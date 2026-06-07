Câu chuyện về ánh sáng của thành phố mang tên Bác

Chuyến bay từ thủ đô Hà Nội hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 9 giờ tối. Đã gần 10 năm nay, tôi chưa quay trở lại thành phố này. Bước ra khỏi sân bay, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần được diện kiến một đô thị sôi động, nhưng vẫn không khỏi sững lại trước những gì hiện ra trước mắt.
Thành phố như một biển ánh sáng. Ánh đèn đường kéo dài bất tận, những tòa nhà rực rỡ như những khối pha lê khổng lồ, các tuyến giao thông sáng rõ từng làn xe. Tôi đã quen với nhịp sống sôi động của Hà Nội, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước một dòng chảy khác của thành phố phương Nam, đó là dòng chảy của điện năng, âm thầm nhưng mạnh mẽ, nuôi dưỡng từng nhịp đập của đô thị suốt 50 năm qua.
Trong khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến ngành điện. Ở Hà Nội, điện vẫn luôn ổn định, nhưng ánh sáng thường mang màu sắc cổ kính, nhẹ nhàng. Còn tại TP.HCM, ánh sáng dường như mang tính trình diễn, mang tinh thần hiện đại, năng động.
Một trong những ngành quan trọng "kiến tạo" cho sự phát triển kinh tế, xã hội
Trên đường từ sân bay về trung tâm TP.HCM, tôi càng bị cuốn hút bởi những tuyến đường rộng mở, ánh đèn LED trắng sáng trải dài, phản chiếu lên mặt đường như những dòng chảy ánh sáng. Đó là một dòng sáng đều đặn, mạnh mẽ, như một dòng điện liên tục nuôi sống thành phố. Tài xế taxi, một người đàn ông thân thiện kể rằng việc mất điện ở đây rất hiếm, nhất là ở khu vực trung tâm. Nếu có, người dân thường được báo trước. Và tôi chợt nhận ra: phía sau sự ổn định ấy là cả một hành trình dài, hành trình 50 năm đổi thay.
Là một du khách, có lẽ tôi không hiểu sâu về kỹ thuật hay hạ tầng, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Một thành phố lớn về đêm mà thiếu điện ổn định thì sẽ như thế nào? Những con phố sẽ tối đi, các cửa hàng đóng cửa sớm, du khách sẽ cảm thấy bất an. Nhưng ở đây, tôi thấy một thành phố gần như không ngủ. Các quán cà phê vẫn sáng đèn, nhà hàng đông khách, các khu mua sắm rực rỡ như ban ngày. Tất cả đều nhờ vào một hệ thống điện lực vận hành an toàn phía sau.
Khi xe đi qua khu trung tâm, tôi nhìn thấy những tòa nhà cao tầng với mặt kính phản chiếu ánh sáng lung linh. Có những tòa nhà được chiếu sáng nghệ thuật, đổi màu liên tục, tạo nên một bức tranh thị giác đầy cuốn hút. Tôi chợt nghĩ: để vận hành những hệ thống chiếu sáng phức tạp như vậy, không chỉ cần nguồn điện mạnh mà còn cần sự tính toán, điều phối chính xác. Điều đó khiến tôi càng thêm nể phục ngành điện lực nơi đây.
Không chỉ là ánh sáng của các công trình lớn, tôi còn chú ý đến những chi tiết nhỏ hơn: ánh đèn trong các con hẻm, đèn tín hiệu giao thông hoạt động ổn định, hệ thống đèn trang trí trên các tuyến phố. Tất cả đều đồng bộ, gần như không có khoảng tối. Điều này mang lại cảm giác an toàn rất lớn cho một người lần đầu đến thành phố vào ban đêm như tôi.
Một người bạn làm việc trong ngành công nghệ tại đây nói với tôi rằng, đằng sau sự ổn định ấy là cả một hành trình dài của ngành điện TP.HCM, từ những ngày khó khăn sau năm 1975 đến một hệ thống hiện đại, thông minh như hôm nay. Tôi bắt đầu tò mò và dành thời gian quan sát nhiều hơn.
Tôi đi qua những khu công nghiệp lớn ở phía đông thành phố. Những nhà máy vận hành không ngừng nghỉ, tiếng máy móc đều đặn như nhịp tim của nền kinh tế. Người dân địa phương kể rằng, có những giai đoạn trước đây, việc đảm bảo nguồn điện cho sản xuất là thách thức lớn. Nhưng theo thời gian, ngành điện đã không ngừng đầu tư, nâng cấp lưới điện, xây dựng các trạm biến áp, đường dây cao thế… để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của một trung tâm kinh tế đầu tàu.
Qua tìm hiểu, tôi được biết rằng trong những năm gần đây, ngành điện TP.HCM đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Từ việc điều khiển lưới điện từ xa, sử dụng hệ thống SCADA, đến việc triển khai lưới điện thông minh đều nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và giảm thiểu sự cố.
TP.HCM đang đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành điện, từ hệ thống quản lý lưới điện thông minh, tự động hóa vận hành, đến việc khách hàng có thể theo dõi điện năng tiêu thụ qua ứng dụng trên điện thoại…
Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất không phải là công nghệ, mà là những câu chuyện rất đời thường. Một tài xế xe công nghệ kể rằng anh từng sống ở một vùng ven, nơi trước đây điện chập chờn, sinh hoạt khó khăn. Khi lưới điện được nâng cấp, cuộc sống gia đình anh thay đổi hoàn toàn, con cái học hành tốt hơn, công việc ổn định hơn. "Có điện, mọi thứ khác mới phát triển được" anh nói.
Trong hành trình của mình, tôi nhận ra rằng ngành điện TP.HCM không chỉ đóng vai trò cung cấp năng lượng, mà còn là "người kiến tạo" cho sự phát triển kinh tế, xã hội. Từ những khu công nghiệp, khu công nghệ cao đến các bệnh viện, trường học, tất cả đều phụ thuộc vào một nguồn điện ổn định, an toàn.
50 năm là một chặng đường dài. Từ những ngày thiếu thốn, ngành điện đã từng bước hiện đại hóa, bắt kịp xu hướng thế giới. Những công trình tiêu biểu, những dự án nâng cấp lưới điện, những bước tiến trong chuyển đổi số… tất cả góp phần tạo nên một diện mạo mới cho thành phố.
Với TP.HCM, điện chính là "mạch sống" âm thầm, nuôi dưỡng sự phát triển từng ngày. Và với tôi, chuyến đi này không chỉ là hành trình khám phá một thành phố, mà còn là cơ hội để nhìn thấy một phần quan trọng trong câu chuyện 50 năm đổi thay: câu chuyện về ánh sáng. Tôi hiểu rằng, phía sau ánh sáng ấy là cả một câu chuyện dài, câu chuyện về 50 năm phát triển, đổi mới và cống hiến của ngành điện TP.HCM.
Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác với tổng giải thưởng 220 triệu đồng
Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và phân phối điện TP.HCM (7.8.1976 - 7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác.
Cuộc thi nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy - bản lĩnh - hiện đại - nhân văn - nghĩa tình.
Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.
Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh - sinh viên, người lao động… đều có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.
Số lượng tác phẩm dự thi: Không hạn chế.
Nội dung dự thi: Tác phẩm dự thi là các bài viết ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.
Các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện. Câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, nơi đảo xa… được thay đổi nhờ có điện.
Hạng mục bài viết: Cơ cấu giải thưởng 100.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 8.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 4 giải ba: 6.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
- 25 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải, quà tặng và giấy chứng nhận.
Hạng mục ảnh, với các chủ đề:
- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng - an ninh.
- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh cán bộ, công nhân viên trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.
- Lưới điện thông minh - chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…
- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối...
Cơ cấu giải thưởng: 120.000.000 đồng, gồm:
- 1 giải nhất: 20.000.000 đồng và giấy chứng nhận.
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 20 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải và giấy chứng nhận.
- 50 ảnh được chọn triển lãm (không đọat các giải thưởng) nhận nhuận ảnh 500.000 đồng.
Bài dự thi gửi về email: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM (ghi rõ: Bài tham dự cuộc thi Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác).
50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn
Thời hạn gửi bài: từ ngày 11.3 - 30.6.2026.
Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn.
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