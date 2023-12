Cầu thủ AS Roma nhận 2 thẻ đỏ, CĐV vẫn khen chiến thuật của HLV Mourinho

Màn so tài giữa AS Roma và Fiorentina mang tính chất quan trọng khi khoảng cách giữa 2 đội chỉ là 1 điểm. AS Roma xếp thứ 4 với 24 điểm và nếu thất bại, họ sẽ đánh mất vị trí vào tay của đối thủ. Áp lực càng tăng thêm cho 2 đội sau khi Bologna giành chiến thắng 2-1 trước Salernitana trên sân khách và tạm chiếm vị trí thứ 4 của AS Roma.

Đội bóng áo màu bã trầu sớm có bàn mở tỷ số sau tình huống phối hợp đẹp mắt giữa Lukaku và Dybala ở phút thứ 5. Chỉ 20 phút, AS Roma đã gặp tổn thất lớn khi Dybala tái phát chấn thương và phải rời sân sớm. Sardar Azmoun được chọn để thay thế nhưng anh cũng nhanh chóng rời sân vào đầu hiệp 2 vì gặp vấn đề về thể lực.

Lukaku sớm đưa AS Roma dẫn trước AFP

Đến phút 64, AS Roma tiếp tục gặp bất lợi khi Nicola Zalewski bị phạt thẻ đỏ. Chỉ 2 phút sau lợi thế, Fiorentina cũng nhanh chóng có bàn san bằng tỷ số. Thời gian còn lại AS Roma phòng thủ kiên cường để giữ lại 1 điểm trên sân nhà. Pha bóng đáng chú ý nhất những phút còn lại là việc Lukaku nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với đối thủ, nên AS Roma chỉ còn 9 người trên sân.

Trận hòa 1-1 khiến AS Roma bỏ lỡ thời cơ rút ngắn khoảng cách với đội xếp thứ 3 là AC Milan. Các học trò của HLV Mourinho có 25 điểm, kém Rossoneri 4 điểm. Họ cũng đã bị đội xếp thứ 5 là Bologna bắt kịp về mặt điểm số.

HLV Mourinho động viên Lukaku dù cầu thủ này nhận thẻ đỏ AFP

Dù chỉ có 1 điểm nhưng cả ban huấn luyện và cầu thủ AS Roma đều vui mừng. CĐV AS Roma cũng dành những tình cảm đặc biệt cho HLV Mourinho. Họ mong chờ 1 bản hợp đồng mới giữa đôi bên và giương cao biểu ngữ đầy chất thơ: “Đôi mắt say sưa với màu Giallorossi. Tâm hồn tràn ngập chủ nghĩa La Mã. HLV Jose Mourinho theo chủ nghĩa lãng mạn suốt đời, chúng tôi mãi ủng hộ ông”.

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Mourinho đã phải đến gặp trực tiếp công tố viên của Liên đoàn bóng đá Ý (FIGC) - Giuseppe Chine để làm rõ những tuyên bố về trọng tài Matteo Marcenaro. HLV Mourinho đánh giá vị trọng tài này không có sự ổn định về mặt cảm xúc và nhiều lần khiến đội bóng của ông gặp khó. Sau khi HLV Mourinho trở về từ cuộc gặp công tố viên của FIGC, Giám đốc điều hành AS Roma - Tiago Pinto tỏ ra hết sức vui mừng.

Ông chia sẻ về tình hình của HLV người Bồ Đào Nha: “Chúng tôi đã có cuộc gặp mặt trực tiếp này, HLV Mourinho đã cho thấy rằng AS Roma có thái độ đúng đắn và đang cố gắng làm gương trong và ngoài sân cỏ. HLV cũng đã khen ngợi các trọng tài ở mùa giải này và không có ý xúc phạm bất kỳ ai, vì vậy cách duy nhất khiến lời nói của ông có thể gây ra tranh cãi là nếu chúng bị hiểu sai.

AS Roma vẫn đang trình diễn lối đá đẹp, lãng mạn. Chúng tôi đang cố gắng tôn trọng tất cả mọi người vì chúng tôi biết rằng các trọng tài có một công việc khó khăn”.