Cầu Đồng Nai cũ xây năm 1964 kết cấu thế nào, vì sao phải nâng tĩnh không?

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Cầu Đồng Nai (cũ) được xây dựng năm 1964, có tĩnh không đứng là 5,5 m. Trong các năm gần đây, một số trường hợp phương tiện vận tải thủy đã va chạm với trụ cầu Đồng Nai (cũ) khiến nhiều phương tiện mắc kẹt dưới gầm cầu.
Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, cầu Đồng Nai (cũ) (còn gọi là cầu Đồng Nai 1) nằm trên tuyến quốc lộ 1 tại Km 1872+579, là công trình giao thông quan trọng trên trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Đông Nam bộ với các vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Cầu được xây dựng năm 1964, bắc qua sông Đồng Nai, nối liền thành phố Đồng Nai với TP.HCM.
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