Ông Trump kiện BBC, đòi bồi thường số tiền khổng lồ

Theo CBS News ngày 16.12, đơn kiện được nộp lên tòa án quận phía nam bang Florida (Mỹ) ngày 15.12, liên quan việc BBC phát sóng một bộ phim tài liệu cắt ghép bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6.1.2021 tại Washington D.C.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc BBC phỉ báng và đòi bồi thường đến 10 tỉ USD ẢNH: REUTERS

Trong đơn kiện dài 33 trang, các luật sư của nguyên đơn cáo buộc BBC đăng tải bộ phim tài liệu tựa đề Panorama với nội dung sai sự thật, phỉ báng, lừa dối, chê bai, gây kích động và miêu tả ác ý về ông Trump trên truyền hình Anh chỉ một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Một phần của bộ phim tập trung vào phát ngôn và hành động của ông Trump trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021.

Phía ông Trump cáo buộc BBC cố tình và ác ý tìm cách lừa dối người xem bằng cách cắt ghép 2 clip của cùng một bài phát biểu của ông Trump trước người ủng hộ ngay trước vụ bạo loạn. Bộ phim bao gồm cảnh ông Trump kêu gọi người ủng hộ chiến đấu hết mình nhưng bỏ qua cảnh ông kêu gọi họ biểu tình ôn hòa.

Đơn kiện bao gồm một cáo buộc phỉ báng và một cáo buộc vi phạm luật hoạt động thương mại Florida. Đội pháp lý của ông Trump yêu cầu BBC bồi thường 5 tỉ USD cho mỗi cáo buộc, tổng cộng là 10 tỉ USD. Theo Reuters, sở dĩ ông Trump khởi kiện tại Mỹ là vì thời hiệu khởi kiện tại Anh là 1 năm tính từ ngày xuất bản, tính đến nay đã quá hạn.

Trước đó, BBC đã xin lỗi Tổng thống Trump, nhận lỗi trong khâu đánh giá và biên tập, khiến cho người xem cảm giác như nhà lãnh đạo đang kêu gọi hành động bạo lực. Tuy nhiên, đài này nói không có cơ sở pháp lý để khởi kiện. BBC cũng nói sẽ không phát lại bộ phim tài liệu.

Tờ The New York Times gọi đây là một trong những vụ khủng hoảng tồi tệ nhất trong 103 năm lịch sử BBC. Vụ việc đã khiến Tổng giám đốc Tim Davie và người đứng đầu chương trình tin tức của BBC Deborah Turness từ chức.