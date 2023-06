Nguy hiểm chực chờ từ loạt cầu treo xuống cấp

C ẦU TREO BỊ TRỘM CÁP, GÃY LAN CAN

Thời gian gần đây, người dân tại các xã Ea Wer và Ea Huar (H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) luôn nơm nớp lo sợ khi đi qua những chiếc cầu treo xuống cấp, hư hỏng khá nặng. Đưa vào sử dụng đã nhiều năm nhưng không được thường xuyên duy tu, sửa chữa nên hầu hết các cầu treo trên địa bàn đã chùng cáp, lỏng ốc vít, độ rung lắc cao...

Tại cầu treo thôn 8, xã Ea Huar, PV Thanh Niên ghi nhận tình trạng đường bê tông ở cầu cạn bên dưới cầu treo bị sạt lở, phần mố 2 đầu cầu bị nước lũ khoét sâu, nhiều mảng bê tông lớn bị xé, cuốn ra giữa suối… Điều khiển xe máy chạy thật chậm vượt qua cầu treo nói trên, ông Hà Văn Mệnh, người dân địa phương, cho biết mùa nắng bà con thường di chuyển qua cầu cạn nhưng đến mùa mưa nước suối dâng cao buộc phải qua cầu treo để lên nương rẫy. "Mới qua mấy cơn mưa đầu mùa mà cầu cạn bị xói lở nặng nề, hư hại nên bà con chúng tôi phải đi lên cầu treo. Thế nhưng cầu treo cũng xuống cấp, bị trộm mất 3 dây cáp nên cầu rung lắc nhiều, đi lại rất hồi hộp, lo lắng", ông Mệnh ái ngại.

Lan can cầu treo tại thôn 8, xã Ea Wer bị xô lệch, mất an toàn HOÀNG BÌNH

Tại cầu treo thôn 8, xã Ea Wer, mức độ hư hỏng còn nghiêm trọng hơn. Hầu hết các trụ lan can dọc hai bên cầu đã bị gãy, lòi ra những cọc sắt hoen rỉ chởm lởm. Ở các thanh sắt lan can cầu, một số ốc vít đã mất, người dân phải dùng vải, áo cũ để buộc lại trông rất phản cảm và mất an toàn. Chạy xe qua cầu với vẻ mặt đầy căng thẳng, anh Nông Văn Ban, trú thôn 8, xã Ea Wer, cho biết khoảng một năm trở lại đây các thanh lan can cầu treo đã bị gãy, mất ốc vít. Bà con thấy nguy hiểm nên có ý kiến lên các cấp chính quyền, đề nghị tu sửa cầu để đảm bảo an toàn.

Ngoài ra, cầu treo tại thôn Ea Ly (xã Ea Wer) và cầu treo thôn 7 (xã Ea Huar) cũng bị xuống cấp, gây mất an toàn cho người qua lại.

Người dân phải dùng vải buộc tạm một đoạn lan can cầu bị mất ốc vít

C ẦN 800 TRIỆU ĐỂ SỬA CHỮA

Liên quan đến việc hàng loạt cầu treo dân sinh trên địa bàn xuống cấp, mất an toàn, mới đây UBND H.Buôn Đôn cho rà soát, thống kê và có báo cáo gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở GTVT tỉnh Đắk Lắk để xin kinh phí sửa chữa. Theo báo cáo, 4 cầu treo dân sinh tại xã Ea Wer và xã Ea Huar được Bộ GTVT đầu tư, giao cho UBND H.Buôn Đôn quản lý, vận hành khai thác từ năm 2015. "Từ khi hoàn thành, các cầu treo tại xã Ea Wer, Ea Huar đã phục vụ tốt cho việc lưu thông trên địa bàn và phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, qua 7 năm sử dụng nhưng chưa được duy tu, bảo dưỡng, hiện các cầu treo đã xuống cấp nghiêm trọng", báo cáo đánh giá.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng H.Buôn Đôn thống kê có 3 sợi cáp đường kính 10 mm tại cầu treo thôn 8, xã Ea Huar bị mất trộm; 22 trụ lan can tại cầu treo thôn 8, xã Ea Wer bị gãy, cần phải thay thế. Ngoài ra, các sợi cáp giằng ngang, cáp neo, cáp chống lật bị giãn, các vị trí liên kết bằng bu lông bị lỏng gây rung lắc cầu…

UBND H.Buôn Đôn khẳng định việc sửa chữa các cầu treo dân sinh trên địa bàn rất cần thiết và cấp bách. Tuy nhiên, do kinh phí của cấp huyện hạn chế nên phải đề nghị cấp trên hỗ trợ kinh phí hơn 800 triệu đồng để sửa chữa.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Nuôi, Phó chủ tịch UBND H.Buôn Đôn, cho biết huyện đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Đắk Lắk và một số sở, ngành liên quan, đang chờ phản hồi để có kinh phí sửa chữa các cầu dân sinh trên địa bàn.