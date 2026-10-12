Chồng và con trai duy nhất qua đời, bà mưu sinh bên mâm bánh tráng me

Bên cạnh trạm dừng xe buýt trên đường Hoàng Diệu (phường Khánh Hội, TP.HCM), chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị Ngọc Yến (69 tuổi) - người phụ nữ lưng hơi khom, chân đi tập tễnh nhưng hằng ngày vẫn bán bánh mưu sinh.

Ngồi khép mình ở một góc đường Hoàng Diệu cạnh trạm xe buýt, bà Yến cặm cụi sửa sang từng bịch bánh tráng được cột thành từng chùm ngay ngắn.

Bà Yến bên gánh bánh tráng me của mình và nhận bán giúp luôn bánh sếp, tai yến người khác gửi để có thêm thu nhập ẢNH: TRẦN KHA

Bà Yến tâm sự, mâm bánh tráng me này là "cần câu cơm" duy nhất giúp bà bám trụ lại thành phố suốt mấy năm nay.

Gần đây, nhiều người qua đường biết chuyện thương tình ghé mua nhiều hơn, bà mừng đến rơi nước mắt. "Bán nhanh hết thì tôi có thêm chút tiền lời, mừng lắm chú ơi. Ngày nào đắt thì kiếm được 70.000 - 80.000 đồng, ế thì chỉ vài chục ngàn. Gần đây có người còn gửi thêm ít bánh xếp (15.000 đồng/cái), bánh tai yến (10.000 đồng/cái) nhờ tôi bán giùp. Sẵn ngồi bán bánh tráng me của mình tôi nhận luôn. Bán được bao nhiêu họ trích tiền mặt trả công bấy nhiêu", bà Yến bộc bạch.

Có hôm bà Yến ngồi bán cả ngày nhưng không bán hết bánh ẢNH: TRẦN KHA

Bà Yến trải lòng, chồng bà qua đời từ nhiều năm trước. Chỗ dựa duy nhất của đời bà là người con trai duy nhất, cách đây 3 năm không may gặp tai nạn lao động tử vong.

Nỗi đau "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh" khiến người mẹ già gục ngã. Bà gạt nước mắt gom tro cốt con gửi vào chùa. Căn bệnh tiểu đường cùng khớp sưng phù hành hạ mỗi đêm, không có tiền đi bệnh viện, bà chỉ biết bấm bụng mua vài liều thuốc uống cầm cự qua ngày.

Lần theo địa chỉ, chúng tôi tìm đến khu nhà trọ nằm sâu trong hẻm chùa gần đó. Căn phòng trọ của bà Yến rộng vài mét vuông.

Chị Võ Thị Kim Oanh, chủ nhà trọ cho biết: "Bà Yến ở đây đơn chiếc, tính tình hiền lành, sáng đi sớm chiều mới về. Thấy hoàn cảnh bà khổ quá, lại đau bệnh triền miên nên chúng tôi rất thông cảm. Tiền phòng có tháng bà kẹt tiền trễ hẹn chúng tôi cũng châm chước chứ không nỡ nài ép".

Khách ghé mua bánh ủng hộ bà Yến ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi với phóng viên về việc bà Yến chia sẻ trước đó rằng mình "sống lưu linh, không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào", chị Bùi Thị Thủy Dương, Trưởng khu phố 5 (phường Khánh Hội), đã trực tiếp xuống phòng trọ để xác minh.

Chị Thủy Dương cho biết, thực tế bà Yến vẫn còn giữ chứng minh nhân dân cũ nhưng đã mờ hỏng, lại thất lạc nơi đăng ký quản lý do khu vực cư trú trước kia đã bị giải tỏa từ lâu.

"Bà lớn tuổi, không biết chữ nên khi hỏi đến giấy tờ thì cứ nghĩ mình không còn gì. Sắp tới, khu phố sẽ phối hợp cùng công an khu vực hỗ trợ tra cứu hồ sơ gốc, làm mã định danh và cấp thẻ căn cước mới cho bà. Khi có giấy tờ đầy đủ, địa phương sẽ thuận lợi hơn trong việc xét duyệt các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm y tế để chăm lo cho bà lúc tuổi già", chị Dương cho hay.