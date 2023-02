Cầu thủ tên Nguyễn In Đô và lý do bất ngờ

Đây là cầu thủ duy nhất của đội Trường ĐH FPT Cần Thơ chọc thủng lưới đội ĐH Cần Thơ (Trường ĐH FPT). In Đô đang học năm nhất ngành Digital Marketing, anh còn có nghề làm thêm là trông coi sân bóng mini ở TP.Cần Thơ. Quê ở Sóc Trăng, chàng trai vừa tròn 18 tuổi yêu thích bóng đá từ nhỏ và quen thuộc hết với các sân bãi ở quê. Bất cứ sân chơi bóng đá nào của trường, lớp, In Đô đềuđăng ký tham gia.



Vì sao nam cầu thủ số 16 có cái tên độc đáo như vậy? Nguyễn In Đô cho hay: "Ai gặp tôi cũng thắc mắc về cái tên này. Bạn bè cùng lớp thì gọi tôi là "Indonesia", mọi người cũng nghĩ là cha mẹ tôi có kỷ niệm gì đó với đất nước này, nhưng thực tế không phải".

Cầu thủ Nguyễn In Đô (phải) MINH TÂN

"Mẹ đặt tên cho tôi. Mẹ nói đây là một cái tên hay, lạ, khó mà trùng với người nào khác. "Đô" trong nghĩa của từ "tiền đô la". In trong nghĩa của từ "in ấn". Cha tôi cũng kể ngày ấy thấy mẹ tôi đặt tên "Nguyễn In Đô", cha cũng nhất trí ngay", nam cầu thủ của Trường ĐH FPT Cần Thơ vui vẻ kể.

Cha mẹ của In Đô làm nông nghiệp ở quê nhà. Họ có khoảng 40 - 50 công (40.000 - 50.000 m2) đất để làm lúa. Điều thú vị là cả 3 chị em của In Đô đều được cha mẹ đặt cho những cái tên liên quan đến những thứ quý giá.

"Chị hai tôi tên là Nguyễn Thị Hồng Ngọc, anh ba tên Nguyễn Quang Tỷ. Hồng Ngọc là đá quý, còn Tỷ trong ý nghĩa của tiền tỉ. Chắc cha mẹ mong chúng tôi có một cuộc sống khá giả, thịnh vượng, không vất vả như cha mẹ", cầu thủ 18 tuổi bộc bạch.

Chị hai và anh ba của In Đô đều đang làm việc ở Sóc Trăng. Đặc biệt, In Đô được truyền niềm đam mê bóng đá từ người anh tên Tỷ của mình. Từ nhỏ anh Tỷ đã dắt In Đô tới các sân bóng, từ đó anh càng yêu thích môn thể thao này hơn. Hiện Quang Tỷ đang việc tại một đơn vị ở Sóc Trăng, anh vẫn xỏ giày ra sân chơi bóng đá phong trào cùng những đồng nghiệp.

Lúc 13 giờ 30 chiều nay (28.2), Trường ĐH FPT Cần Thơ tiếp tục có lượt trận thứ 2 trên sân vận động TP.Cần Thơ, gặp Trường ĐH Trà Vinh. In Đô cho hay: "Cả gia đình biết tôi được thi đấu ở giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam thì vui lắm. Mọi người xem trên YouTube và cổ vũ từ xa. Tôi và đồng đội đặt quyết tâm cao nhất trong trận hôm nay".