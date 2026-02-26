Cậu bé kiện cha đòi lại tiền lì xì tết

Cậu bé kiện cha đòi lại tiền lì xì nói trên tên Xiaohui (10 tuổi), ở thành phố Trịnh Châu thuộc tỉnh Hà Nam, miền bắc Trung Quốc, đã sống với cha từ khi cha mẹ ly hôn cách đây 2 năm.

Một người cha Trung Quốc đã ly hôn và lấy tiền lì xì tết của con trai 10 tuổi để chi trả cho lễ tái hôn của mình, đã bị tòa án ra lệnh phải trả lại toàn bộ số tiền sau khi cậu bé đệ đơn kiện Ảnh: Chụp màn hình SCMP

Trong những năm qua, Xiaohui đã tích lũy được hơn 80.000 nhân dân tệ tiền lì xì tết, tất cả đều được gửi vào một tài khoản ngân hàng do cha mở riêng cho cậu. Sau đó, cha của Xiaohui tái hôn, và Xiaohui được gửi về sống với mẹ.

Sau đó, mẹ của Xiaohui phát hiện ra rằng không có sự đồng ý của Xiaohui, cha cậu đã rút toàn bộ 82.750 nhân dân tệ, bao gồm cả tiền gốc và lãi, và dùng số tiền đó để trang trải chi phí đám cưới mới.

Khi Xiaohui yêu cầu trả lại tiền, người cha từ chối, lập luận rằng tiền lì xì tết là do người thân và bạn bè của ông tặng và ông định trả lại cho con khi con trưởng thành. Không còn cách nào khác, Xiaohui đã kiện cha mình.

Trong quá trình tố tụng, tòa án đã xác định rằng số tiền lì xì thuộc về Xiaohui về mặt pháp lý như tài sản cá nhân của cậu bé. Bằng việc rút và sử dụng tiền mà không có sự đồng ý của con, người cha, dù là người giám hộ hợp pháp, đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của con trai. Tòa án cuối cùng đã ra lệnh cho người cha phải trả lại toàn bộ số tiền 82.750 nhân dân tệ.

Theo Bộ luật Dân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, "tiền lì xì" được tặng trong các dịp lễ được coi là một hình thức quà tặng và thuộc về trẻ theo luật. Trẻ em dưới 8 tuổi không được phép tự ý sử dụng "tiền lì xì", trong khi trẻ em trên 8 tuổi có thể dùng số tiền đó để mua đồ dùng học tập, đồ chơi nhỏ và các hoạt động phù hợp với độ tuổi của mình.

Với tư cách là người giám hộ hợp pháp, cha mẹ có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ tài sản của con cái chưa thành niên và có thể giúp quản lý hoặc giữ tiền của con vì lợi ích tốt nhất của con. Tuy nhiên, họ không có quyền tịch thu hoặc sử dụng số tiền đó cho mục đích cá nhân của mình, theo South China Morning Post.