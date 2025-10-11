Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

'Cậu ấm' nhà Beckham bị đuổi khỏi cửa hàng McDonald’s vì thiếu tiền

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
11/10/2025 14:07 GMT+7

Victoria Beckham tiết lộ rằng cậu con trai út của mình từng bị nhân viên McDonald's mời ra ngoài vì không đủ tiền trên thẻ để mua một chiếc hamburger.

Trong cuộc phỏng vấn với The Sun vào ngày 10.10 nhân dịp ra mắt bộ phim tài liệu mới, Victoria Beckham kể lại rằng con trai cô - Cruz Beckham, đã phải ra về tay trắng khi không đủ tiền mua đồ ăn nhanh tại cửa hàng McDonald's. Dù hoàn toàn có thể giúp con, vợ chồng Beckham vẫn lựa chọn để con tự chịu trách nhiệm, nhằm dạy con về giá trị của đồng tiền.

Thiếu tiền mua burger, Cruz nhận bài học tự lập từ cha mẹ

"Cruz bị đuổi khỏi McDonald's gần đây vì không có đủ tiền trong thẻ. Thằng bé phải quay về mà chưa kịp ăn gì cả", Victoria Beckham nói.

- Ảnh 1.

Dù là con của hai ngôi sao nổi tiếng toàn cầu nhưng Cruz được dạy sống tự lập, không dựa vào danh tiếng từ cha mẹ

Ảnh: AFP

Cựu thành viên nhóm Spice Girls, hiện là nhà thiết kế thời trang, cùng chồng - cựu danh thủ David Beckham có 4 người con: Brooklyn, Romeo, Cruz và Harper Seven. Cặp đôi nổi tiếng luôn cố gắng nuôi dạy con trong môi trường kỷ luật, tránh để con bị bao bọc bởi sự giàu có của gia đình.

Victoria Beckham cho biết, trong việc nuôi dạy con, điều quan trọng nhất với cô là giao tiếp: "Chúng tôi luôn dạy các con rằng phải biết trò chuyện, lắng nghe và chia sẻ. Gia đình tôi cố gắng ăn tối cùng nhau mỗi ngày, không điện thoại, chỉ là cùng nhau nói chuyện về ngày hôm nay của mỗi người. Tôi muốn đó là khoảng thời gian an toàn để các con được thành thật, được cười và được bộc lộ chính mình".

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Victoria Beckham và con trai cả Brooklyn được cho là đang rạn nứt. Brooklyn đã vắng mặt trong nhiều sự kiện lớn của gia đình Beckham trong năm nay, bao gồm cả buổi ra mắt phim tài liệu mới của mẹ hôm 8.10. Brooklyn cũng không mời bất kỳ thành viên nào trong gia đình tới buổi lễ kỷ niệm hôn nhân của mình hồi đầu tháng 8.

Dù nỗ lực dạy con không phụ thuộc vào hào quang của cha mẹ, các con nhà Beckham - đặc biệt là Brooklyn vẫn bị công chúng gán cho danh xưng "nepo baby" (con nhà nòi được ưu ái nhờ danh tiếng từ cha mẹ nổi tiếng). Trước những lời chỉ trích này, Victoria Beckham đã lên tiếng phản bác, nhất là khi nói về Cruz - cậu con trai út hiện đang theo đuổi sự nghiệp âm nhạc.

"Tôi không thể giúp gì nhiều, vì ngành âm nhạc bây giờ đã khác xa so với thời của tôi. Nhưng tôi có nói với con: Đừng mong thành công đến ngay lập tức. Thực ra, đôi khi chậm lại một chút còn tốt hơn", bà xã David Beckham chia sẻ.

- Ảnh 2.

Victoria Beckham chia sẻ cô luôn muốn các con hiểu giá trị của lao động và tiền bạc

Ảnh: Instagram victoriabeckham

Theo Victoria Beckham, Cruz đã dành 10 năm để học và rèn luyện kỹ năng âm nhạc của mình: "Con đã tự học chơi khoảng 7 loại nhạc cụ, tự sáng tác, tự lập ban nhạc và xây dựng mọi thứ từ con số 0. Con không hề nhờ vả hay đòi hỏi bất cứ đặc quyền nào".

Không chỉ nhà Beckham, nhiều ngôi sao khác cũng áp dụng cách nuôi dạy con nghiêm khắc tương tự. Đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay từng khẳng định ông không bao giờ trả tiền để các con được bay hạng thương gia: "Tôi không muốn con mình ngồi đó với thực đơn 10 món và ly champagne trong tay. Tôi không thấy xấu hổ vì điều đó - đó là cách vợ chồng tôi dạy con để chúng sống thực tế".

