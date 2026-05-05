Từ 15.5, học bạ, bằng cấp sẽ tích hợp trong VNeID ra sao?

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 88/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15.5.2026) về việc tạo lập và sử dụng dữ liệu giáo dục, đào tạo. Theo đó, mã số hồ sơ học tập suốt đời của công dân chính là số định danh cá nhân, để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên tài khoản định danh điện tử (VNeID), thay thế bản giấy.

Từ 15.5, học bạ, bằng cấp sẽ được tích hợp trong ứng dụng VNeID ẢNH: NHẬT THỊNH

Số định danh cá nhân này như chìa khóa để người dân truy cập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục. Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập trên hệ thống dữ liệu này còn được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền số hóa trong VNeID và lưu trữ suốt đời.

Hồ sơ học tập suốt đời trên VNeID gồm những gì?

Theo điều 8 của Nghị định 88/2026/NĐ-CP này, hệ thống giáo dục quốc dân sẽ tiến hành thu nhận và lưu giữ "Hồ sơ học tập suốt đời" của mỗi cá nhân.

Các dữ liệu này không chỉ đơn thuần là bằng tốt nghiệp mà bao quát toàn bộ lộ trình học tập, bao gồm: Học bạ điện tử ghi nhận quá trình học tập, kết quả rèn luyện của học sinh bậc phổ thông và giáo dục thường xuyên. Văn bằng, chứng chỉ: Các loại bằng tốt nghiệp các cấp học, chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Kết quả đại học, nghề nghiệp: Thông tin điểm số, kết quả học tập tại các trường đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Thành tích và giải thưởng: Các thông tin chứng nhận giải thưởng, thành tích học tập do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Ngoài ra, hồ sơ học tập trên VNeID còn có các dữ liệu khác như thông tin công nhận văn bằng nước ngoài, chứng nhận kết quả đánh giá năng lực và xác nhận đang theo học tại các cơ sở giáo dục.

Tích hợp tự động, sử dụng thay thế bản giấy

Điểm mấu chốt mà người dân quan tâm chính là phương thức hiển thị và giá trị sử dụng của các loại giấy tờ này trên VNeID thế nào?

Theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định rõ quy trình số hóa, đó là sau khi dữ liệu được các cơ sở giáo dục cập nhật và lưu trữ hợp lệ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo, hệ thống sẽ tự động chia sẻ và tích hợp lên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Cá nhân có quyền khai thác dữ liệu học tập của bản thân trên VNeID để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

Điều này đồng nghĩa với việc khi thực hiện bất kỳ các giao dịch dân sự, tuyển dụng hoặc thủ tục hành chính nào, người dân chỉ cần mở ứng dụng VNeID để xuất trình thông tin học bạ, bằng cấp mà không cần mang theo bản gốc hay bản sao chứng thực. Toàn bộ học bạ, bằng cấp sẽ tích hợp trong VNeID để người dân dễ dàng sử dụng.

Ai được quyền khai thác dữ liệu này?

Quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo theo Nghị định 88 cũng quy định chặt chẽ quyền tiếp cận thông tin để đảm bảo tính bảo mật.

Theo điều 12 Nghị định 88/2026/NĐ-CP quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo quy định việc sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo được thực hiện theo quy định tại điều 16, điều 17, điều 21 luật Dữ liệu 2024 và các quy định của Nghị định 88/2026/NĐ-CP.

Cụ thể, các cá nhân được toàn quyền khai thác thông tin của chính mình. Cơ quan Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác và sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đó.

Cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng dữ liệu giáo dục và đào tạo chứa thông tin về người học, nhà giáo thuộc phạm vi và đúng mục đích quản lý của đơn vị. Tổ chức, cá nhân khác chỉ được xem dữ liệu mở hoặc phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu và đơn vị quản lý dữ liệu.

Tính đến nay, một số giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID, cho phép người dân sử dụng thay thế bản cứng như: thẻ căn cước, giấy tạm trú, tạm vắng, giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... Các bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương thẻ cứng, có thể sử dụng trong nhiều giao dịch hành chính hoặc khi cần xuất trình giấy tờ tùy thân.