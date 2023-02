Cầu an đầu năm, hàng trăm người thả hoa đăng trên sông Sài Gòn

Tối qua, khoảng 600 Phật tử, người dân đã có mặt tại chùa Diệu Pháp tham dự lễ cầu an thả hoa đăng trên sông Sài Gòn "Nguyện quốc thái dân an".



Để đảm bảo chương trình được diễn ra trang nghiêm, chùa Diệu Pháp giới hạn số lượng người tham gia. Phật tử, người dân tham dự lễ phải đăng ký trước, nhận thư mời của ban tổ chức và xác nhận thông tin khi vào cổng.

Để đảm bảo an toàn, người tham dự không trực tiếp thả hoa đăng xuống sông, mà có các tình nguyện viên đáp ứng các tiêu chí an toàn, mặc thêm áo phao hỗ trợ. Ngoài ra, Trạm CSGT Rạch Tra, thuộc Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM cũng điều cán bộ chiến sĩ cùng 2 ca nô đến đảm bảo an toàn cho buổi lễ.

Khoảng 600 người tham dự lễ thả hoa đăng cầu an tại chùa Diệu Pháp Nhật Thịnh

Lễ nguyện cầu bình an mong muốn sức khỏe, hạnh phúc, an lạc trong dịp đầu xuân năm mới là truyền thống văn hóa tâm linh của người Việt Nam và đã trở thành nhu cầu tất yếu của xã hội.



Đến tham dự lễ từ sớm, chị Kim Anh (25 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cho biết, đây là năm đầu tiên chị tham gia thả hoa đăng cầu an đầu năm. Vừa đến chùa, chị bất ngờ vì quy mô tổ chức, không khí trang nghiêm của buổi lễ.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm - Ảnh: Nhật Thịnh

"Trước đây tôi thường đi chùa dịp tết nhưng chưa bao giờ tham gia lễ cầu an. Năm nay được người quen giới thiệu, tôi có duyên đến chùa để tham dự buổi lễ ý nghĩa này, nguyện cầu bình an cho mọi người", chị Kim Anh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt (70 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) thường đi chùa cầu cho gia đình an vui, khỏe mạnh, nhà nhà hạnh phúc và chúng sanh an lạc. Hôm nay, về chùa Diệu Pháp thả hoa đăng trên sông Sài Gòn, bà Nguyệt nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

"Tôi đi chùa cũng mấy năm rồi, đi nhiều chùa, nhưng vài năm gần đây thường xuyên đến chùa Diệu Pháp. Các hoạt động của chùa tôi đều phát tâm tham gia nhưng đóng góp xây dựng cầu, cúng dường, khóa tu 1 ngày. Năm mới mong rằng đạo tràng chùa và Phật tử tu học tinh tấn, tinh thần an lạc", nà Nguyệt thắp ngọn nến hoa đăng cầu nguyện.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Ngọc Hiền (ngụ Q.Gò Vấp) thì dẫn theo con gái đến chùa cùng tham dự lễ thả hoa đăng cầu an đầu năm. Trong không khí trang nghiêm, chị Hiền cầu bình an, hạnh phúc, may mắn cho gia đình.

Chị Hiền dẫn theo con gái đi tham dự lễ hoa đăng Nhật Thịnh

Chị Hiền chia sẻ, các hoạt động ở chùa chị thường đưa con cùng tham gia để hướng con rèn luyện những tính tốt của Phật pháp.

Sau các nghi lễ, 600 người cùng các sư thầy cầm những chiếc hoa đăng đã sáng đèn đi thiền hành bằng chân đất một vòng quanh sân chùa, vừa đi vừa chánh niệm. Đây cũng là khoảnh khắc khiến những người tham dự cảm thấy an yên trong suy nghĩ, cầu mong những điều bình an đến mọi người, mọi nhà.

Sau khi thắp sáng hoa đăng, người tham dự cùng các sư thầy đi thiền hành một vòng trong sân chùa - Ảnh: Nhật Thịnh

Để đảm bảo an toàn, người tham dự không trực tiếp thả hoa đăng xuống sông Nhật Thịnh

Tình nguyện viên thả hoa đăng, phía dưới, CSGT đường thủy hỗ trợ đảm bảo an toàn

Hoa đăng rực rỡ một góc sông Sài Gòn Nhật Thịnh