Thanh Niên và tôi: Niềm vui với bài báo đầu tiên và giải nhất hạng mục video

"Sáng nay mẹ đã mua Báo Thanh Niên chưa nhỉ?".

Tôi thủ thỉ hỏi, ánh mắt lấp lánh sự hào hứng khôn nguôi về tờ báo giấy thú vị được tôi đọc không sót mục nào. Mẹ cười khì, dừng xe trước quầy báo ven đường. Như thường lệ, tôi luôn chịu trách nhiệm ngồi sau lưng mẹ giữ "món hàng" quý giá ấy.

Đó là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày của một cô nhóc tiểu học mê đọc cho đến khi trở thành cô bé trung học thích viết.

Niềm vui sướng với bài báo đầu tiên...

Tôi gặp gỡ Báo Thanh Niên qua những bài viết của mẹ. Trên ngăn cao nhất trong tủ sách của mẹ luôn cất giữ mấy tập bìa lưu trữ nhiều bài báo được đăng. Mỗi khi rảnh, tôi đều rướn người hết cỡ lấy xuống chỉ để lật từng trang viết với ước mơ tên mình cũng được xuất hiện trên mặt giấy đen trắng này.

Ngày nọ, mẹ ngỏ lời muốn tôi thử sức với cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen do Báo Thanh Niên tổ chức. Mùa hè năm 2024, tôi chỉ vừa hoàn thành chương trình lớp 6, bé con này vẫn chưa mon men lên lớp 7 mà, tôi làm được ư?

Thoạt đầu, tôi khá rụt rè, e dè, chưa tự tin với khả năng viết của mình. Tôi xoay bút, đặt xuống, cầm lên suốt một hồi lâu. Mẹ động viên, khích lệ tôi tự tin viết theo mạch cảm xúc những điều mình nghĩ. Tôi nắn nót vẽ hoa trên trang vở học trò chi chít chữ rồi tỉ mỉ gõ từng dòng lên máy tính thật trau chuốt.

Từ trang vở học trò đến giải nhất hạng mục video cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen là một giấc mơ ngọt ngào ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Tiết kiệm điện là một chủ đề nóng hiện nay khi lượng điện tiêu thụ cao đột biến gây ra biến đổi khí hậu. Và chúng ta đôi khi đãng trí quên mất thiết bị điện vẫn đang hoạt động hết công suất cho căn phòng trống thật lãng phí. Tôi nghĩ nếu có một người bạn luôn cạnh bên nhắc nhở thì hay biết mấy.

Với tâm hồn yêu hội họa của mình, tôi liền nghĩ ngay đến những miếng sticker nhỏ xinh mang dòng nhắn nhủ tiện ích. Thế là tôi bắt tay vào làm ngay, tô tô, vẽ vẽ, dán vào cạnh cầu dao, ổ cắm điện, quạt máy, tivi, cửa sổ, tủ lạnh và bất cứ nơi nào có bóng dáng thiết bị điện, nơi ấy có sticker tiết kiệm điện.

Bài viết được gửi đi. Lòng tôi vừa hồi hộp vừa sung sướng vì chưa bao giờ bản thân viết được dài đến thế. Vài hôm sau, mẹ tự hào bảo Những chiếc sticker tiết kiệm điện xinh xắn của tôi đang nằm trên trang báo Thanh Niên Online. Niềm vui sướng khôn nguôi với bài báo đầu tiên trong đời đã ngập tràn trong trái tim tôi từ dạo ấy đến giờ vẫn còn lâng lâng hạnh phúc.

Trên trang báo giấy ngày chủ nhật luôn có mục truyện ngắn tham gia cuộc thi viết Sống đẹp mà tôi luôn mong chờ. Và lần này, tôi là người bày tỏ lòng mong muốn tham gia với mẹ.

Tôi đắm mình vào hành trình của một chai nhựa lưu lạc khắp muôn nẻo, gặp được nhiều người, thấy được nhiều điều, và tìm về với một tổ ấm. Câu chuyện mang thông điệp bảo vệ môi trường dưới góc nhìn của một chai nhựa - vật gây ô nhiễm thông qua bàn tay con người. Lần này, bài viết của tôi còn dài hơn 1.700 chữ nữa cơ. Tuy không được chọn, nhưng mỗi lần nhìn ngắm lại bài dự thi của mình, tôi tự hào vì bản thân đã đam mê, đã cố gắng, đã nỗ lực viết.

... và giải nhất hạng mục video

Vào cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen lần 3, tôi tập quen dần với những phần mềm tạo video đơn giản để tham gia hạng mục video. Tôi tích cực tìm hiểu về tiết kiệm điện, an toàn điện, tiêu dùng thông minh và sống xanh, bền vững cùng tương lai.

Có quá nhiều điều thú vị mở ra trong mùa hè năm 2025 khiến tôi say mê, phấn khởi và tràn đầy năng lượng. Tôi chưa bao giờ hào hứng học cách dựng video và kiên nhẫn sửa đi sửa lại hình ảnh, âm thanh, hiệu ứng nhiều đến thế. Tôi cố gắng làm thật hay, thật gần gũi, thật dễ hiểu để truyền cảm hứng đến tất cả mọi người.

Video đầu tay - video tâm huyết nhất ấy đã khiến hai tuần đầu kỳ nghỉ hè của tôi trôi tuột. Mấy video sau vì thế sắc vóc hình hài nhanh, gọn, lẹ hơn khi tôi đã quen tay, quen mẹo. Tôi bắt đầu ấp ủ giấc mơ lớn…

"Ô! Được giải nhất luôn nè con gái ơi!" - tiếng mẹ reo vui trong buổi sớm tinh mơ ngập tràn nắng đánh thức tôi khỏi cơn ngái ngủ. Tôi bật dậy khỏi giường, lao đến xác thực thông tin vừa nghe được. Trên trang công bố kết quả, dòng chữ "Giải nhất: Tiết kiệm điện cũng là sống xanh" chễm chệ trên màn hình điện thoại. Tôi không thể kìm nén sự xúc động. Giấc mơ lớn của cô bé lớp 8 ngọt ngào quá…

Báo Thanh Niên đã bắc chiếc cầu nối cho tôi trên hành trình chạm tay đến ước mơ viết lách. Không ai nghĩ cô bé mon men lên lớp 7 có bài viết đầu tiên trên trang Thanh Niên Online. Không ai nghĩ cô bé rục rịch soạn sách vở lớp 8 đã có giải nhất hạng mục video trong cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen.

Từ trang vở học trò đến bài báo đầu tiên, giải thưởng đầu tiên, Báo Thanh Niên thật sự là chiếc đũa phép kỳ diệu vẽ nên giấc mơ lớn của một cuộc đời bé nhỏ…