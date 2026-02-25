Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

15 bang Mỹ kiện chính quyền liên bang về chính sách vắc xin cho trẻ em

Thụy Miên
Thụy Miên
25/02/2026 07:19 GMT+7

Hôm 24.2, tổng cộng 15 tiểu bang Mỹ thông báo đồng loạt đâm đơn kiện chính quyền liên bang về chính sách giảm số lượng vắc xin khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ em, mà theo họ đi ngược lại cơ sở khoa học.

15 Bang Mỹ kiện chính quyền Trump về chính sách vắc xin cho trẻ em năm 2026 - Ảnh 1.

Chính quyền liên bang Mỹ dỡ bỏ khuyến nghị tiêm chủng đối với 7 loại bệnh ở trẻ em

ảnh: afp

Cải cách về chính sách tiêm chủng cho trẻ em được Bộ Y tế và Dịch vụ con người Mỹ dẫn đầu là Bộ trưởng Robert F. Kennedy Jr. công bố hồi tháng 1.2025 đồng nghĩa nước Mỹ không còn khuyến nghị tiêm chủng cho trẻ 7 loại vắc xin, theo AFP hôm nay 25.2.

Thay vào đó, 7 loại vắc xin này chỉ được khuyến nghị đối với những trẻ thuộc nhóm có nguy cơ cao. Đây là quyết định đảo ngược chính sách tiêm chủng được áp dụng nhiều năm qua tại Mỹ dựa trên bằng chứng khoa học, vốn giúp giảm thiểu bệnh tật ở trẻ em thông qua tiêm chủng định kỳ, theo AFP.

"Bộ trưởng RFK Jr. và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC) dưới quyền ông đã coi thường nhiều thập niên nghiên cứu khoa học, phớt lờ những chuyên gia y khoa có uy tín và đe dọa gây áp lực cho các nguồn lực của bang và khiến trẻ em Mỹ đối mặt với nguy cơ bệnh tật", AFP dẫn lời Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta, dẫn đầu vụ kiện chính quyền Tổng thống Trump với người đồng cấp ở bang Arizona, phát biểu tại cuộc họp báo ở Los Angeles (bang California) hôm 24.2.

Bị đơn trong vụ kiện là ông Kennedy, nhân vật lâu nay tỏ ra hoài nghi về vắc xin, cùng với CDC, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.

Bảy vắc xin không còn được khuyến nghị tiêm chủng phổ quát cho trẻ em Mỹ bao gồm rotavirus, cúm mùa, Covid-19, viêm gan A, bệnh do não mô cầu, virus hợp bào hô hấp (RSV) và viêm gan B có khả năng lây nhiễm cao.

Việc Washington điều chỉnh lại chính sách tiêm chủng cho trẻ em đã làm dấy lên quan ngại trong cộng đồng y khoa.

Ngoài California và Arizona, một số bang khác tham gia khởi kiện bao gồm Colorado, Michigan, New Jersey và Wisconsin.

