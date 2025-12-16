Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường số tiền khổng lồ

Vi Trân
Vi Trân
16/12/2025 08:55 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi kiện BBC tội phỉ báng và đòi bồi thường đến 10 tỉ USD (hơn 263 ngàn tỉ đồng).

Theo CBS News ngày 16.12, đơn kiện được nộp lên tòa án quận phía nam bang Florida (Mỹ) ngày 15.12, liên quan việc BBC phát sóng một bộ phim tài liệu cắt ghép bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6.1.2021 tại Washington D.C.

Ông Trump kiện BBC đòi bồi thường 10 tỉ USD vì cáo buộc phỉ báng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc BBC phỉ báng và đòi bồi thường đến 10 tỉ USD

ẢNH: REUTERS

Trong đơn kiện dài 33 trang, các luật sư của nguyên đơn cáo buộc BBC đăng tải bộ phim tài liệu tựa đề Panorama với nội dung sai sự thật, phỉ báng, lừa dối, chê bai, gây kích động và miêu tả ác ý về ông Trump trên truyền hình Anh chỉ một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Một phần của bộ phim tập trung vào phát ngôn và hành động của ông Trump trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Phía ông Trump cáo buộc BBC cố tình và ác ý tìm cách lừa dối người xem bằng cách cắt ghép 2 clip của cùng một bài phát biểu của ông Trump trước người ủng hộ ngay trước vụ bạo loạn. Bộ phim bao gồm cảnh ông Trump kêu gọi người ủng hộ chiến đấu hết mình nhưng bỏ qua cảnh ông kêu gọi họ biểu tình ôn hòa.

Ông Trump có dễ thắng kiện BBC để được 1 tỉ USD hay không

Đơn kiện bao gồm một cáo buộc phỉ báng và một cáo buộc vi phạm luật hoạt động thương mại Florida. Đội pháp lý của ông Trump yêu cầu BBC bồi thường 5 tỉ USD cho mỗi cáo buộc, tổng cộng là 10 tỉ USD. Theo Reuters, sở dĩ ông Trump khởi kiện tại Mỹ là vì thời hiệu khởi kiện tại Anh là 1 năm tính từ ngày xuất bản, tính đến nay đã quá hạn.

Trước đó, BBC đã xin lỗi Tổng thống Trump, nhận lỗi trong khâu đánh giá và biên tập, khiến cho người xem cảm giác như nhà lãnh đạo đang kêu gọi hành động bạo lực. Tuy nhiên, đài này nói không có cơ sở pháp lý để khởi kiện. BBC cũng nói sẽ không phát lại bộ phim tài liệu.

Tờ The New York Times gọi đây là một trong những vụ khủng hoảng tồi tệ nhất trong 103 năm lịch sử BBC. Vụ việc đã khiến Tổng giám đốc Tim Davie và người đứng đầu chương trình tin tức của BBC Deborah Turness từ chức.

Tin liên quan

Tổng thống Trump dọa kiện BBC 1 tỉ USD vì sai sót biên tập

Tổng thống Trump dọa kiện BBC 1 tỉ USD vì sai sót biên tập

Hôm 10.11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ kiện BBC số tiền 1 tỉ USD sau khi đài truyền hình này lên tiếng xin lỗi vì đã chỉnh sửa bài phát biểu của ông trước vụ tấn công Điện Capitol hôm 6.1.2021.

BBC xin lỗi Tổng thống Trump, phản đối yêu cầu bồi thường

Ông Trump tuyên bố đòi BBC bồi thường đến 5 tỉ USD

Khám phá thêm chủ đề

Bbc trump kiện BBC phim tài liệu Phỉ báng Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận