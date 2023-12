Xuất khẩu gạo sang nhiều nước EU tăng đột biến, Bồ Đào Nha tăng 1.467%

Theo ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ thị trường châu Âu - châu Mỹ (Bộ Công thương), trong 6 tháng đầu năm 2023, Đức là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam trong khối EU với sản lượng gần 12.500 tấn, trị giá gần 9,3 triệu USD; tăng 33% về lượng và 21% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là Ba Lan tăng gấp 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 6.700 tấn. Đáng chú ý, xuất khẩu gạo sang một số thị trường tăng ở mức 3 - 4 con số như: Bồ Đào Nha tăng 1.467%, Bungari tăng 1.012%, Hungary tăng 704%, Tây Ban Nha tăng 252%, Bỉ tăng 210%, Slovakia tăng 192%...

Xuất khẩu gạo vào thị trường EU tăng trưởng mạnh trong năm 2023 ĐÀO NGỌC THẠCH

Hầu hết các loại gạo của Việt Nam đều tăng (trừ gạo thơm giảm 3,1% còn 22.700 tấn). Cụ thể, gạo trắng đạt trên 15.000 tấn, tăng 9,5%; gạo giống Nhật đạt trên 11.000 tấn, tăng 30%; các loại gạo lứt, gạo hữu cơ, gạo huyết rồng tăng 87%; gạo nếp tăng 161%.

EU tăng nhập khẩu gạo từ Việt Nam do sản lượng gạo sản xuất chỉ đạt khoảng 1,33 triệu tấn, giảm đến 23% so với niên vụ trước và là mức thấp nhất kể từ năm 1990. Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, nhập khẩu gạo của EU tăng lên mức kỷ lục trong năm 2023, ước đạt tới 2,65 triệu tấn.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang EU đạt trên 58.000 tấn, tăng gần 16% về lượng và kim ngạch đạt gần 39 triệu USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2022. "Với đà tăng trưởng như hiện nay, xuất khẩu gạo sang EU có thể vượt ngưỡng 100.000 tấn, con số cao nhất từ trước đến nay và vượt xa so với hạn ngạch 80.000 tấn/năm của Hiệp định thương mại tự do EVFTA mà 2 bên đã ký kết. Sản lượng gạo xuất khẩu vào EU năm 2022 của Việt Nam là 94.500 tấn, tăng 48% so với năm 2021", ông Linh cho biết.

Theo EVFTA, mỗi năm EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo. Trong đó gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm. Đặc biệt,EU tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm, giúp Việt Nam có thể xuất khẩu khoảng 100.000 tấn vào thị trường này mỗi năm. Gạo cũng là mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan nhiều nhất trong số các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu vào EU, với tỷ lệ 100%.