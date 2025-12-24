Thanh Niên và tôi: Cuốn sách có sức cảm hóa lớn lao

Cảm hóa từ câu chuyện trên Thanh Niên

Một trong hai bài viết dự thi của tôi có tên Cô gái tí hon sống như đóa hoa được đăng trên Báo Thanh Niên ngày 20.9.2021. Nhân vật trong bài là Phạm Thị Kim Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế, bị biến dạng thân đốt sống L2 từ nhỏ. Năm 20 tuổi, em chỉ cao 1,1 m. Vượt qua nỗi đau và mặc cảm, Kim Anh vẫn học giỏi, vẫn tham gia các hoạt động xã hội, lặng lẽ tỏa hương giữa đời. Lên lớp, trong những tiết học về chủ đề tuổi trẻ và khát vọng vươn lên trong cuộc sống, tôi mang bài viết của mình ra đọc, nhiều em rưng rưng nước mắt.

Tôi nhớ mãi năm 2022, trong lớp 11 tôi dạy, có một nữ sinh tên Minh Hương. Tiết học hôm đó, tôi mang cuốn sách Đẹp mãi những tấm lòng và đọc cho cả lớp nghe bài Cô gái tí hon sống như đóa hoa. Cuối buổi học, Hương đã chủ động lên gặp tôi và nói lời cảm ơn về câu chuyện mà tôi vừa đọc.

Học sinh Trường THPT chuyên Quốc học Huế cùng đọc cuốn Đẹp mãi những tấm lòng Ảnh: Tác giả cung cấp

Vừa thút thít khóc, nữ sinh vừa tâm sự với tôi: "Khi mẹ sinh ra, ngón chân út bàn chân phải của em mắc tật bẩm sinh. Điều đó làm em luôn mặc cảm. Từ ngày lên lớp 6 đến nay, em luôn che khiếm khuyết bằng cách đeo tất hoặc đi giày bít. Dù vậy em luôn thiếu tự tin. Nhiều lần em định bỏ học, nhưng sợ ba mẹ buồn nên không nỡ. Hôm nay nghe câu chuyện Cô gái tí hon sống như đóa hoa trên Báo Thanh Niên, em rất xúc động, khâm phục nghị lực và tinh thần lạc quan của chị Kim Anh. So với chị Kim Anh, em may mắn hơn nhiều, tại sao chỉ một khiếm khuyết nhỏ ở ngón chân mà em phải bi quan. Cảm ơn bài viết của thầy giúp em có thêm động lực để vượt qua mặc cảm lâu nay mà sống tốt, sống đẹp. Thầy ơi, em hứa với thầy, em sẽ không bao giờ có ý định bỏ học nữa. Thầy cho em gửi lời thăm chị Kim Anh thầy nhé".

Một lần, tôi cho người bạn đồng nghiệp dạy một trường cấp 3 tại Huế mượn cuốn sách Đẹp mãi những tấm lòng của Báo Thanh Niên. Một thời gian sau gặp lại, cô kể cho tôi nghe điều kỳ diệu từ cuốn sách. Chuyện là trong lớp 10 cô chủ nhiệm có cậu học sinh tên Quang. Là con trai út, được cưng chiều, Quang ham chơi theo bạn bè, lơ là việc học và cuối cùng đã bỏ học chỉ 1 tháng sau khi khai giảng. Tìm đến nhà khuyên nhủ học trò, cô giáo mang theo cuốn Đẹp mãi những tấm lòng và đọc cho Quang nghe bài Lê Hữu Nam và trái tim không tật nguyền của tác giả Mai Đức Trung (TP.HCM, đoạt giải nhì).

Cô giáo nhẹ nhàng kể với Quang rằng mỗi năm có đến 1/2 thời gian Nam nằm trong bệnh viện, bị trái tim đau đớn hành hạ, nhưng cậu ấy không bao giờ bỏ cuộc, vẫn theo đuổi đam mê viết sách, vẫn lập quỹ học bổng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì em có cơ thể khỏe mạnh, được ba mẹ chăm sóc yêu thương như thế, tại sao lại muốn bỏ cuộc?… Nghe cô giáo phân tích, Quang không nói gì, mắt rươm rướm. Thật bất ngờ, em đã hứa với cô sẽ quay lại lớp.

Hiện tại, Quang là sinh viên năm 2 của một trường đại học lớn ở TP.HCM. Năm ngoái em đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. Mỗi lần gặp lại cô giáo, em luôn nhắc đến câu chuyện Lê Hữu Nam và trái tim không tật nguyền trong cuốn sách của Báo Thanh Niên với lòng biết ơn chân thành.

Đồng hành trong từng bài giảng

Nhớ mãi ngày nhận được cuốn Đẹp mãi những tấm lòng, tôi thật sự xúc động. Với tôi đó là món quà đẹp, có ý nghĩa vừa lưu giữ kỷ niệm của cuộc thi, vừa giúp tôi có thêm tư liệu quý để hằng ngày lên lớp có thể lan tỏa yêu thương, giúp học sinh biết sống đẹp giữa cuộc đời.

Từ năm 2021 đến nay, trong cặp của tôi bao giờ cũng có cuốn sách này. Lồng vào từng bài giảng, từng buổi sinh hoạt tập thể ở Trường THPT chuyên Quốc học Huế, tôi luôn kể cho các em nghe về những tấm gương sống đẹp từ cuộc thi của Báo Thanh Niên. Nhiều học sinh đã mượn Đẹp mãi những tấm lòng để đọc, để đồng cảm, để khâm phục và để vươn lên.

Từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn sâu sắc cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên. Đẹp mãi những tấm lòng có tác dụng lan tỏa, góp phần giáo dục những giá trị nhân văn cao cả.