Cầu thủ Bỉ ẩu đả, CĐV nước nhà gây rối vì kết quả thất vọng

Với một bộ khung gần như không có nhiều thay đổi so với World Cup 2018, đội tuyển Bỉ - những người đã giành vị trí thứ 3 của kỳ giải được tổ chức trên đất Nga vẫn được xem là một trong những đội tuyển mạnh và có thể tạo nên bất ngờ. Thế nhưng, trái ngược với những kỳ vọng từ người hâm mộ, đội tuyển Bỉ đang có một mùa World Cup khó khăn.

Việc được xếp vào một bảng đấu với những đội tuyển như Croatia, Canada và Ma Rốc được xem là một may mắn đối với đội tuyển Bỉ. Ngoài đối thủ Croatia - đương kim á quân của World Cup thì so với hai đối thủ còn lại trong bảng đấu, Bỉ được đánh giá là có thực lực hơn hẳn. Tuy nhiên, sau hai lượt trận, đội tuyển Bỉ lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược đến đáng sợ.

Trong trận đấu đầu tiên tại bảng đấu gặp đội tuyển Canada, những người phải mất đến tận 36 năm mới có thể tham dự một kỳ World Cup đội tuyển Bỉ gặp rất nhiều khó khăn. Có những thời điểm họ bị chính Canada ép sân và gần như không thể lên nổi bóng. Chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Thibaut Courtois và cái duyên ghi bàn của tiền đạo Michy Batshuayi thì Bỉ mới có thể vượt qua Canada với tỷ số tối thiểu.

Thế nhưng, bước sang trận đấu thứ 2 gặp đối thủ Ma Rốc, mọi điểm yếu của đoàn quân HLV Roberto Martinez bị phô bày một cách rõ rệt. Một dàn cầu thủ thi đấu rệu rã và thiếu đi động lực thi đấu là những gì mà người hâm mộ có thể nhìn thấy qua từng pha bóng của các cầu thủ. Hàng công thi đấu bế tắc, hàng hậu vệ cũng thi đấu như mơ ngủ và kết thúc trận đấu, họ đã để thua bạc nhược trước đại diện đến từ châu Phi với tỷ số 0-2.

Tuy nhiên, đó vẫn chưa là điều xấu nhất mà người hâm mộ đội tuyển Bỉ phải chứng kiến. Mới đây, theo trang báo nRTL Sport, sau trận thua trước đối thủ Ma Rốc, Kevin De Bruyne, Vertonghen và đội trưởng Eden Hazard đã mâu thuẫn với nhau và họ đã tham gia vào một vụ ẩu đả trong phòng thay đồ ở sân vận động Al Thumama. Cuộc ẩu đả chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của các đồng đội.





Nguyên nhân của cuộc ẩu đả này được cho bắt nguồn từ việc ngôi sao của Manchester City là Kevin De Bruyne đã có những phát ngôn không chuẩn mực ngay trước trận đấu với đối thủ Ma Rốc. Trang Sports Brief trước đó đã đưa tin rằng Kevin De Bruyne đã có một sự so sánh gay gắt giữa trình độ của các cầu thủ mà đội tuyển quốc gia và CLB Manchester City. Anh cho rằng những đồng đội tại tuyển Bỉ khác rất xa so với những người đồng đội mà anh đang chơi cùng tại nước Anh và bản thân Kevin De Bruyne đang phải cố gắng thích nghi với điều đó. Những người đồng đội tại đội tuyển Bỉ của Kevin De Bruyne đã rất tức giận và họ cho rằng tiền vệ 31 tuổi không nên nói ra những lời như thế ngay trước mặt truyền thông.

Không chỉ trong nội bộ của đội tuyển Bỉ, sau những kết quả không tốt của đội bóng nước nhà, các CĐV của Bỉ đã có cuộc bạo loạn sau khi Bỉ thua Ma Rốc 0-2. Hàng chục người bạo loạn đã lật ngược và đốt cháy ô tô, xe máy điện và ném gạch vào ô tô. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng một chục người sau khi họ sử dụng vòi rồng và hơi cay để giải tán đám đông ở Brussels. Căng thẳng lớn đến mức ông Philippe Close - Thị trưởng Brussels đã phải lên tiếng trấn an, kêu gọi người dân bình tĩnh và tránh xa trung tâm thành phố.

Kevin De Bruyne dù được đánh giá là người duy nhất trong “thế hệ vàng” của Bỉ còn giữ được phong độ tại World Cup 2022, tuy nhiên sau 2 trận đấu, những gì anh đang thể hiện là rất đáng thất vọng. Thậm chí ở trận gặp Ma Rốc, tiền vệ sinh năm 1993 là người bị trang Whoscore.com chấm điểm thấp nhất với 6,1 điểm. Trong khi đó, Lukaku gặp nhiều vấn đề về sức khỏe, Eden Hazard gần như đánh mất chính mình và hơn thế, giờ đây tinh thần thi đấu của tập thể đội tuyển Bỉ cũng là một dấu hỏi lớn.

Ở lượt trận cuối, đội tuyển Bỉ bắt buộc phải thắng Croatia, đội đang xếp đầu bảng với 4 điểm. Với tình hình hiện tại, quả thật đây là một trận đấu quá khó khăn đối với Kevin De Bruyne và các đồng đội.