Qua quan sát của chúng tôi, mặt đường ở hai đầu rộng, trong khi mặt cầu lại hẹp, gây khó khăn cho xe cộ lưu thông do bị "thắt cổ chai", lại không có lan can bảo vệ. Người dân cho biết do đoạn đường hơi cong, mặt cầu hẹp, trong khi khu vực này người qua lại đông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, nhất là vào ban đêm.

Đề nghị cơ quan chức năng lắp đặt lan can cầu để đảm bảo an toàn cho người dân.

