Cậu bé 6 tuổi được đặc cách học lớp 3 giờ ra sao?

Những tấm giấy khen, huy chương, chứng nhận giải thưởng phủ kín một mảng tường trong nhà Lữ Hoài Thương - cậu bé từng được đặc cách học thẳng lớp 3 khi mới 6 tuổi. Thương hiện là học sinh lớp 8A8, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (P.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) và liên tục được xướng tên trong các cuộc thi.

Lữ Hoài Thương cùng những thành tích đạt được ẢNH: DUY TÂN

Gần đây, Thương tiếp tục mang về tấm huy chương vàng tại cuộc thi Olympic tin học miền Trung - Tây nguyên và nhận giải Talent (tài năng). Thành tích ấy là một trong nhiều dấu mốc trên hành trình học tập của nam sinh có niềm say mê đặc biệt với những con số, thuật toán và máy tính.

Mỗi năm tham gia khoảng 20 cuộc thi

Năm 6 tuổi, Thương đã đọc, viết thành thạo và có thể thực hiện nhanh các phép tính cơ bản. Nhận thấy con có khả năng tiếp thu tốt, cha mẹ em tìm hiểu và xin cho em được học vượt. Sau khi thực hiện bài kiểm tra năng lực, nhà trường đồng ý cho Thương học thẳng lớp 3, bỏ qua 2 lớp so với độ tuổi thông thường. Cậu bé nhanh chóng bắt nhịp với chương trình và thường xuyên nằm trong nhóm có kết quả cao.

Bà Nguyễn Thị Thu Ca, mẹ Thương, nhớ lại những biểu hiện khác biệt của con từ thuở nhỏ. Em đặc biệt thích chữ và những con số. "Khi còn nhỏ, cháu rất thích nhìn chữ trên lịch, tranh ảnh. Lúc gửi ở nhà trẻ, cô giáo kể cháu thường đòi được ẵm lên để đọc chữ, đặt xuống là khóc", bà Ca kể.

Nhận thấy sở thích ấy, vợ chồng bà Ca bắt đầu tìm cách phù hợp để dạy con, cho Thương làm quen với tiếng Anh, các phép tính đơn giản rồi hướng dẫn cộng trừ bằng bàn tính gẩy soroban. Những con chữ, phép tính ban đầu ấy dần trở thành nền tảng để Thương bước vào thế giới rộng hơn của toán học, tin học và thuật toán.

Gia đình còn tạo điều kiện cho em tham gia các cuộc thi. Bởi với họ, đó là môi trường để con cọ xát, giao lưu và kiểm chứng khả năng. Từ những giải thưởng ban đầu, thành tích của Thương dần được cải thiện. Trong nhiều cuộc thi, em thường thuộc nhóm thí sinh nhỏ tuổi nhất. Theo gia đình, trung bình mỗi năm, Thương tham gia khoảng 20 cuộc thi và đều có giải. Các sân chơi em theo đuổi chủ yếu xoay quanh toán, tin học và tiếng Anh.

Điều giữ Thương ở lại với những cuộc thi không chỉ là những tấm huy chương. Cậu bé chia sẻ: "Em thích cảm giác được gặp những bạn giỏi hơn mình. Khi làm một bài khó, nếu chưa giải được thì em thường tìm cách làm cho bằng được".

Một bài toán khó, với Thương, không phải lý do để dừng lại mà trở thành thử thách để tìm cách vượt qua. Từ đó, tư duy logic và thuật toán ngày càng trở thành lĩnh vực khiến em thích thú.

Từ cậu bé 6 tuổi được đặc cách học thẳng lớp 3, giờ đây Lữ Hoài Thương có một bảng thành tích dày với hàng loạt giải thưởng học thuật mỗi năm ảnh: Duy Tân

Những nốt nhạc bên cạnh con số

Người đồng hành đặc biệt trên hành trình đến với công nghệ của Thương chính ông Lữ Hoài Phong (47 tuổi, cha em), vốn là một lập trình viên.

Từ nhỏ, Thương được cha cho làm quen với kiến thức lập trình cơ bản. Hai cha con cùng tìm hiểu thuật toán, cách xây dựng chương trình và tư duy giải quyết vấn đề. Rồi đến một thời điểm, người cha nhận ra kiến thức của con trai đã vượt xa những gì mình có thể tiếp tục hướng dẫn. "Tôi không còn gì để dạy cháu nữa nên để cháu học thêm từ các anh chị sinh viên ngành công nghệ", ông Phong kể.

Thương đặc biệt yêu thích thuật toán và đặt mục tiêu trở thành lập trình viên trong tương lai. Theo ông Phong, gia đình không đặt nặng thành tích hay gây áp lực điểm số mà chỉ đồng hành, tạo điều kiện để con được học điều mình yêu thích. Lịch học của Thương vì thế cũng được sắp xếp tương đối nhẹ nhàng. Hằng ngày, em chủ động hoàn thành bài vở và thường kết thúc việc học trước 21 giờ để đi ngủ.

Trong tuần, Thương chỉ học thêm tiếng Anh một buổi với giáo viên nước ngoài, không học thêm các môn khác. Cha mẹ em cũng cố gắng để tuổi thơ của con không chỉ xoay quanh sách vở. Khi có thời gian rảnh, Thương tham gia các lớp võ, học đàn và chơi thể thao.

Không chỉ say mê máy tính, Thương còn gắn bó với âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Năm 3 tuổi, em bắt đầu học piano với tần suất 2 buổi mỗi tuần. Chưa đầy một năm sau, Thương đã có thể chơi những bản hòa tấu có độ khó tương đối cao. Sau đó, em được nhạc sĩ Nguyễn Thị Thu Anh, con gái cố nhạc sư Nguyễn Vĩnh Bảo, nhận làm học trò và hướng dẫn đàn tranh. Sau 2 năm học, Thương được đánh giá có kỹ thuật tốt, ngón đàn khá vững so với lứa tuổi. Đến nay, em đã biết chơi nhạc cụ: đàn tranh, piano, và organ.

Cha mẹ luôn đồng hành với Thương trong học tập và vui chơi. Ảnh chụp thời điểm Thương học lớp 5 ảnh: Duy Tân

Tinh thần cầu tiến hiếm có

Thời gian biểu của Thương được cha mẹ cân đối giữa học tập, luyện đàn, đọc sách và vận động. Cuối tuần, em thường chơi bóng đá, đạp xe hoặc tham gia các hoạt động thể thao. Những hoạt động ấy giúp thời gian của em không chỉ xoay quanh những bài toán, dòng lệnh hay các cuộc thi.

Ở Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Hoài Thương được cô Hoàng Thị Hồng Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A8, nhận xét là học sinh chủ động, có ý thức chuẩn bị bài và tích cực tham gia các hoạt động học tập trên lớp.

Theo cô Huệ, Thương tiếp thu bài nhanh, có tư duy logic, thường xuyên phát biểu và hợp tác tốt với bạn bè. "Em có tinh thần cầu tiến hiếm có, tiếp thu bài nhanh, tư duy logic và đạt điểm gần như tuyệt đối ở các môn toán, tin học, tiếng Anh", cô Huệ cho hay.

Lữ Hoài Thương hiện là học sinh lớp 8A8, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ẢNH: DUY TÂN

Từ cậu bé 6 tuổi được đặc cách học thẳng lớp 3, giờ đây Hoài Thương có một bảng thành tích dày với hàng loạt giải thưởng học thuật mỗi năm. Thế nhưng, với gia đình, những tấm huy chương không phải đích đến cuối cùng. Điều họ mong muốn là giữ được ở Thương sự hứng thú học tập và niềm vui khám phá. Còn với nam sinh lớp 8, những con số, dòng lệnh hay bài toán thuật toán vẫn đang là những thử thách mà em muốn tìm tòi, giải quyết và chinh phục.