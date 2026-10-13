Nữ sinh 12 tuổi học võ bằng cách nghe và cảm nhận

Tại nhà tập võ của Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể thao TP.Cần Thơ, Nguyễn Ngọc Phương Linh bước ra thảm tập, chuẩn bị thực hiện bài quyền trong kỳ thi thăng cấp Vovinam.

Khi có hiệu lệnh, em lần lượt thực hiện các thế võ đã được học. Từng động tác tay chân được phối hợp theo trình tự, nhịp điệu của bài quyền. Kết thúc phần thi, Linh nhận được những tràng pháo tay từ những người có mặt.

"Có lúc mắt thấy, tai nghe mà chưa chắc làm được"

Phương Linh được võ sư Nguyễn Hữu Hạnh, một trong những người đặt nền móng cho phong trào Vovinam tại Cần Thơ, trao Hoàng đai. Đoạn clip ghi lại phần biểu diễn của em sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Linh hiện học văn hóa tại Trường Giáo dục chuyên biệt Cần Thơ. Em bắt đầu học Vovinam từ năm 5 tuổi, tại lớp võ do võ sư Trần Thị Huỳnh Giao hướng dẫn ở Trường tiểu học Lái Hiếu. Đến thời điểm dịch Covid-19, lớp võ tại đây ngừng hoạt động. Sau đó, võ sư Huỳnh Giao chuyển địa điểm dạy sang Trường THCS Ngã Bảy (P.Ngã Bảy, TP.Cần Thơ), Linh tiếp tục theo học cùng cô đến nay.

Phương Linh (trái) biểu diễn bài quyền tại kỳ thi thăng cấp ẢNH: DUY TÂN

Với Linh, việc học võ có một khó khăn rất cụ thể: em không thể quan sát võ sư làm mẫu hay nhìn những bạn tập bên cạnh để thực hiện theo. Võ sư Huỳnh Giao tìm cách chuyển những động tác thường được hướng dẫn bằng hình ảnh thành lời nói và cảm nhận trực tiếp.

Cô mô tả từng thế tay, hướng di chuyển, vị trí chân và cách giữ thân người. Khi Linh chưa hình dung được, cô hướng dẫn để em dùng tay cảm nhận tư thế, sau đó tự thực hiện lại. Tiếng bước chân, tiếng vỗ tay và giọng nói của võ sư cũng trở thành những dấu hiệu để Linh xác định phương hướng khi tập luyện.

Phương Linh cùng võ sư Huỳnh Giao, người hướng dẫn em tập luyện suốt nhiều năm

Để giúp học trò nhận biết khoảng cách và phạm vi di chuyển trên thảm tập, võ sư Huỳnh Giao còn tự làm một dụng cụ từ ống nước. Nhờ đó, Linh có thêm cách cảm nhận không gian mà không cần quan sát bằng mắt. Một động tác chưa đúng, cô trò lại điều chỉnh. Linh nghe hướng dẫn, ghi nhớ vị trí tay chân, thực hiện rồi tiếp tục sửa cho đến khi thuần thục.

"Có những lúc mắt thấy, tai nghe mà chưa chắc làm được. Còn Linh không nhìn thấy, nhưng tai rất thính, khả năng tiếp thu tốt và thực hiện các đòn thế rất chuẩn xác", võ sư Huỳnh Giao nhận xét. Theo cô, điều quan trọng là tìm được cách hướng dẫn phù hợp để Linh có thể hiểu và thực hiện các động tác bằng khả năng cảm nhận của mình.

Niềm vui ngoài mong đợi của người mẹ

Võ sư Huỳnh Giao nhớ lại, khi được đề nghị dạy Vovinam cho Linh, cô từng đắn đo vì đây là môn võ đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều động tác và khả năng định hướng khi di chuyển. "Lúc đầu tôi cũng rất đắn đo vì võ thuật là môn thể thao khó. Nhưng khi trao đổi với Linh và gia đình, tôi thấy em có quyết tâm và niềm đam mê rất lớn nên nhận dạy. Sau đó, tôi cũng phải tự học hỏi thêm để tìm ra cách truyền đạt phù hợp nhất", cô kể.

Suốt 7 năm, việc tập luyện tiếp tục được duy trì. Đến kỳ thi thăng cấp vừa qua, Linh đã hoàn thành phần biểu diễn để nhận Hoàng đai.

Phương Linh nhận Hoàng đai Vovinam sau kỳ thi thăng cấp

Có mặt trong ngày con gái thi, chị Nguyễn Thị Dung, mẹ Linh, không giấu được niềm vui khi chứng kiến kết quả của con. Chị kể khi Linh được 18 tháng tuổi, gia đình phát hiện em mắc bệnh võng mạc. Sau hơn một năm điều trị, bệnh ổn định nhưng thị lực của em không thể phục hồi. Từ đó, Linh hoàn toàn không nhìn thấy ánh sáng.

Khi đưa con đến lớp võ, điều chị mong là Linh có thêm một hoạt động thể chất, khỏe mạnh hơn, tự tin hơn và có cơ hội giao tiếp với những người xung quanh.

Những năm học võ đã mang lại cho Linh nhiều thay đổi mà gia đình có thể nhận thấy trong sinh hoạt hằng ngày. Theo chị Dung, con gái chủ động hơn, tự tin khi tiếp xúc mọi người và biết phối hợp với người khác trong quá trình tập luyện. Việc học các kỹ thuật võ cũng giúp em rèn luyện khả năng vận động và tự bảo vệ bản thân.

"Chiếc đai mà con đạt được là niềm vui lớn, nhưng điều đáng quý hơn nằm ở những thay đổi trong cuộc sống. Qua tập luyện, Linh đã trở nên mạnh mẽ, tự tin và chủ động hơn. Đặc biệt, con có thêm môi trường giao tiếp, học cách phối hợp với mọi người và rèn luyện khả năng tự bảo vệ bản thân", chị Dung chia sẻ.