư thiết bị đầu cuối và bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức phường xã được triển khai ra sao để việc giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số được thông suốt?

Về đầu tư thiết bị đầu cuối, UBND TP.HCM đã phê duyệt Đề án hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin cho Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM, UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã. Hiện việc triển khai, lắp đặt thiết bị đang theo tiến độ đề ra.

Bên cạnh đó, TP.HCM đang thực hiện kế hoạch "Bình dân học vụ số" theo hướng "cầm tay chỉ việc" để đảm bảo cán bộ, công chức có đủ kiến thức, trình độ tiếp cận, sử dụng các nền tảng số dùng chung của quốc gia và của TP.HCM.

Trung tâm Chuyển đổi số đã tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động hành chính công, hoạt động công vụ, an toàn mạng, kỹ năng số, sử dụng các nền tảng số như Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý văn bản, Hệ thống phản ánh kiến nghị 1022. Ngoài ra, trung tâm cũng phân công đầu mối hỗ trợ kỹ thuật 24/7, song song việc biệt phái lực lượng kỹ thuật tại chỗ cho các đơn vị khó khăn, không có nhân lực chuyên môn về công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Một số phường xã đã triển khai mô hình khu phố số, điển hình như phường Tân Hưng. Ông đánh giá mô hình này sẽ giúp người dân tiếp cận và nâng cao kỹ năng số ra sao?

Việc thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ có chất lượng để hỗ trợ địa phương triển khai các chương trình chuyển đổi số là điều tất yếu, trong đó có lực lượng quản lý "khu phố, ấp". Do đó, mô hình "khu phố số" của phường Tân Hưng là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần chính quyền chủ động tìm đến dân, phục vụ người dân ngay tại không gian sống của họ. Việc này tạo ra một cầu nối chính thống giúp người dân nâng cao kỹ năng số, là môi trường an toàn cho người dân khi tham gia sử dụng các dịch vụ số, đặc biệt là người lớn tuổi.