Cậu bé từng được Hoài Linh nhận làm con nuôi giờ ra sao?

Ben Hoàng Quân tên thật Nguyễn Hoàng Quân, sinh năm 2004, từng gây chú ý khi giành quán quân Gương mặt thân quen nhí. Ngoài ra, anh còn được biết đến là con trai nuôi của NSƯT Hoài Linh. Nổi tiếng khá sớm song Ben Hoàng Quân có quãng thời gian im ắng trong nghề. Giai đoạn đó, nam ca sĩ tập trung cho việc học theo định hướng gia đình. Thời gian gần đây, anh dần trở lại khi đi casting phim điện ảnh, đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình, gây ấn tượng bởi vẻ cao lớn, điển trai.

Ben Hoàng Quân chia sẻ về danh hiệu quán quân Gương mặt thân quen nhí khi tham gia chương trình Kỷ niệm thanh xuân ẢNH: NSX

Ben Hoàng Quân cho biết danh hiệu quán quân Gương mặt thân quen nhí không chỉ là một phần thưởng mà còn là biểu tượng cho sự công nhận của khán giả. Tròn 10 năm kể từ cột mốc đó, giọng ca 10X vẫn giữ chiếc cúp bên mình như một minh chứng cho tuổi thơ đầy nỗ lực.

Theo con trai nuôi của NSƯT Hoài Linh, quyết định tiếp tục đi học sau ánh đèn sân khấu là một bước ngoặt quan trọng trong đời. Hồi tưởng về khoảnh khắc nhận giải quán quân, Ben Hoàng Quân chia sẻ rằng mỗi lần lên sân khấu, người đầu tiên anh tìm là mẹ, nhưng mẹ thường nép đi để tránh làm con trai mất tập trung. Nếu như trước đây, mẹ là người luôn theo sát, đưa ra mọi quyết định trong từng cuộc thi, mỗi buổi biểu diễn, thì giờ đây mẹ nam ca sĩ lại đảm nhận vai trò khác. Anh chia sẻ: “Hồi trước, mẹ quyết định. Bây giờ, mẹ dẫn dắt. Tôi đưa ra quyết định cuối cùng, còn mẹ là người cho lời khuyên, đồng hành phía sau”.

Áp lực của con trai nuôi Hoài Linh

Khi được hỏi về cái bóng của sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ, Ben Hoàng Quân thẳng thắn chia sẻ rằng đó chính là rào cản lớn nhất trong hành trình sự nghiệp của mình. Anh cho biết bản thân luôn nỗ lực không ngừng để trở thành một "tân binh" mỗi lần xuất hiện trước công chúng, mang đến một hình ảnh mới mẻ và ý nghĩa hơn, khác biệt so với chính mình của ngày trước.

Vẻ ngoài điển trai của con nuôi Hoài Linh ở tuổi 21 ẢNH: NSX

Bên cạnh đó, anh cũng chia sẻ rằng sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ là một sự ưu ái, và khán giả vẫn luôn yêu thương hình ảnh của cậu bé Ben Hoàng Quân. Tuy nhiên, nam ca sĩ mong muốn được mọi người nhớ rõ hơn về hình ảnh của một thanh niên trưởng thành, tự tin hơn trên con đường âm nhạc.

Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp, Ben Hoàng Quân luôn nhận được sự đồng hành và hỗ trợ từ người mẹ. Đồng thời, anh cũng luôn biết lắng nghe những lời góp ý từ các anh chị, cô chú đi trước để con đường âm nhạc của mình trở nên tốt hơn. Nam ca sĩ bộc bạch thêm: “Mặc dù hiện tại tôi chưa có một người định hướng rõ ràng cho bản thân, nhưng tôi luôn lắng nghe những lời góp ý từ những người đi trước. Cùng với sự đam mê và trái tim mình, tôi tin rằng sẽ tìm ra được con đường đi đúng đắn và phù hợp với mình”.

Chia sẻ về những kế hoạch trong tương lai, Ben Hoàng Quân bày tỏ sự háo hức và quyết tâm của mình: “Tôi dự định sẽ làm một MV hoặc một album để đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Ngoài ra, tôi cũng sẽ kết hợp các thể loại âm nhạc khác nhau, cùng với sự hòa quyện giữa vũ đạo, diễn xuất và ca hát, để mang đến một sản phẩm đa dạng và đầy sáng tạo”.