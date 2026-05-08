Cậu học trò nghèo mong “phép màu” để có tiền phẫu thuật chân

C ẮN RĂNG CHỊU ĐAU VÌ THƯƠNG MẸ

Đăng Khôi hiện là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Không chỉ sở hữu thành tích học tập luôn nằm trong tốp đầu của lớp, em còn là thành viên năng động của câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền và đội Công tác xã hội của trường. Mang đai đen võ thuật, Khôi cũng nhiệt tình tham gia trợ giảng tại các lớp võ. Đằng sau sự năng động ấy, Khôi còn là một cậu bé rất hiểu chuyện. Thương mẹ vất vả, ngoài giờ học, Khôi tìm việc làm thêm ở quán cà phê để kiếm thêm chút tiền đỡ đần gia đình mà không để ảnh hưởng kết quả học tập.

Cuối tháng 2.2026, trong một pha tranh chấp bóng với bạn, Khôi bị chấn thương nặng ở chân. Thấy tiền nong eo hẹp, Khôi cắn răng chịu đựng, không dám nói với mẹ vì nghĩ "rồi sẽ mau hết thôi", và hơn hết là vì sợ mẹ phải gánh thêm nỗi lo… Một tuần sau, vùng đầu gối của Khôi sưng tấy, đau nhức đến mức không thể bước đi. Lúc này, mẹ Khôi - chị Đặng Thị Hạ Quyên (46 tuổi, ngụ đường Núi Thành, P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) mới tá hỏa đưa con vào bệnh viện. Cầm kết quả chụp MRI trên tay, người mẹ như chết lặng trước sức chịu đựng của con khi dây chằng đứt, sụn chêm ở gối bị mẻ cùng nhiều tổn thương phần mềm phức tạp. Bác sĩ cho biết do để lâu không can thiệp, tình trạng viêm đã trở nặng, buộc phải phẫu thuật nối dây chằng và xử lý sụn với chi phí lên đến gần 100 triệu đồng.

Đăng Khôi với cẳng chân sưng vù đang nẹp tạm để chờ được phẫu thuật ẢNH: AN DY

"Bác sĩ cho biết phải mổ sớm, không được để lâu, vì tổn thương sẽ nặng thêm, phức tạp thêm và để lại di chứng vận động suốt đời cho con. Nhưng thực sự mấy mẹ con tôi không biết xoay xở đâu ra số tiền lớn đến vậy. Tiền sinh hoạt mỗi ngày còn thiếu trước hụt sau, nợ ngân hàng thì liên tục đến hạn...", chị Quyên nghẹn ngào, ánh mắt bất lực nhìn cậu con trai đang bị cơn đau hành hạ.

N GƯỜI MẸ LÀM 3 CÔNG VIỆC VÀ MÓN NỢ OẰN VAI

Gia cảnh ngặt nghèo của mẹ con chị Quyên khiến bà con lối xóm không ai không xót xa. Gần chục năm trước, khi chị vừa sinh đứa con thứ hai, chồng chị là nhân viên phụ việc phát hành báo liên tiếp trải qua 2 đợt tai biến và suy thận nặng. Sau một năm ròng rã chạy thận nhân tạo, anh qua đời, để lại 3 mẹ con. Từ đó, chị Quyên một nách hai con nhỏ gồng gánh làm đến 3 phần việc mỗi ngày mới đủ miếng ăn và trả nợ viện phí cho chồng.

Mỗi ngày của chị Quyên bắt đầu từ 1 giờ sáng. Chị có mặt tại nhà in để nhận phát báo. Xong việc lúc rạng sáng, chị tất tả chạy về lo bữa ăn, đưa các con đến trường, rồi vội vàng lao đến các quán ăn để bắt đầu ca dọn dẹp, rửa chén thuê. Đến chiều, chị lại tất bật với công việc nhận đưa rước học sinh để kiếm thêm chút phí hằng tháng. Cả một ngày xoay vần như chong chóng, mồ hôi ướt đẫm áo cũng chỉ mong các con không bị đứt bữa.

"Gần 10 năm trước, tôi đã thế chấp cuốn sổ đỏ duy nhất vay hơn 200 triệu đồng để chữa bệnh cho chồng và chăm bố ruột bị ung thư phổi. Cả gốc lẫn lãi đến nay vẫn còn phải cõng thêm 4 năm nữa. Giờ tôi không thể vay mượn thêm ai, vay ngân hàng lại càng không thể. Nhiều đêm ứa nước mắt, tôi từng nghĩ đến việc vay nóng tín dụng đen để mổ cho con vì thấy cháu đau đứt ruột đứt gan, nhưng nghĩ đến số nợ lãi mẹ đẻ lãi con, tôi lại sợ đẩy cả mẹ lẫn con vào bước đường cùng", chị Quyên bần thần…

Đã hơn 2 tháng trôi qua, chân của Khôi ngày càng mất lực, cơ chân bắt đầu yếu, khớp gối lỏng lẻo không thể điều khiển. Ước mơ học giỏi để thi vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, để được khoác lên mình màu xanh áo lính, đang ngày càng xa vời trước nguy cơ khuyết tật vận động của cậu học trò nghèo.

Hơn ai hết, người mẹ hằng đêm đi phát hành báo hiểu rõ sức mạnh của sự sẻ chia từ cộng đồng, bạn đọc. Tìm đến với Báo Thanh Niên, hai mẹ con mong mỏi một phép màu từ những tấm lòng vàng, để đôi chân của Khôi lại được bước tiếp đến trường và đi gần hơn đến ước mơ.