Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng cho biết trong các năm gần đây, đã xảy ra một số trường hợp phương tiện vận tải thủy va chạm với trụ cầu Đồng Nai (cũ); có 2 trường hợp phương tiện bị mắc kẹt dưới gầm cầu làm ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu và hoạt động lưu thông qua khu vực