Cô dâu, chú rể trộn bánh tráng thay cắt bánh cưới, tái hiện mối tình 10 năm

Khoảnh khắc cô dâu, chú rể trộn bánh tráng trên sân khấu thu hút sự chú ý của khách mời. Họ không cầm dao cắt bánh mà cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, trộn bánh tráng và chia sẻ món ăn với mọi người. Với nhiều người, bánh tráng trộn là món ăn vặt quen thuộc. Nhưng với cặp đôi, món ăn này lại gắn với những kỷ niệm đặc biệt của tình yêu.



Cô dâu, chú rể trộn bánh tráng trên sân khấu ẢNH: NVCC

Từ khi còn là học sinh, họ đã quen nhau và cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ. Những phần bánh tráng trộn giản dị trong những buổi ăn vặt trở thành ký ức đẹp của mối tình học trò. Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Minh Châu và chú rể Đức Thuận (cùng 27 tuổi, ở TP.HCM).

Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Minh Châu cho biết ban đầu, cả hai dự định thực hiện nghi thức cắt bánh kem truyền thống. Tuy nhiên, muốn tạo dấu ấn riêng cho ngày trọng đại bằng một sở thích chung, cô dâu chú rể quyết định cùng nhau trộn bánh tráng ngay trên sân khấu.

Đám cưới diễn ra rộn ràng ẢNH: NVCC

Theo Minh Châu, cả hai có nhiều sở thích chung như xem phim, ăn mì cay và đặc biệt là ăn bánh tráng trộn nhưng không cho rau răm, trứng cút. Hơn nữa, từ thời học sinh, cô dâu đã có "tài năng" trộn bánh tráng rất ngon. Vì vậy, cặp đôi quyết định đưa món ăn gắn với những kỷ niệm của mình vào đám cưới, thay cho nghi thức cắt bánh kem quen thuộc.

"Người thân hai bên và bạn bè đều ủng hộ đám cưới nên luôn đồng tình, hào hứng với những ý tưởng của chúng tôi. Không khí buổi tiệc rất vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Mọi người đều bất ngờ và thích thú trước nghi thức đặc biệt mà chúng tôi thực hiện", chị Minh Châu nói.

Cách đây hơn 10 năm, cô dâu và chú rể cùng là học sinh lớp chuyên Văn, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM). Nhớ lại ấn tượng đầu tiên về chồng, cô dâu Minh Châu bật cười kể anh Thuận khi ấy cao khoảng 1,63 m, mặc chiếc áo sơ mi dài tay bó sát, xắn tay áo, kết hợp với quần tây đen cũng vừa vặn. Thay vì mang cặp sách, anh lại cầm theo một bìa đựng hồ sơ. "Nhìn anh ấy lúc đó giống một anh trai đi họp tổ dân phố", cô dâu Minh Châu hài hước nhớ lại.

Họ có mối tình đẹp trước khi nên duyên vợ chồng ẢNH: NVCC

Khi ấy, anh Thuận vừa chuyển từ Hà Nội vào, sở hữu làn da trắng sáng khiến cô chú ý. Thấy chàng trai mới chuyển đến có phần lạc lõng, Minh Châu chủ động gọi anh vào ngồi cùng. Không ngờ, cuộc gặp gỡ có phần tình cờ ấy lại trở thành khởi đầu cho mối tình kéo dài 10 năm.

Sau khi làm quen, Minh Châu và anh Thuận dần trở nên thân thiết. Vốn học không tốt môn Toán, cô thường "năn nỉ" anh Thuận kèm cặp, nhờ vậy họ có thêm nhiều thời gian bên nhau.

Một thời gian sau, anh Thuận quyết định xác định mối quan hệ bằng cách tặng chị Châu chiếc đồng hồ mà cô yêu thích. Điều đặc biệt là anh cũng mua một chiếc giống hệt để cả hai cùng đeo, như một cách ngầm khẳng định tình cảm dành cho nhau.

Bức ảnh kỷ niệm việc quen nhau từ thời học sinh của cả hai ẢNH: NVCC

"Hôm anh Thuận tổ chức cầu hôn, mình được bạn rủ đi chụp ảnh tại một chiếc studio. Sau khi mình lên lầu, tầng trên được khóa lại và mọi người giữ chân không cho mình đi xuống. Bên dưới, anh em bạn bè và chồng tích cực tự trang trí bày biện, chú rể mặc vest, âm nhạc, hoa tươi, ánh sáng sẵn sàng. Mình đang chụp hình thì cúp điện, ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì khung cảnh cầu hôn hiện ra trước mắt, chú rể xuất hiện cùng hoa và nhẫn trong tiếng nhạc Golden Hour du dương", cô dâu kể.

Với cô dâu Minh Châu, anh Thuận là người trưởng thành, nhẹ nhàng, hiền lành và luôn nhường nhịn vợ. Trong mắt anh Thuận, vợ là người hài hước, biết quan tâm đến mọi người xung quanh. Dự định của cả hai là trong thời gian tới sẽ có nhiều chuyến du lịch và tìm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp.