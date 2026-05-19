TP.HCM dùng dữ liệu học bạ, văn bằng thay hồ sơ giấy

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai việc công bố, hướng dẫn kết nối và khai thác dữ liệu học bạ, văn bằng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo để thay thế thành phần hồ sơ giấy trong giải quyết thủ tục hành chính.

Theo chỉ đạo, các sở, ban, ngành cùng UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phổ biến đầy đủ nội dung quyết định công bố dữ liệu học bạ, văn bằng đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế giấy tờ trong hồ sơ thủ tục hành chính đến toàn bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị thực hiện thống nhất việc khai thác, sử dụng dữ liệu theo đúng quy định; đồng thời nghiêm túc áp dụng dữ liệu điện tử thay cho giấy tờ sau khi hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được kết nối và có khả năng khai thác dữ liệu.

UBND TP.HCM yêu cầu khai thác dữ liệu học bạ, văn bằng để giải quyết thủ tục thay cho hồ sơ giấy

Thành phố cũng nhấn mạnh không được yêu cầu người dân, tổ chức, doanh nghiệp nộp bản sao hoặc giấy tờ nếu thông tin đã được khai thác đầy đủ, chính xác từ cơ sở dữ liệu. Trường hợp dữ liệu chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất, các cơ quan phải hướng dẫn người dân cập nhật, điều chỉnh theo quy định pháp luật.

Các sở, ngành được giao rà soát thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có thành phần hồ sơ có thể thay thế bằng dữ liệu học bạ, văn bằng trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 88/2026 quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15.5. Theo nghị định này, mỗi người học trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân.

Trước khi cấp mã số hồ sơ học tập, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra, đối chiếu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Mã số này đồng thời là khóa truy cập để khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời được lưu giữ trên hệ thống dữ liệu giáo dục quốc gia.

Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập cũng sẽ được số hóa, tích hợp vào ứng dụng VNeID và lưu trữ vĩnh viễn. Hiện nay, học bạ và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong nhiều thủ tục như chuyển trường, nhập học, tuyển dụng lao động.