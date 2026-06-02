Cắt giảm nhiều giấy tờ khi làm thủ tục hưởng chế độ BHXH

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1222/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính sửa đổi áp dụng tại BHXH Việt Nam theo hướng số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu điện tử thay cho nhiều loại giấy tờ truyền thống.

Nhiều thủ tục hưởng chế độ BHXH áp dụng đối với hồ sơ điện tử thay thế giấy tờ truyền thống ẢNH: T.H

Theo đó, thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản sẽ được thực hiện trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý. Việc này giúp giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở đồng bộ nhiều nguồn dữ liệu quan trọng như: dữ liệu hộ tịch điện tử của Bộ Tư pháp; dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; dữ liệu chia sẻ của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc ngành y tế; dữ liệu quốc gia về bảo hiểm của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH đã tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, sửa đổi các quy định liên quan đến giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và thai sản.

Một điểm đáng chú ý tại quyết định này là người lao động, người tham gia BHXH tự nguyện và đơn vị sử dụng lao động sẽ không phải nộp các giấy tờ như giấy khai sinh, trích lục khai sinh, giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử nếu cơ quan BHXH đã khai thác được các thông tin này từ hệ thống dữ liệu liên thông.

Trong trường hợp chưa có dữ liệu hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, chính xác, cơ quan BHXH sẽ thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ không muộn hơn 8 giờ làm việc kể từ khi hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ điện tử; hoặc gửi phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc đối với hồ sơ giấy.

Việc thông báo được thực hiện thông qua nhiều phương thức như: gửi đến tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID; gửi tin nhắn, thư điện tử hoặc liên hệ qua số điện thoại do cá nhân, tổ chức cung cấp. Đồng thời, cơ quan BHXH hướng dẫn người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để cập nhật, điều chỉnh dữ liệu khi cần thiết.

Quyết định cũng quy định rõ điều kiện áp dụng đối với hồ sơ điện tử thay thế giấy tờ truyền thống. Theo đó, việc thay thế chỉ được thực hiện khi dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý hoặc trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia sẻ và đủ điều kiện khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật.

Trường hợp chưa khai thác được thông tin hoặc dữ liệu chưa bảo đảm đầy đủ, chính xác thì cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định hiện hành.

Các trường hợp áp dụng thủ tục hành chính này gồm: lao động nữ sinh con; người nhờ mang thai hộ; người nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; lao động nữ khám thai, sẩy thai, thai lưu; lao động nam có vợ sinh con…

Theo đó, các thành phần hồ sơ phục vụ giải quyết chế độ thai sản sẽ được sử dụng hoàn toàn bằng dữ liệu liên thông, dữ liệu chia sẻ giữa các bộ, ngành mà không phải nộp giấy tờ theo phương thức truyền thống như trước đây.

Theo BHXH Việt Nam, việc số hóa hồ sơ và sử dụng dữ liệu liên thông không chỉ giúp người dân giảm bớt thủ tục giấy tờ mà còn nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.