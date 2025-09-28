Cầu cao nhất thế giới vừa thông xe ở Trung Quốc

Ảnh chụp cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang trên mạng xã hội Trung Quốc ảnh: sina.com.cn

Cầu cao nhất thế giới hiện chính thức là cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang ở độ cao 625 m từ mặt cầu đến mặt nước sông bên dưới, bắc qua một hẻm núi sâu tại tỉnh Quý Châu thuộc miền nam Trung Quốc.

Quý Châu cũng là nơi có cầu Bắc Bàn Giang cao 565 m, từng là cây cầu cao nhất thế giới trước khi cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang được khánh thành, theo AFP. Hiện cầu Bắc Bàn Giang lùi về vị trí cao thứ hai thế giới.

CCTV truyền hình trực tiếp cảnh tượng giao thông trên cây cầu màu xanh, với một phần thân cầu chìm trong biển mây.

Đám đông những người gồm các kỹ sư, giới chức và người dân địa phương đã tập trung chứng kiến thời khắc cầu thông xe.

"Việc đưa cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang vào sử dụng giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 bên bờ từ 2 giờ xuống còn 2 phút", Tân Hoa xã dẫn lời bà Zhang Yin, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Quý Châu phát biểu tại cuộc họp báo trước đó.

Trong những thập niên gần đây, Trung Quốc mạnh tay đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng then chốt, đánh dấu giai đoạn tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa nhanh chóng của nước này.

Tỉnh với địa hình đồi núi hiểm trở, Quý Châu trở thành nhà của hàng ngàn cây cầu, và giờ đây bao gồm hai cây cầu cao số một, số hai thế giới.

Tân Hoa xã cho hay gần phân nửa trong số 100 cây cầu cao nhất thế giới đều tập trung ở Quý Châu.

Cầu Đại Hiệp Cốc Hoa Giang được khởi công hơn 3 năm trước và có nhịp chính dài 1.420 m, biến nó thành “cây cầu có nhịp chính lớn nhất thế giới ở địa hình núi non”, theo Tân Hoa xã.