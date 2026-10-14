Cậu bé 10 tuổi tự học múa qua mạng

Bắt đầu từ chiếc khăn của mẹ

Trong đoạn clip được đăng tải ngày 6.10, Nguyễn Lý Nhân thực hiện một bài múa uyển chuyển theo nhịp nhạc. Cậu bé mặc bộ quần áo giản dị ở nhà, không cần sân khấu hay trang phục cầu kỳ. Đoạn clip thu hút 13 triệu lượt xem cùng nhiều bình luận của cư dân mạng. Nhiều người bất ngờ khi biết Nhân mới 10 tuổi và chủ yếu học múa bằng cách xem video.

Chị Lý Thị Dung (32 tuổi, mẹ của Nhân) kể cơ duyên đến với múa cổ trang của con trai bắt đầu khoảng 2 năm trước, từ những đạo cụ chị mang về sau một buổi tham gia văn nghệ ở công ty. Trong số những món đồ hôm ấy có vài chiếc khăn lụa dùng để múa. Nhân nhìn thấy, cầm lên rồi thử thực hiện một số động tác theo những video em từng xem trên mạng. "Thấy con cầm khăn lên múa, tôi khá bất ngờ vì các động tác rất nhịp nhàng, uyển chuyển, dù trước đó con chỉ xem qua một số clip", chị Dung nhớ lại.

Bài múa của Nguyễn Lý Nhân thu hút 13 triệu lượt xem trên mạng xã hội ẢNH: NVCC

Nhân thích ca hát, nhảy múa từ nhỏ. Khi vào lớp 1, em thường xuyên tham gia các tiết mục văn nghệ, diễn kịch của lớp. Ngoài những bài múa có tiết tấu nhẹ nhàng, Nhân còn thích các điệu nhảy hiện đại, sôi động. Thấy con có sở thích giống mình, chị Dung khuyến khích Nhân tiếp tục tập luyện. Ban ngày phải đi học, cậu bé thường dành thời gian buổi tối hoặc cuối tuần để tập. Những lúc được mẹ cho phép sử dụng điện thoại khoảng 30 phút, Nhân tìm xem các video múa, quan sát động tác rồi tự thực hiện theo.

Có những động tác em học khá nhanh, nhưng cũng có những động tác phải tập nhiều lần mới nhớ được. Khi cảm thấy đã thuộc bài, Nhân thường nhờ mẹ xem và nhận xét. Chị Dung cũng yêu thích văn nghệ nên có thể góp ý cho con về tư thế, nhịp điệu hoặc những chỗ cần điều chỉnh. "Sau khi tập thấy nhuần nhuyễn, con nhờ mẹ xem và cho nhận xét. Nếu thấy có chỗ nào chưa đẹp, tôi sẽ hướng dẫn để con chỉnh lại động tác", chị Dung kể.

Mẹ mong có một bài múa cùng con

Múa cổ trang thường có những chuyển động tay mềm mại cùng khăn lụa và các động tác đòi hỏi sự phối hợp của cơ thể. Nhân chủ yếu học qua video nên không phải động tác nào em cũng thực hiện được ngay. Với những động tác khó, cậu bé chọn cách thay bằng một động tác khác phù hợp hơn, rồi ghép các phần đã học thành bài múa của riêng mình.

Nguyễn Lý Nhân và mẹ ẢNH: NVCC

Chị Dung cho biết gia đình bất ngờ khi một số clip của con được xem nhiều đến vậy. Có người để lại bình luận khen động tác của Nhân, có người mong cậu bé tiếp tục đăng thêm những bài múa mới. Trong các bình luận, cũng có người nhắc đến việc múa cổ trang thường được gắn với hình ảnh các bạn nữ. Tuy nhiên, chị Dung không xem đó là trở ngại đối với sở thích của con trai. Theo chị, nghệ thuật múa có cả giáo viên và học viên nam. Điều chị quan tâm là Nhân thực sự yêu thích, có thời gian tập luyện phù hợp và không ảnh hưởng đến việc học.

Hiện gia đình chưa cho Nhân theo học tại trung tâm múa. Chị Dung muốn con tập trung vào chương trình học ở trường, còn múa là hoạt động em có thể tự khám phá trong thời gian rảnh để vận động và thư giãn.

Gia đình chị Dung có 3 con, Nhân là con thứ hai. Anh trai của Nhân thích bóng đá, còn em gái cũng thích nhảy múa. Ba anh em từng cùng nhau biểu diễn những bài nhảy theo nhạc thiếu nhi tại nhà. Riêng hai mẹ con chị Dung và Nhân, dù đều thích văn nghệ nhưng đến nay vẫn chưa có dịp cùng tập một bài múa hoàn chỉnh. Chị cho biết công việc ở công ty khá bận rộn nên chưa sắp xếp được thời gian. "Tôi hy vọng sắp tới hai mẹ con sẽ tập một bài múa hoàn chỉnh để lưu lại kỷ niệm và có thể sẽ đăng ký tham gia chương trình văn nghệ ở công ty", chị Dung chia sẻ.