Thế giới

Ông Trump tuyên bố đòi BBC bồi thường đến 5 tỉ USD

Khánh An
15/11/2025 16:03 GMT+7

Sau khi BBC xin lỗi nhưng nói sẽ không bồi thường về đoạn video bị biên tập, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiện đòi đài này bồi thường một khoản tiền lớn.

Donald Trump kiện BBC đòi bồi thường 5 tỉ USD Sau vụ video bị biên tập - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một hôm 14.11

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 15.11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ kiện Đài BBC đòi bồi thường 5 tỉ USD, sau khi cơ quan truyền thông này của Anh xin lỗi vì đã biên tập phát biểu của ông nhưng nói sẽ không bồi thường.

"Chúng tôi sẽ kiện họ với mức bồi thường từ 1-5 tỉ USD, có lẽ vào tuần tới. Tôi nghĩ tôi phải làm vậy. Họ thậm chí còn thừa nhận rằng họ gian lận", ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Các luật sư của ông Trump hôm 10.11 gửi thư cho BBC, cáo buộc hãng này phỉ báng tổng thống bằng đoạn video bài phát biểu trước vụ bạo loạn tại Điện Capitol Mỹ năm 2021, và cho BBC hạn đến 14.11 để xin lỗi và bồi thường.

"Người dân Anh rất tức giận về những gì đã xảy ra, như bạn có thể hình dung, vì nó cho thấy BBC là tin giả", ông Trump phát biểu tối 14.11.

Ông Trump có dễ thắng kiện BBC để được 1 tỉ USD hay không

Ông nói thêm rằng ông dự định nêu vấn đề liên quan BBC với Thủ tướng Anh Keir Starmer, người ủng hộ tính độc lập của đài này trong khi tránh đứng hẳn về phía đối phương của ông Trump.

"Cuối tuần tôi sẽ gọi cho ông ấy. Thực ra ông ấy đã gọi cho tôi trước", ông Trump nói.

Hôm 10.11, BBC đã xin lỗi vì tạo ra ấn tượng trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm ngoái rằng ông Trump đã trực tiếp kêu gọi "hành động bạo lực" ngay trước cuộc bạo loạn tại Điện Capitol của những người ủng hộ ông hôm 6.1.2021.

Cơn bão chỉ trích liên quan đoạn chỉnh sửa video khiến tổng giám đốc BBC và lãnh đạo cấp cao phụ trách tin tức của cơ quan truyền thông này phải từ chức.

BBC hôm 13.11 cho biết Chủ tịch Samir Shah đã gửi "một bức thư cá nhân tới Nhà Trắng, nói rõ với Tổng thống Trump rằng ông và đài lấy làm tiếc về cách chỉnh sửa bài phát biểu của tổng thống".

Tuy nhiên, đài này nói thêm rằng "dù BBC thành thật lấy làm tiếc về cách đoạn video bị biên tập, chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở cho một đơn kiện phỉ báng".

