Thời sự

Cầu Cát Lái 18.300 tỉ đồng nối Đồng Nai - TP.HCM động thổ vào ngày 15.1

Lê Lâm
Lê Lâm
09/01/2026 11:02 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch động thổ cầu Cát Lái vào ngày 15.1. Cùng ngày còn tổ chức thông xe, khởi công nhiều dự án quan trọng khác nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ngày 8.1, Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai gửi công văn cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai để xin ý kiến về việc tổ chức lễ khởi công, động thổ, thông xe kỹ thuật các dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2026).

Cầu Cát Lái 18.300 tỉ đồng nối Đồng Nai - TP.HCM động thổ vào ngày 15.1- Ảnh 1.

Cầu Cái Lái xây dựng sẽ thay thế cho phà Cát Lái hiện tại

ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai dự kiến tổ chức lễ động thổ dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng vào ngày 15.1

Ngoài ra trong ngày 15.1 còn tiến hành thông xe kỹ thuật dự án đường ven sông Đồng Nai; khởi công cầu Nha Bích và khởi công 3 dự án nhà ở xã hội với tổng số hơn 6.000 căn hộ.

Vào ngày 3.2, kế hoạch sẽ tổ chức lễ khởi công, thông xe, động thổ 5 dự án: gồm dự án khu chăn nuôi công nghệ cao tại xã Thuận Lợi; thông xe kỹ thuật dự án cầu Thống Nhất; khởi công dự án đường ven sông Cái; thông xe kỹ thuật dự án đường vành đai 1 (thành phố Long Khánh cũ); khởi công dự án Trường tiểu học Tín Nghĩa (ở phường Bình Lộc).

Cầu Cát Lái 18.300 tỉ đồng nối Đồng Nai - TP.HCM động thổ vào ngày 15.1- Ảnh 2.

Cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Cát Lái là công trình cấp đặc biệt

Cầu Cát Lái bắc qua sông Đồng Nai nối Đồng Nai với TP.HCM, thay thế cho phà Cát Lái hiện tại.

Trước đó, vào ngày 10.12, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cát Lái theo hình thức đối tác công tư.

Nghị quyết cho biết cầu Cát Lái là một trong những công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tăng cường kết nối giao thông giữa Đồng Nai, TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía nam.

Theo nghị quyết, dự án cầu Cát Lái thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, được áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt do tính cấp bách của dự án để khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Dự án cầu Cát Lái được kỳ vọng giải quyết tình trạng quá tải tại phà Cát Lái, tăng cường kết nối thông suốt giữa Đồng Nai và TP.HCM, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và khai thác hiệu quả không gian đô thị, cảng biển, sân bay trong khu vực.

Theo thiết kế, cầu Cát lái có quy mô 8 làn xe (6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ) với vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 18.300 tỉ đồng.

Điểm đầu dự án nằm trên đường Nguyễn Thị Định (cách nút giao thông Mỹ Thủy khoảng 400 m, thuộc phường Cát Lái, TP.HCM). Điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành (thuộc xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai). Tổng chiều dài hơn 11,6 km.

Khám phá thêm chủ đề

