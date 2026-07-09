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Thời sự

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?

Lê Lâm
Lê Lâm
Cầu Đồng Nai (cũ) được xây dựng năm 1964, có tĩnh không đứng là 5,5 m. Trong các năm gần đây, một số trường hợp phương tiện vận tải thủy đã va chạm với trụ cầu Đồng Nai (cũ) khiến nhiều phương tiện mắc kẹt dưới gầm cầu.

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, cầu Đồng Nai (cũ) (còn gọi là cầu Đồng Nai 1) nằm trên tuyến quốc lộ 1 tại Km 1872+579, là công trình giao thông quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam bộ với các vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Cầu được xây dựng năm 1964, bắc qua sông Đồng Nai, nối liền thành phố Đồng Nai với TP.HCM.

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 1.

Cầu Đồng Nai bắc qua sông Đồng Nai nối thành phố Đồng Nai với TP.HCM. Bên trái là cầu Đồng Nai (cũ) xây năm 1964, bên phải là cầu Đồng Nai mới xây năm 2018 để giảm tải cho cầu Đồng Nai (cũ)

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 2.

Cầu Đồng Nai (cũ) có kết cấu bằng thép, còn cầu Đồng Nai mới là bê tông cốt thép

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 3.

Cận cảnh khung thép của cầu Đồng Nai (cũ)

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 4.

Khung thép này được đặt trên trụ móng bê tông nằm dưới lòng sông

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 5.

Dưới lòng cầu có một hành lang di chuyển dọc theo cầu để phục vụ cho việc kiểm tra, sửa chữa

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 6.

Kết cấu thép của cầu Đồng Nai (cũ) có thiết kế uốn lượn

ẢNH: LÊ LÂM0

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 7.

Cầu Đồng Nai (cũ) có tĩnh không 5,5 m, thấp hơn cầu Đồng Nai mới (cao 7 m). Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến về việc nâng tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) từ 5,5 m lên 7 m

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 8.

Tại văn bản trả lời của Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai gửi Bộ Xây dựng, đơn vị này cho rằng việc nghiên cứu đầu tư nâng cao tĩnh không cầu Đồng Nai (cũ) là cần thiết

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 9.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng cho biết trong các năm gần đây, đã xảy ra một số trường hợp phương tiện vận tải thủy va chạm với trụ cầu Đồng Nai (cũ); có 2 trường hợp phương tiện bị mắc kẹt dưới gầm cầu làm ảnh hưởng đến an toàn công trình cầu và hoạt động lưu thông qua khu vực

ẢNH: LÊ LÂM

Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?- Ảnh 10.

Một tàu hàng mắc kẹt ở gầm cầu Đồng Nai (cũ) năm 2024

ẢNH: LÊ LÂM


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