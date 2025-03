Cathay United Bank nhận giải thưởng The Asset, đi đầu về số hóa quy trình cho vay

Sự kiện vinh danh diễn ra ngày 19.3.2025 tại Hong Kong. The Asset Triple A Digital Awards là giải thưởng toàn diện, đánh giá các tổ chức tài chính dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau, từ công nghệ đến trải nghiệm khách hàng. Với sự tham gia của các chuyên gia giàu kinh nghiệm, giải thưởng này đảm bảo tính chuyên sâu và chính xác, ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực tài chính số. Trước đó, ứng dụng CUB Vietnam cũng đã được vinh danh là "Ứng dụng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất" tại Giải thưởng Trailblazer 2025 do Retail Banker International (RBI) tổ chức tại Singapore ngày 13.3.2025.

Các đại diện của Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) nhận giải thưởng The Asset Triple A Digital Awards 2025 ẢNH: CUB

Cú đúp giải thưởng quốc tế uy tín từ The Asset và RBI trong đầu năm 2025 là minh chứng cho sự "chuyển mình" ngoạn mục của CUB trong hành trình chuyển đổi số, đồng thời ghi nhận những nỗ lực không ngừng của Ngân hàng trong việc mang đến trải nghiệm ngân hàng di động vượt trội cho người dùng Việt Nam. Thành công này đến từ chiến lược tái định vị của CUB tại Việt Nam, tập trung vào ba trụ cột: cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, dịch vụ kỹ thuật số và phát triển nhân tài địa phương, cùng việc thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng.

"Chìa khóa" thành công: Giải pháp tài chính số toàn diện, lấy khách hàng làm trung tâm

Ứng dụng CUB Vietnam được The Asset đánh giá cao nhờ khả năng cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu vay vốn cấp bách của người dùng hiện đại. Ứng dụng nổi bật với tính năng giải ngân nhanh chóng chỉ trong 5 phút, thủ tục đơn giản, cùng hạn mức tín dụng linh hoạt lên đến 5 năm, cho phép người dùng rút vốn nhiều lần mà không cần đăng ký lại.

"Cú hích" từ công nghệ: Đột phá trải nghiệm, chinh phục người dùng

Sự thành công của ứng dụng CUB Vietnam không chỉ đến từ giải pháp tài chính đột phá mà còn từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại, mang đến trải nghiệm người dùng mượt mà, tiện lợi. Kể từ khi ra mắt vào tháng 3.2024, ứng dụng đã thu hút hơn 250.000 lượt đăng ký, đồng thời nhận được nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như "Ứng dụng có trải nghiệm khách hàng tốt nhất" tại Giải thưởng Trailblazer 2025, được vinh danh tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2024 ở hạng mục "Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc".

Hành trình 20 năm "Better Together": Đồng hành và phát triển

Với những thành tựu vượt trội trong lĩnh vực ngân hàng số, CUB đã được The Asian Banker trao tặng danh hiệu "Ngân hàng số tốt nhất Đài Loan" năm 2024, đồng thời liên tiếp nhận được sự công nhận từ nhiều tổ chức uy tín khác. Năm 2025 đánh dấu cột mốc 20 năm CUB có mặt tại Việt Nam. Trong suốt hai thập kỷ qua, Ngân hàng luôn kiên định với phương châm "Better Together - Đồng tâm nâng tầm sức mạnh", nỗ lực trở thành đối tác tài chính đáng tin cậy, đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng người Việt Nam trên con đường phát triển.

Ứng dụng CUB Vietnam cung cấp giải pháp tài chính số toàn diện cho người dùng

Ông Howard Wu, đại diện CUB, khẳng định Ngân hàng sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ và đổi mới, mang đến những trải nghiệm tài chính số độc đáo, vượt trội cho người dùng Việt Nam. "Sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng là động lực để CUB chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp vào sự thịnh vượng của nền kinh tế Việt Nam", ông nhấn mạnh.

Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) thành lập năm 1975, là ngân hàng trực thuộc tập đoàn Cathay Financial Holdings, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất tại Đài Loan. Đến nay, CUB có hệ thống 232 chi nhánh và phòng giao dịch rộng khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cùng đội ngũ hơn 10.000 nhân viên. Ngân hàng cam kết mang đến những sản phẩm và dịch vụ tài chính chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người dùng.