Câu chuyện nữ TikToker bị ung thư: Giới trẻ giật mình vì mắc thói quen này

Giật mình vì "sao giống mình quá vậy"

Cộng đồng mạng những ngày qua bàn tán xôn xao về việc Đan Thy, nữ TikToker 23 tuổi với kênh hơn 11 triệu lượt theo dõi, đăng tải đoạn clip cho biết cô vừa được chẩn đoán mắc ung thư máu. Đáng chú ý là việc cô tiết lộ đã duy trì các thói quen kém lành mạnh trong nhiều năm, mà đây là những thói quen không hề xa lạ với một số người trẻ như thường xuyên thức khuya, có khi thức tới sáng, "3 năm gần như không uống nước lọc" mà thay bằng trà sữa, matcha latte cùng các loại trà ngọt khác.

Sau khi đăng tải chỉ 3 ngày, đoạn clip đạt hơn 40 triệu lượt xem, bên cạnh những bình luận gửi lời động viên, không ít bạn trẻ bày tỏ sự hoang mang khi soi vào chính thói quen sinh hoạt của mình.

Trần Đức Mạnh (27 tuổi, ngụ ở đường Tháp Mười, P.Bình Tây, TP.HCM) kể: "Mình làm IT nên thức đêm gần như quá bình thường, có đợt đi ngủ vào lúc 4-5 giờ sáng liên tục cả tháng. Mình hay đau đầu, khó ngủ, người mệt đừ. Có khi cuối tuần ngủ bù cả ngày mà vẫn thấy đuối". Theo dõi câu chuyện trên, cậu bày tỏ: "Tự nhiên nghĩ chắc mình cũng đang tự bào sức khỏe từng ngày. Nhưng dù lo thì mình vẫn chưa biết làm sao thay đổi hẳn, vì công việc với nhịp sống hiện tại đã quen như vậy".

Một số bạn trẻ giật mình lo lắng khi cùng mắc những thói quen sinh hoạt kém lành mạnh như uống cà phê, trà sữa liên tục thay nước lọc hay thức khuya mỗi đêm ẢNH: LAN VY

Lê Thúy Hà (24 tuổi, ngụ ở đường Âu Cơ, P.Tân Bình, TP.HCM) cũng có thói quen tương tự. "Có hôm làm việc xong đã 11-12 giờ đêm, mình vẫn nằm lướt TikTok, coi phim tới 2-3 giờ sáng. Buồn ngủ là đặt một ly matcha hoặc cà phê cho tỉnh người", Hà kể. Cô thừa nhận khi thức dậy lúc nào cũng uể oải, da có vẻ xấu đi và hay gắt gỏng. "Khi xem đoạn clip kia, mình thấy hoang mang và có chút lo sợ sức khỏe bị ảnh hưởng về sau, mình phải tập uống nước lọc nhiều hơn và tập ngủ sớm hơn một chút", cô bạn nói.

Có những bạn trẻ gặp khó khăn trong việc "cai" trà sữa, nước ngọt. Phạm Vũ Mai Loan, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng không ngoại lệ. "Mình mê trà sữa với các loại nước ngọt nên ngày nào cũng uống, có ngày 2-3 ly, quên mất là cần uống thêm nước lọc luôn", Loan kể. Nghe lời kể của nữ TịkToker mắc ung thư, Mai Loan cho biết cũng không khỏi lo lắng, nghi ngờ về tình trạng sức khỏe của bản thân vì mấy thói quen được kể đến "sao giống mình quá vậy".

Nên làm gì thay vì lo lắng?

Thạc sĩ tâm lý Trần Văn Toản (Trung tâm đào tạo và chăm sóc tinh thần Ý Tưởng Việt) cho rằng thực tế ngày nay nhiều người không thoát khỏi guồng quay công việc, còn rất ít thời gian trong ngày để nghỉ ngơi.

"Đôi khi chúng ta cố níu kéo thêm thời gian ban đêm, dùng đồ uống tăng lực chỉ để giành thêm thời gian cho mình. Một chút đồ uống ngọt, cà phê sau giờ làm tạo cảm giác dễ chịu, thư giãn, nhưng tác dụng phụ lại là khó đi vào giấc ngủ. Khi không ngủ được, điện thoại trở thành công cụ giết thời gian, mà mạng xã hội được thiết kế để kích thích não bộ liên tục tiết dopamin (chất dẫn truyền thần kinh - PV) tạo cảm giác hưng phấn. Vậy nên vòng lặp thức khuya, mất ngủ, lạm dụng đồ ngọt lại xoay vần", ông Toản phân tích.

Theo ông Toản, đứng trước những thông tin tiêu cực, bạn trẻ không nên quá lo lắng cực đoan hay thay đổi vì hoảng sợ nhất thời. "Để thay đổi một thói quen, không thể cắt đứt hoàn toàn đột ngột. Không thể đột nhiên buộc một người phải ngủ sớm hoàn toàn, bỏ hẳn đồ ngọt, không dùng điện thoại, sớm muộn thì nỗ lực cũng sẽ thất bại. Việc nỗ lực thoát khỏi vòng lặp này cần một tinh thần kỷ luật mạnh và bền bỉ", ông nói. Thay vào đó, ông Toản gợi ý cắt giảm dần và từ từ, đồng thời thay đổi góc nhìn để không ép bản thân phải cân bằng hoàn hảo giữa công việc, mối quan hệ và giải trí.

Vì guồng quay cuộc sống và công việc luôn bận rộn, có những người liên tục dùng nước tăng lực, cà phê và thức khuya, theo chuyên gia khuyến cáo lâu dài sẽ có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ ẢNH: LAN VY

Về nỗi lo lắng của một số bạn trẻ liệu thức khuya và uống nhiều đồ ngọt có phải nguyên nhân dẫn đến ung thư máu hay không, bác sĩ Mai Tấn Phúc (Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn TP.HCM) khẳng định: "Hiện chưa có bằng chứng về mối liên hệ trực tiếp nào giữa những thói quen đó với ung thư máu, nên các bạn có thể yên tâm phần nào". Tuy nhiên, bác sĩ Phúc cảnh báo những thói quen này dễ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm khác như gan nhiễm mỡ, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, béo phì. "Riêng cà phê, nếu uống không đường với lượng vừa đủ có thể cải thiện biến cố tim mạch, nhưng uống nhiều dễ gây mất ngủ, mỏi mệt và phụ thuộc", bác sĩ lưu ý.

Về lâu dài, theo bác sĩ Phúc, thói quen thiếu lành mạnh dễ dẫn đến bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh lý tim mạch như tăng huyết áp, hay bệnh lý thần kinh như mất ngủ, căng thẳng. Bác sĩ Phúc đưa lời khuyên: "Nên hạn chế các loại đồ uống ngọt, uống nước lọc là tốt nhất. Kèm theo đó là thay đổi thói quen sống, duy trì thói quen vận động như nhảy dây, đi bộ, tập thể dục thể thao mỗi ngày để nâng cao sức khỏe".

Bác sĩ Phúc cho biết các biểu hiện ban đầu của bệnh ung thư có thể gặp như sốt, sụt cân, chảy máu bất thường, nổi hạch, đau xương khớp,... Nhưng để tránh hoang mang không cần thiết, bác sĩ nhấn mạnh: "Không nên tự phỏng đoán rồi vội vàng lo lắng. Hơn nữa, để phát hiện sớm các căn bệnh, khuyến khích mọi người khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần để tầm soát và có kết quả chính xác".