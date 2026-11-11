Cậu bé 'cầu cứu' CSGT Cần Thơ giữa đường khi đạp xe từ TP.HCM về tìm ngoại

Ngày 11.11, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, các cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Mỹ Xuyên (thành phố Cần Thơ) vừa hỗ trợ một bé trai 13 tuổi đạp xe từ TP.HCM về đến Cần Thơ trong tình trạng đuối sức và đã giúp đưa em về nhà ngoại an toàn.

Lực lượng CSGT thành phố Cần Thơ hỗ trợ đưa em K. về nhà ông ngoại ở xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo đó, lúc 22 giờ 30 phút ngày 7.11, Tổ CSGT cụm Long Phú - Cù Lao Dung, thuộc Trạm CSGT Mỹ Xuyên (Phòng CSGT Công an thành phố Cần Thơ) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km47+H9 trên quốc lộ Nam Sông Hậu, đoạn ấp Ngãi Hội 2, xã Đại Ngãi.

Trong lúc các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ, một bé trai đi xe đạp trong tình trạng đuối sức, chạy lại chốt tuần tra nhờ lực lượng CSGT đưa về nhà.

Lúc này, cậu bé mệt mỏi và có tinh thần lo âu. Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, an ủi và đưa em về trụ sở đơn vị. Sau đó, mọi người ân cần chăm sóc, chuẩn bị nước uống, thức ăn và hỗ trợ em hồi phục sức khỏe.

Khi bình tĩnh lại, cậu bé cho biết tên là K. (13 tuổi), hiện sinh sống cùng cha mẹ ở TP.HCM. Do giận dỗi cha mẹ, K. đã tự ý đạp xe một mình từ 9 giờ sáng ngày 5.11 để tìm đường về quê ngoại ở xã Cù Lao Dung, thành phố Cần Thơ (trước đây là xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng).

Sau hơn 2 ngày di chuyển, trải qua chặng đường dài hàng trăm cây số, K. đã kiệt sức khi đến địa bàn xã Đại Ngãi nên quyết định chạy vào nhờ lực lượng CSGT giúp đỡ.

Nắm được thông tin, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Mỹ Xuyên đã liên hệ công an xã bạn phối hợp xác minh thông tin nhân thân và địa chỉ chính xác gia đình ông ngoại của K.

Sau khi xác minh đầy đủ, tổ công tác đã sử dụng xe ô tô đặc chủng của lực lượng CSGT trực tiếp đưa K. cùng chiếc xe đạp về bàn giao cho ông ngoại em tại xã Cù Lao Dung.

Nhìn thấy cháu về an toàn, ông ngoại của K. không giấu được sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc nhất đến các cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Trạm CSGT Mỹ Xuyên đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho gia đình.