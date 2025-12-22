Thanh Niên và tôi: Lan tỏa vẻ đẹp 'Thanh Niên'

Với nhiều người, khi đọc một tờ báo giấy, họ đón đợi hàng loạt tin tức nóng hổi vừa mới cập nhật, có góc nhìn đa chiều với những bài phóng sự phân tích chuyên sâu và lắng lòng với những câu chuyện đẹp. Nhưng riêng tôi, mỗi ngày chạm tay vào Thanh Niên, tôi lại mong chờ "vẻ đẹp" của từng trang báo được chấp bút qua nhiều tấm gương đẹp, nghĩa cử đẹp để lan tỏa lối sống đẹp.

Từ trang báo đến bục giảng

Với nghề dạy học, chúng tôi tự nhận mình là những "kỹ sư tâm hồn" biết kiến tạo tri thức và cảm xúc cho học trò. Và nhờ Báo Thanh Niên đã giúp cho công việc của chúng tôi được nhẹ nhàng hơn. Vì ngoài kiến thức đơn thuần, tôi muốn bồi đắp thêm cho học sinh một trái tim giàu lòng trắc ẩn và biết yêu quê hương mình từ những điều bình dị nhất.

Những tấm gương sáng nhưng lại khéo léo khai thác ở góc nhìn rất đời. Báo Thanh Niên ít khi sử dụng từ ngữ hô hào, hoa mỹ mà chọn câu chữ như chạm vào trái tim. Cái khẽ chạm như mang vẻ đẹp đời thường đặt vào trong tâm hồn của người đọc, nhất là nơi sâu thẳm của những người trẻ đang chập chững bước vào đời.

Tôi hào hứng giới thiệu tờ báo Thanh Niên số đặc san kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025) ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Ngoài thời gian đọc hay giới thiệu cho học sinh tìm đọc, tôi luôn có thói quen dùng sách báo để mở đầu bài dạy của mình. Đơn cử như: Hành trình bảo tồn rùa biển của chàng trai Tây Ninh; Cô giáo gieo "ngọt" trên đất mặn; Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Xuân dành cả đời chăm sóc bệnh nhân phong... Tôi đều chắt chiu ngôn từ để giới thiệu cho học sinh mình hiểu và cảm nhận được những điều tử tế luôn ở xung quanh ta.

Vẻ đẹp của Báo Thanh Niên còn đến từ cách thiết kế trang bìa bắt mắt. Mới đây nhất, học sinh lớp tôi rất thích thú với ấn phẩm chào mừng 50 năm ngày đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025). Trên nền trời màu xanh ấm áp - màu đặc trưng của báo, hình ảnh cánh chim bồ câu tượng trưng cho hòa bình cất cánh bay lên. Cùng với hình ảnh của TP.HCM đang vươn tầm phát triển, hội nhập với thế giới. Hay như số báo kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2.9 (1945 - 2025) lại khoác lên màu đỏ của niềm tự hào khi được sống trong một đất nước Việt Nam độc lập, tự do và hạnh phúc. Cùng hình ảnh các đoàn diễu binh trong vòng tay nhân dân.

Có đôi lần giới thiệu cho các em cùng nghe, niềm xúc động lại trào dâng, vô tình khiến tôi lạc giọng, trái tim như hẫng một nhịp. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh để tiếp tục lời giảng của mình, vì tôi tin, những rung động trong trái tim của tôi sẽ chạm đến tâm hồn của chính các em.

Mang những cuốn sách của Thanh Niên vào thư viện

Thêm một điểm cộng mà Báo Thanh Niên đã và đang làm rất tốt chính là xuất bản nhiều cuốn sách hay liên quan đến các cuộc thi. Mỗi cuốn sách không chỉ là tổng kết hành trình một cách đơn thuần. Mà còn đọng lại trong lòng bạn đọc những tác phẩm hay mà khi đọc tự thấy mình trưởng thành hơn, sống nhân văn và tử tế hơn.

Nhớ lại năm 2022, khi tôi may mắn đoạt giải và được nhận thưởng từ ban tổ chức. Trong đó có cuốn sách Nghĩa tình miền Tây được thiết kế mang nét đặc trưng miền sông nước và lưu hành nội bộ. Tôi đã quyết định tặng lại cho thư viện trường mà tôi đang công tác để phục vụ cho việc giảng dạy.

Học sinh say sưa tìm đọc sách Nghĩa tình miền Tây được mượn từ thư viện nhà trường ẢNH: TÁC GIẢ CUNG CẤP

Thỉnh thoảng, đi qua lại trên sân trường hay trong thư viện, tôi thấy tim mình reo lên khi bắt gặp hình ảnh của học sinh đang ngồi say sưa đọc sách tôi tặng. Mỗi trang sách sẽ giúp các em yêu thêm cuộc đời và mở rộng trái tim mình. Từ đó, sống một cuộc đời có ý nghĩa và biết cống hiến nhiều hơn.

Từ các cuốn sách viết về mọi miền như Hà Nội thành phố tôi yêu, Sài Gòn - Thành phố tôi yêu, Thương nhớ miền Trung, Nghĩa tình miền Tây, Hào khí miền Đông... đến những mùa thi Tiết kiệm điện thành thói quen đã trở thành thương hiệu riêng của báo.

Và thật thiếu sót khi không đề cập đến những cuốn sách Sống đẹp đã trải qua 5 mùa. Đẹp không chỉ ở những tấm gương sống tử tế, nghĩa tình mà còn đẹp ngay cả cách đặt tên chủ đề qua các năm. Những cái tên nghe thôi đã thấy niềm tin yêu và đáng sống giữa cuộc đời này, như: Trái tim yêu, bàn tay ấm, San sẻ yêu thương, Sự diệu kỳ của lòng nhân ái...

Qua những dòng văn này, tôi rất mong Báo Thanh Niên kết hợp với nhà xuất bản phát hành rộng rãi ra thị trường để các thư viện nhà trường có thể tìm mua, bổ sung vào danh mục sách phục vụ bạn đọc. Làm được điều đó, học sinh và giáo viên đều có kênh tư liệu tham khảo chính thống và thiết thực, thay vì đi tra cứu trên mạng, khó kiểm soát. Đồng thời cũng sẽ giúp Báo Thanh Niên lan tỏa các giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" đến gần hơn với bạn đọc ở khắp mọi miền đất nước.