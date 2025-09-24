Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Cậu bé trốn trong bánh xe máy bay sống sót sau 1.200 km

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
24/09/2025 08:34 GMT+7

Thiếu niên 13 tuổi đã sống sót sau hành trình 1.200 km khi trốn trong bánh xe máy bay từ Afghanistan đến Ấn Độ.

Theo CNN, thiếu niên người Afghanistan đã trốn trong bánh xe phía sau (càng đáp) của một chiếc máy bay chở khách thuộc hãng Kam Air khi khởi hành từ Kabul và hạ cánh xuống sân bay quốc tế Indira Gandhi (IGI) ở Delhi vào chủ nhật, ngày 21 tháng 9.

Cậu bé chưa được tiết lộ danh tính này muốn đến Iran nên đã lẻn vào sân bay Kabul và trốn trong càng đáp của máy bay, nhầm tưởng rằng chuyến bay đến Delhi đang hướng tới Tehran.

Cậu bé trốn trong càng đáp máy bay sống sót sau 1.200 km - Ảnh 1.

Cậu bé sống sót sau hành trình 1.200 km trốn trong bánh xe máy bay hãng Kam Air

ẢNH: AFP

Sau chuyến bay dài khoảng 1.200 km, mất khoảng 90 phút, thiếu niên này bị nhân viên sân bay phát hiện trong bộ đồ ngủ lang thang một mình trên đường băng. Họ đã báo cáo vụ việc với cơ quan chức năng và họ đã đưa cậu bé vào thẩm vấn.

Sau khi được các viên chức Cục Di trú Ấn Độ "thẩm vấn chi tiết", cậu bé đã bị đưa trở lại máy bay vào khoảng 4 giờ chiều giờ địa phương.

"Hóa ra, cậu bé đã trốn trong bánh xe phía sau của máy bay. Hành khách này đến từ thành phố Kunduz, Afghanistan", cơ quan chức năng cho biết thêm: Sau đó, đội ngũ an ninh và kỹ thuật của hãng hàng không đã tiến hành kiểm tra an ninh máy bay, và phát hiện một loa âm thanh nhỏ màu đỏ ở khu vực bánh xe phía sau.

Landing gear (bánh xe phía sau, hay càng đáp hoặc thiết bị hạ cánh) là hệ thống bao gồm bánh xe, phao, hoặc các bộ phận tương tự cùng với cơ cấu giảm chấn và truyền động, giúp máy bay di chuyển an toàn trên mặt đất, hỗ trợ quá trình cất cánh và hạ cánh. Mục đích chính của landing gear là giảm lực cản khí động học khi bay và hấp thụ lực tác động khi máy bay tiếp đất.

Trích dẫn số liệu từ Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA), theo Express, 132 người đã cố gắng di chuyển trong hốc bánh xe phía sau của máy bay thương mại từ năm 1947 đến năm 2021.

Những người đi lậu vé qua bánh xe cực kỳ nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong ước tính 77% do thiếu oxy và nhiệt độ đóng băng tăng cao ở độ cao từ 10.000m khi bay.

 Khoang bánh xe phía sau máy bay thương mại không được điều áp hoặc sưởi ấm như các bộ phận khác của máy bay, khiến nhiệt độ giảm nhanh chóng, do đó nguy cơ bị hạ thân nhiệt, cùng với khả năng bị thương khi hạ cánh là rất cao.

Tin liên quan

Bi kịch tiếp theo của khách sống sót duy nhất trong tai nạn máy bay Air India

Bi kịch tiếp theo của khách sống sót duy nhất trong tai nạn máy bay Air India

Gia đình của hành khách sống sót duy nhất trong thảm kịch máy bay Air India tiết lộ những tin buồn về cuộc sống của anh kể từ vụ tai nạn khiến 260 người thiệt mạng.

Khám phá thêm chủ đề

càng đáp máy bay trốn trong càng đáp bánh xe máy bay Sống sót
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận