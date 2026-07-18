Chú rể gốc Việt cưới cô dâu Đức: Cả nhà thông gia ấn tượng với lễ cưới Việt

Chú rể Hoàng Thịnh Phạm Nguyễn (26 tuổi) có ba mẹ quê ở Cần Thơ và sang Đức định cư vào năm 1990. Anh là người gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở Đức, hiện làm việc trong lĩnh vực kinh doanh phần mềm. Gần đây, chú rể gốc Việt kết hôn với cô dâu Medine Halili (25 tuổi, quốc tịch Đức) với đám cưới được tổ chức ở quê nhà Cần Thơ. Cô dâu hiện là giáo viên mầm non, phụ trách chăm sóc và giáo dục các em nhỏ từ 6 – 10 tuổi.



Dân mạng nhiệt tình chúc mừng

Chia sẻ với Thanh Niên, chú rể Hoàng Thịnh cho biết hai người quen nhau qua ứng dụng Instagram vào năm 2020, ngay trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát. Ngay từ những giây phút trò chuyện đầu tiên, cả hai cảm thấy rất hợp nhau và có cảm giác mối quan hệ này sẽ trở nên đặc biệt. Thời gian đó, cặp đôi nhắn tin, gọi điện cho nhau thường xuyên vì chỗ Hoàng Thịnh sống cách Medine khoảng 1 giờ lái xe.

"Ban đầu ba mẹ mình rất vui vì con trai có người yêu. Trong lòng họ vẫn hy vọng mình sẽ quen một cô gái người Việt. Tuy nhiên, sau khi gặp Medine và có cơ hội tìm hiểu, ba mẹ nhận ra cô ấy là người rất chăm chỉ, tử tế và đáng quý. Vì vậy, họ không còn quan trọng cô ấy đến từ đâu nữa. Medine mang quốc tịch Đức giống mình, nhưng gia đình cô ấy có gốc gác từ Kosovo, cũng giống như gia đình mình có nguồn gốc từ Việt Nam", anh Hoàng Thịnh chia sẻ.

Cặp đôi nhận nhiều lời chúc mừng từ dân mạng ẢNH: NVCC

Theo chú rể, phong tục cưới hỏi ở Kosovo và Việt Nam có khá nhiều điểm giống nhau. Trước ngày cưới, gia đình có tổ chức tiệc mừng, tặng vàng cho cô dâu, chú rể sang đón cô dâu về nhà trai tổ chức đám cưới… Nếu tổ chức ở Đức, mọi người sẽ không thể có một đám cưới truyền thống vì gia đình, họ hàng chú rể đều ở Việt Nam còn gia đình cô dâu Medine lại ở Kosovo.

Để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi, chú rể Hoàng Thịnh đã nhờ em trai, anh rể của cô dâu từ Đức sang Việt Nam, cùng một số người thân và bạn trai của em gái tham gia đội bê tráp.

"Đối với họ đây là một trải nghiệm đặc biệt, mọi người biết ơn vì đã có cơ hội được tận mắt trải nghiệm một Việt Nam chân thực, gần gũi và giàu bản sắc", anh Hoàng Thịnh nói.

Hình ảnh cô dâu Medine Halili và chú rể Hoàng Thịnh sánh đôi trong ngày cưới nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc nổi bật, sự xứng đôi của cặp uyên ương. Bên cạnh đó, gia đình thông gia đến từ Đức với vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ và sự hào hứng khi tham gia các nghi thức cưới hỏi truyền thống của Việt Nam. Dưới phần bình luận, đông đảo dân mạng gửi lời chúc mừng và bày tỏ ngưỡng mộ trước đám cưới mang đậm màu sắc giao lưu văn hóa giữa 2 nước.

Ấn tượng văn hóa Việt Nam

Với chú rể, cô dâu là người rất mạnh mẽ, sẵn sàng giúp đỡ người khác, chu đáo và giàu tình cảm. Trong cuộc sống thường ngày, cặp đôi luôn phối hợp ăn ý và cùng nhau chia sẻ mọi công việc. Từ việc nhà đến nấu nướng, cả hai đều chủ động hỗ trợ nhau, tạo nên sự gắn kết chặt chẽ.

Cô dâu chụp hình cùng người thân đến từ Đức ẢNH: NVCC

Cả hai đã nhiều lần nghĩ đến việc sang Việt Nam sinh sống khoảng một năm để trải nghiệm cuộc sống ở đây. Tuy nhiên, trước mắt sau đám cưới họ sẽ quay về Đức để tiếp tục công việc.

Cô dâu Medine chia sẻ sau khi tìm hiểu văn hóa Việt Nam đặc biệt là ẩm thực. Cô thấy các nghi lễ trong phong tục cưới hỏi ở Việt Nam rất thú vị, mọi người tham gia rất vui vẻ khiến cô cảm thấy thoải mái.

Họ có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trước khi nên duyên vợ chồng ẢNH: NVCC

"Lần đầu đến Việt Nam mình khá hồi hộp và lo lắng nhưng sau đó nhận ra văn hóa ở đây có nhiều điểm tương đồng với văn hóa Kosovo. Một điều mình yêu thích và cũng rất "ghen tị" là văn hóa cà phê ở Việt Nam. Mình ước gì ở Đức cũng có một nền văn hóa cà phê sôi động và gần gũi như vậy", cô dâu người Đức bày tỏ.

Cặp đôi từng có dự định sẽ sinh sống ở Việt Nam khoảng 1 năm ẢNH: NVCC

Hai người yêu nhau 6 năm trước khi tổ chức đám cưới ẢNH: NVCC

Với cô, chồng là người rất chu đáo, hài hước và luôn quan tâm đến người khác. Anh ấy luôn đối xử với cô và với ba mẹ bằng sự tôn trọng.

"Ở bên anh ấy, mình có thể chia sẻ mọi điều và luôn ngập tràn tiếng cười. Quan trọng hơn anh ấy luôn lắng nghe mình, những lúc mình buồn luôn biết cách an ủi và ở bên cạnh mình. Chính điều đó khiến mình cảm thấy rất an toàn và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này", cô dâu Medine nói.