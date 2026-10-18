Cậu bé 3 tuổi xin hoa hàng xóm, quỳ xuống tặng mẹ: Khoảnh khắc 'tan chảy'

Theo đoạn clip, cậu bé cầm bông hoa xin từ nhà hàng xóm về và quỳ xuống tặng mẹ một cách bất ngờ. Người mẹ đang dở tay làm việc cũng dừng lại nhận lấy bông hoa và gửi lời cảm ơn con trai. Sự hồn nhiên, dễ thương của cậu bé 3 tuổi khiến dân mạng "tan chảy".



Tài khoản Thanh Điểm bình luận: "Có con trai như vậy mẹ vất vả mấy cũng không thấy mệt". Bạn Nguyễn Tiến Viết: "Mẹ mát lòng mát dạ luôn, yêu quá cơ".

Khoảnh khắc dễ thương khi Tít cầm hoa về tặng mẹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Lê Thị Phượng (36 tuổi, ở xã Tằng Loỏng, Lào Cai) cho biết con trai chị tên Đồng Khôi Nguyên, tên ở nhà là Tít, năm nay 3 tuổi. Bình thường, Tít cũng thường ôm hôn mẹ và nói những lời yêu thương tình cảm.

Cách đây ít ngày, khi sang nhà hàng xóm chơi, Tít thấy một bông hoa đặt trên bàn nên xin mang về. Được cô hàng xóm đồng ý, cậu bé còn được dặn dò mang hoa về tặng mẹ, chúc mẹ vui vẻ.

Đoạn clip ghi lại cảnh cậu bé cầm hoa quỳ xuống tặng mẹ đạt hàng triệu lượt xem

Theo chị Phượng, Tít còn nhỏ nên chưa hiểu ý nghĩa ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 như nhiều người bình luận. Hành động của con đơn giản xuất phát từ sự hồn nhiên, tình cảm dành cho mẹ.

"Tôi vỡ òa hạnh phúc khi nhận bông hoa từ con trai. Tôi không nghĩ con còn nhỏ nhưng lại biết yêu thương mẹ như vậy. Mỗi ngày khi đến trường con đều nán lại ôm hôn mẹ trước khi vào lớp. Tít còn là chàng trai ưa nịnh và thích nhõng nhẽo", chị Phượng cho hay.

Tít đã được mẹ cho đi nhà trẻ từ năm 2 tuổi ẢNH: NVCC

Anh Đồng Văn Quyết (40 tuổi), chồng chị Phượng làm công nhân còn chị buôn bán nhỏ lẻ ở nhà. Bố mẹ bận rộn nên Tít và chị gái 5 tuổi thường tự chơi với nhau. Tít được bố mẹ cho đi học từ năm 2 tuổi.

"Sau 7 năm hiếm muộn, vợ chồng tôi mới đón con gái đầu lòng nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi con gái được 14 tháng tuổi, tôi bất ngờ phát hiện mang thai Tít vào ngày 19.10. Vợ chồng tôi còn đùa nhau rằng Tít chính là món quà đặc biệt dành tặng mẹ nhân dịp 20.10. Đến nay, có hai con bên cạnh là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng tôi", chị Phượng chia sẻ.

Vợ chồng chị Phượng (áo xanh) luôn mong các con khỏe mạnh ẢNH: NVCC

Anh Quyết cũng bất ngờ khi xem lại hành động dễ thương của con trai. Anh còn nói đùa rằng ngay cả bản thân cũng chưa bao giờ tặng quà cho vợ một cách lãng mạn như vậy. Anh cũng xem đó là niềm vui giản dị trong cuộc sống thường ngày của gia đình.

