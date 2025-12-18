Cầu cạn Vành đai 3 đi qua Vinhomes Grand Park khi nào xong?

Ghi nhận của PV Báo Thanh Niên chiều 17.12, đoạn cầu cạn Vành đai 3 dài 14,7 km từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến nút giao Tân Vạn (qua khu vực TP.Thủ Đức cũ) dần rõ hình hài, với kết cấu cơ bản hoàn thiện ở nhiều vị trí, nhất là tại các gói thầu XL02, XL03.

Dù vậy, trên toàn tuyến vẫn còn không ít hạng mục đang thi công dở dang, chưa gác dầm..., khiến tuyến cầu cạn chưa thể kết nối thông suốt.

Toàn cảnh đoạn cầu cạn Vành đai 3 TP.HCM đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park nhìn từ trên cao ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cầu cạn Vành đai 3 chỉ đáp ứng điều kiện thông xe kỹ thuật

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông TP.HCM) cam kết đoạn cầu cạn 14,7 km phía đông sẽ thông xe (xe cộ có thể lưu thông) vào ngày 19.12.

Cầu cạn Vành đai 3 dài 14,7 km được chụp từ đoạn đầu tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tuy nhiên, trong báo cáo tại buổi làm việc với Phó thủ tướng Mai Văn Chính cuối tháng 11.2025, Ban Giao thông đã xếp đoạn này vào nhóm thông xe kỹ thuật, còn thông xe chính thức lùi sang năm 2026.

Đoạn cầu cạn đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đã hoàn thiện kết cấu chính, mặt cầu cơ bản xong

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn ngày 14.12, Ban Giao thông TP.HCM cho biết tiến độ thi công đoạn cầu cạn Vành đai 3 đã bước vào giai đoạn tăng tốc quyết liệt. Các nhà thầu đang tập trung toàn bộ nguồn lực, từ máy móc, thiết bị đến nhân lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" liên tục.

Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực thi công "3 ca, 4 kíp" trên công trường cầu cạn Vành đai 3 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Sản lượng thi công phần cầu cạn Vành đai 3 đạt khoảng 83%. Công tác tổ chức thi công được kiểm soát chặt chẽ nhằm đảm bảo chất lượng công trình, song vẫn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết.

Điểm đầu cầu cạn giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa hoàn thiện, công nhân đang tất bật thi công ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban Giao thông TP.HCM, năm nay khu vực phía nam chịu ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, gây mưa lớn. Riêng tại công trường các gói thầu, số ngày mưa trung bình lên tới 46/84 ngày (từ tháng 9.2025 đến tháng 11.2025), chiếm khoảng 55% tổng thời gian thi công.

Điểm cuối cầu cạn Vành đai 3 tiếp giáp nút giao Tân Vạn có nhiều đoạn chưa gác dầm ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh đó, nhiều dự án trọng điểm trong khu vực phía nam như: sân bay Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc trục dọc phía đông giai đoạn 2 (như Bến Lức - Long Thành, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), cao tốc trục ngang... đồng loạt tăng tốc về đích, khiến việc huy động vật liệu chính (đá cấp phối, đá cho bê tông xi măng, bê tông nhựa) gặp nhiều khó khăn.

Nhiều đoạn cầu cạn Vành đai 3 cơ bản hoàn thiện, song vẫn còn hạng mục thi công dở dang ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với những yếu tố khách quan nêu trên, đoạn cầu cạn 14,7 km chỉ có thể đáp ứng điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19.12.

Sau khi dự án Vành đai 3 đi vào hoạt động, các phương tiện lưu thông trên tuyến sẽ theo các nhánh dẫn từ nút giao này để nhập làn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và ngược lại ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Theo Ban Giao thông TP.HCM, toàn bộ dự án Vành đai 3 sẽ được hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác trong tháng 6.2026, đúng tiến độ theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Quốc hội và Nghị quyết số 105 của Chính phủ về triển khai thực hiện dự án.