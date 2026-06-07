Câu chuyện về ánh sáng của thành phố mang tên Bác

Chuyến bay từ thủ đô Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 9 giờ tối. Đã gần 10 năm nay, tôi chưa quay trở lại thành phố này. Bước ra khỏi sân bay, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần được diện kiến một đô thị sôi động, nhưng vẫn không khỏi sững lại trước những gì hiện ra trước mắt.

"Đêm thành phố đầy sao" luôn ngập tràn trong ánh điện Ảnh: TGCC

Thành phố như một biển ánh sáng. Ánh đèn đường kéo dài bất tận, những tòa nhà rực rỡ như những khối pha lê khổng lồ, các tuyến giao thông sáng rõ từng làn xe. Tôi đã quen với nhịp sống sôi động của Hà Nội, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước một dòng chảy khác của thành phố phương Nam, đó là dòng chảy của điện năng, âm thầm nhưng mạnh mẽ, nuôi dưỡng từng nhịp đập của đô thị suốt 50 năm qua.

Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến ngành điện. Ở Hà Nội, điện vẫn luôn ổn định, nhưng ánh sáng thường mang màu sắc cổ kính, nhẹ nhàng. Còn tại TP.HCM, ánh sáng dường như mang tính trình diễn, mang tinh thần hiện đại, năng động.

Một trong những ngành quan trọng "kiến tạo" cho sự phát triển kinh tế, xã hội

Trên đường từ sân bay về trung tâm TP.HCM, tôi càng bị cuốn hút bởi những tuyến đường rộng mở, ánh đèn LED trắng sáng trải dài, phản chiếu lên mặt đường như những dòng chảy ánh sáng. Đó là một dòng sáng đều đặn, mạnh mẽ, như một dòng điện liên tục nuôi sống thành phố. Tài xế taxi, một người đàn ông thân thiện kể rằng việc mất điện ở đây rất hiếm, nhất là ở khu vực trung tâm. Nếu có, người dân thường được báo trước. Và tôi chợt nhận ra: phía sau sự ổn định ấy là cả một hành trình dài, hành trình 50 năm đổi thay.

Là một du khách, có lẽ tôi không hiểu sâu về kỹ thuật hay hạ tầng, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Một thành phố lớn về đêm mà thiếu điện ổn định thì sẽ như thế nào? Những con phố sẽ tối đi, các cửa hàng đóng cửa sớm, du khách sẽ cảm thấy bất an. Nhưng ở đây, tôi thấy một thành phố gần như không ngủ. Các quán cà phê vẫn sáng đèn, nhà hàng đông khách, các khu mua sắm rực rỡ như ban ngày. Tất cả đều nhờ vào một hệ thống điện lực vận hành an toàn phía sau.

Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) Ảnh: Nhật Thịnh

Khi xe đi qua khu trung tâm, tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng với mặt kính phản chiếu ánh sáng lung linh. Có những tòa nhà được chiếu sáng nghệ thuật, đổi màu liên tục, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cuốn hút. Tôi chợt nghĩ: để vận hành những hệ thống chiếu sáng phức tạp như vậy, không chỉ cần nguồn điện mạnh mà còn cần sự tính toán, điều phối chính xác. Điều đó khiến tôi càng thêm nể phục ngành điện lực nơi đây.

Không chỉ là ánh sáng của các công trình lớn, tôi còn chú ý đến những chi tiết nhỏ hơn: ánh đèn trong các con hẻm, đèn tín hiệu giao thông hoạt động ổn định, hệ thống đèn trang trí trên các tuyến phố. Tất cả đều đồng bộ, gần như không có khoảng tối. Điều này mang lại cảm giác an toàn rất lớn cho một người lần đầu đến thành phố vào ban đêm như tôi.

Một người bạn làm việc trong ngành công nghệ tại đây nói với tôi rằng, đằng sau sự ổn định ấy là cả một hành trình dài của ngành điện TP.HCM, từ những ngày khó khăn sau năm 1975 đến một hệ thống hiện đại, thông minh như hôm nay. Tôi bắt đầu tò mò và dành thời gian quan sát nhiều hơn.

Tôi đi qua những khu công nghiệp lớn ở phía đông thành phố. Những nhà máy vận hành không ngừng nghỉ, tiếng máy móc đều đặn như nhịp tim của nền kinh tế. Người dân địa phương kể rằng, có những giai đoạn trước đây, việc đảm bảo nguồn điện cho sản xuất là thách thức lớn. Nhưng theo thời gian, ngành điện đã không ngừng đầu tư, nâng cấp lưới điện, xây dựng các trạm biến áp, đường dây cao thế… để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của một trung tâm kinh tế đầu tàu.

Qua tìm hiểu, tôi được biết rằng trong những năm gần đây, ngành điện TP.HCM đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Từ việc điều khiển lưới điện từ xa, sử dụng hệ thống SCADA, đến việc triển khai lưới điện thông minh đều nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu sự cố.

TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành điện, từ hệ thống quản lý lưới điện thông minh, tự động hóa vận hành, đến việc khách hàng có thể theo dõi điện năng tiêu thụ qua ứng dụng trên điện thoại…

Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là công nghệ, mà là những câu chuyện rất đời thường. Một tài xế xe công nghệ kể rằng anh từng sống ở một vùng ven, nơi trước đây điện chập chờn, sinh hoạt khó khăn. Khi lưới điện được nâng cấp, cuộc sống gia đình anh thay đổi hoàn toàn, con cái học hành tốt hơn, công việc ổn định hơn. "Có điện, mọi thứ khác mới phát triển được" anh nói.

Trong hành trình của mình, tôi nhận ra rằng ngành điện TP.HCM không chỉ đóng vai trò cung cấp năng lượng, mà còn là "người kiến tạo" cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Từ những khu công nghiệp, khu công nghệ cao đến các bệnh viện, trường học, tất cả đều phụ thuộc vào một nguồn điện ổn định, an toàn.

Tòa nhà trung tâm TP.HCM nhìn từ xa lung linh ánh điện về đêm Ảnh: TGCC

50 năm là một chặng đường dài. Từ những ngày thiếu thốn, ngành điện đã từng bước hiện đại hóa, bắt kịp xu hướng thế giới. Những công trình tiêu biểu, những dự án nâng cấp lưới điện, những bước tiến trong chuyển đổi số… tất cả góp phần tạo nên một diện mạo mới cho thành phố.

Với TP.HCM, điện chính là "mạch sống" âm thầm, nuôi dưỡng sự phát triển từng ngày. Và với tôi, chuyến đi này không chỉ là hành trình khám phá một thành phố, mà còn là cơ hội để nhìn thấy một phần quan trọng trong câu chuyện 50 năm đổi thay: câu chuyện về ánh sáng. Tôi hiểu rằng, phía sau ánh sáng ấy là cả một câu chuyện dài, câu chuyện về 50 năm phát triển, đổi mới và cống hiến của ngành điện TP.HCM.