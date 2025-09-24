Cậu bé trốn trong bánh xe máy bay sống sót sau 1.200 km

Theo CNN, thiếu niên người Afghanistan đã trốn trong bánh xe phía sau (càng đáp) của một chiếc máy bay chở khách thuộc hãng Kam Air khi khởi hành từ Kabul và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI) ở Delhi vào chủ nhật, ngày 21 tháng 9.

Cậu bé chưa được tiết lộ danh tính này muốn đến Iran nên đã lẻn vào sân bay Kabul và trốn trong càng đáp của máy bay, nhầm tưởng rằng chuyến bay đến Delhi đang hướng tới Tehran.

Cậu bé sống sót sau hành trình 1.200 km trốn trong bánh xe máy bay hãng Kam Air ẢNH: AFP

Sau chuyến bay dài khoảng 1.200 km, mất khoảng 90 phút, thiếu niên này bị nhân viên sân bay phát hiện trong bộ đồ ngủ lang thang một mình trên đường băng. Họ đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng và họ đã đưa cậu bé vào thẩm vấn.

Sau khi được các viên chức Cục Di trú Ấn Độ "thẩm vấn chi tiết", cậu bé đã bị đưa trở lại máy bay vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương.

"Hóa ra, cậu bé đã trốn trong bánh xe phía sau của máy bay. Hành khách này đến từ thành phố Kunduz, Afghanistan", cơ quan chức năng cho biết thêm: Sau đó, đội ngũ an ninh và kỹ thuật của hãng hàng không đã tiến hành kiểm tra an ninh máy bay, và phát hiện một loa âm thanh nhỏ màu đỏ ở khu vực bánh xe phía sau.

Landing gear (bánh xe phía sau, hay càng đáp hoặc thiết bị hạ cánh) là hệ thống bao gồm bánh xe, phao, hoặc các bộ phận tương tự cùng với cơ cấu giảm chấn và truyền động, giúp máy bay di chuyển an toàn trên mặt đất, hỗ trợ quá trình cất cánh và hạ cánh. Mục đích chính của landing gear là giảm lực cản khí động học khi bay và hấp thụ lực tác động khi máy bay tiếp đất.

Trích dẫn số liệu từ Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), theo Express, 132 người đã cố gắng di chuyển trong hốc bánh xe phía sau của máy bay thương mại từ năm 1947 đến năm 2021.

Những người đi lậu vé qua bánh xe cực kỳ nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong ước tính 77% do thiếu oxy và nhiệt độ đóng băng tăng cao ở độ cao từ 10.000m khi bay.

Khoang bánh xe phía sau máy bay thương mại không được điều áp hoặc sưởi ấm như các bộ phận khác của máy bay, khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng, do đó nguy cơ bị hạ thân nhiệt, cùng với khả năng bị thương khi hạ cánh là rất cao.